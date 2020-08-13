 Altında trend değişimi yok

Altının fiyatı, Kovid-19 aşısıyla ilgili haberlerle birlikte test ettiği 2.070 doların ardından gevşerken 1.863 dolara kadar indi. Gelen yeni alımlar satışları dengelerken fiyat şimdilerde 1.934 dolar seviyesinde. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kovid-19 aşısının yıl sonuna hazır olacağı sözleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın ilk Kovid-19 aşısının onay aldığını duyurması uluslararası piyasalarda altında satışları getirdi. Trump’ın Moderna ilaç firmasıyla 100 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma yapıldığını açıklaması ise satışları artırdı. Altınla birlikte gümüş fiyatları da geri çekildi.

Gümüş fiyatı 23.42 doları gördü ve yeniden 25.42 seviyesinde. Gümüş yüzde 20 değer kaybettikten sonra toparlanmaya çalışıyor. Gelişmelere baktığımızda ABD ve Rusya’dan açıklamalar gelmesine rağmen 1.5-2 yıldan önce aşının hayata geçmesi beklenmiyor. Pandeminin ekonomiler üzerinde yarattığı hasar ise yüksek. Bu nedenle altın spekülasyonunun bir süre daha devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Küresel bazda gelişmelerin pek de olumlu bir seyri yok: Hollanda’da bankacılıkta küçülme var. Hollanda merkezli ABN Amro Bank, kurumsal bankacılık bölümünü küçültmeyi ve tüm ticaret, emtia finansmanı aktivitelerini sona erdirmeyi planladığını açıkladı.











Pandemi etkisi

Öte yandan İngiltere ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20.4 küçüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21.7 düşüş yaşandı. Çin ile ABD arasındaki gerilimde ise ticari menfaatler ön plana çıkmış durumda: Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng ve Beyaz Saray’ın baş ekonomi danışman olan Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow’un söylemlerine bakıldığında yapılan anlaşmaların sonlanması beklenmiyor. Kudlow son açıklamasında ABD ile Çin arasında yapılmış olan Faz 1 Ticaret Anlaşmasının, iki ülke arasında artan gerilime rağmen “yok olmasını” beklemediğini söyledi. Şüphe yok ki ABD-Çin arasındaki gerilim seçimler yaklaştıkça güçlenecektir. Bütün bunlar gösteriyor ki pandeminin yarattığı ekonomik hasarları konuşmaya devam edeceğiz.

Hikâye bitmedi

Altında hikaye henüz bitmiş değil. Uzun vadeli yükseliş eğilimi korunuyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni pandemiyle birlikte ekonomilerde benzeri görülmemiş büyüklükte teşvik paketlerinin etkili olması. Öte yandan reel olarak negatif faizler korunma aracı olarak altına yönelimi güçlü tutuyor. Bol likidite ortamı hisse ve altını zirvede tutuyor.

Paranın gelişmiş ülkelere kayması, piyasadaki likidite bolluğunun devam etmesi altını zirvede tutmaya devam edecektir. Henüz bir trend değişikliği yok. Altının ons fiyatında 2.000 dolar kritik eşik olarak dikkat çekiyor.



Bu seviyenin üzerindeki hareketler 2.500 dolara doğru çıkışı sağlarken altındaki hareketlerde 1.860 seviyesi takip edilecek.

Borsada uzun vadeli yükselen trend

BIST 100 Endeksi’nde uzun vadede yükselen trend korunuyor. Endeks 8, 20 ve 50 aylık ortalamaların üzerinde. Olası dalgalanmalarda kanal desteğine doğru geri çekilmeler yaşansa da son 13 yıldır devam eden yükselen kanal içerisindeki hareket sürecektir.

Çok olumsuz yeni gelişmeler yaşanmadıkça endeksin bu kanal içerisindeki desteklerini daha yukarılara taşıması beklenmeli. Kısa vadede 1.120 ve 1.130 seviyelerinin aşılması halinde ilk hedef 1.200 olacaktır.