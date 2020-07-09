Altın zirve yaptı

Pandemide ikinci dalga korkusu ve ABD - Çin gerilimi küresel piyasalarda altına talebi güçlendirdi. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) talep yükselirken altının ons fiyatında ilk hedef olan 1800 dolar aşıldı. Altının onsu dün 1813 doları görürken gram altın fiyatı da 400 lira seviyesine kadar çıktı. Kısa vadede dalgalanmalar olabilir ancak ons altında 2000 dolar hedefi korunuyor.











Son 3 yıldaki yüksek performansını sürdüren altın, zirveden inmiyor. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 36 değer kazandı. Pandemide ikinci dalga yaşanırken altın fiyatları tırmanışta. Kovid - 19 etkileri, ABD - Çin gerilim dalgası ve yatırımcı akışı altına talebi güçlü tutuyor. Düşük faiz oranları, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Citibank analistleri, ‘2020 Yıl Ortası Genel Bakış’ raporunda, altının performansı ile tüm emtialara liderlik etmeye devam ettiğini ve güvenli bir sığınak varlığı olarak diğer enstrümanlara göre daha iyi olduğunu ve portföylerde riskten korunma görevi gördüğünü belirtti.

Gelişmelere baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr.. Ghebreyesus, hafta sonu dünyada 400 binden fazla Kovid-19 vakası rapor edildiğini belirterek, “Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık” dedi. Pandemiye ilişkin olumsuz veri akışına rağmen piyasalar ekstra likiditenin de desteğiyle pozitif tarafta tutunma çabası görüyoruz. Görünen o ki, bir düzeltme süreci yaşansa bile altının onsunda 1750 seviyesinin üzerindeki hareket korunduğu sürece 2000 dolar hedefi ile yükseliş sürecek.











Altın neden yükseliyor?

1- Düşük faiz, bol likidite, zayıf dolar etkisi.

2- Pandemide ikinci dalga içinde olmamız.

3- Dünyanın en büyük borsa yatırım fonlarının altın talebi.

4- Emeklilik fonlarının portföylerini çeşitlendirmek için altın alımı yapması.

5- Asyanın yeniden altın talebinde bulunma beklentisi.



Goldman, MERKEZ’den sıkılaşma bekliyor



Goldman Sachs, yayımladığı raporda, yüksek enflasyon tahmini ile brüt rezervlerdeki düşüş göz önüne alındığında ve TL’deki volatilitenin yeniden artmasının beklenildiği 2020’nin ikinci yarısında, TCMB’nin para politikasında sıkılaşmaya gideceğini öngördü. Kurum, Türkiye için yıllık enflasyon tahminini yüzde 11.3’ten yüzde 11.7’ye yükselttiğini açıkladı. Yabancı raporlarında TL’deki volatilitenin artabileceği vurgusu var. Dolar/TL’de son dönemde yaşanan sıkışmanın yukarı doğru kırılması alımları güçlendirebilir. Yatırımcılar kur riski almamalı.