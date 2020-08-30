Borsada ilgi gelişen işletmeler pazarına

BIST 100 Endeksi geçen sekiz aylık dönemde yüzde 3.82 değer kaybederken BIST Gelişen İşletmeler Pazarı Endeksi yüzde 109 yükseldi. Kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlere ilgi gösterenler temkinli olmalı

BIST 100 Endeksi kapsamındaki firmalar yılbaşından bu yana ortalama yüzde 3.82 değer kaybederken endeks haftayı 1.101’den kapattı. Aynı süre içinde Gelişen İşletmeler Pazarında (GİP) bulunan hisselerin performansını ölçen BIST GIP Endeksi yüzde 109 oranında değer kazandı. Yıllık faizin ve enflasyonun 10 kat üzerinde prim yapan BIST GİP Endeksi bu süre içinde 1.038 puandan 2.180’e yükseldi. Borsanın en değerli 30 şirketi ise aynı dönemde yüzde 10.5 değer kaybetti.

Gelişen İşletmeler Pazarı, büyüme potansiyeline sahip olan, fakat halka açık piyasa değeri az olması sebebi ile Ana Pazar’da işlem göremeyen firmaların yer aldığı bir pazardır. Bu pazarda 2 yıl süreyle işlem gören şirketler, aranan şartları sağlayınca Yıldız Pazar’a veya Ana Pazar’a geçebilmekte. Halihazırda GİP’te 12 hisse senedi yer almakta ve buradaki tüm hisseler yılbaşından bu yana prim yapmış durumda. Bu hisseler içerisinde Taze Kuru Gıda yüzde 1.855 oranında değer kazandı. Yıla 7.24 seviyesinden başlayan hisse senedinin cuma itibariyle kapanışı 141 TL oldu.

GİP’te işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri 257 milyon dolar ve ortalama halka açıklık oranı yüzde 24.7. Borsanın toplam piyasa değerinin 191 milyar 277 milyon dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu hisseler borsanın toplam büyüklüğünde ancak binde birine tekabül ediyor. Düşük hacim ve paralarla kolay hareket edebilmeleri bu hisselerde spekülatif atakların da önünü açıyor. Bu nedenle bu pazardaki hisseleri takip edenlerin şişen fiyatlardan dolayı mağdur olabilecekleri gözden kaçırılmamalı.

Sanayi hisseleri öncü oluyor

Borsada gözler sanayi hisselerinde ve sanayi hisseleri öncü olmayı sürdürüyor. Yabancıların satış yaparak çekilmeleri, yerli kurumsal yatırımcıların da çekimser davranmaları iskontolu olmalarına rağmen banka hisselerine alımların gelmemesi seçici hareketleri getiriyor. Bunlar içerisinde sanayi hisselerinin güçlü olduğu gözleniyor. BIST Sanayi Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 12.77 değer kazandı. Sektörün performansını ölçen endeks 1.391’den 1.569’a yükseldi.

Dolar kurunda ivme kaybı sürüyor

Dolar/TL kurunda zirvede ivme kaybı sürüyor. Son üç haftadır 7.20-7.40 aralığında dalgalanan dolarda satış eğilimi gözleniyor. Momentum 106 seviyesinden 100 seviyesine geriledi. Ancak halihazırda 100 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Bununla birlikte yönü aşağı doğru. Gelinen aşamada 7.3461 seviyesindeki sekiz günlük ortalamasının da altına kaydı. Momentum yeniden yönünü yukarı doğru çevirmedikçe kurda aşağı yönlü seyrin devam etmesi beklenmeli. Teknik olarak destek bölgeleri ise 7.20, 7.00 ve 6.85 seviyelerinde bulunuyor.

Enflasyon verisi açıklanacak

Önümüzdeki hafta 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da TÜİK enflasyon verisini açıklayacak. Temmuz ayında yıllık enflasyon 11.76 seviyesindeydi. Bu oranın yüzde 11.9’a yükselmesi bekleniyor.

Borsa ortalamalarda güçlenme çabasında

Borsada BIST 100 Endeksi’nde 200 günlük ortalamadan gelen tepki hala zayıf kalıyor. Endekste kısa vadede yukarı bir hareketten bahsedebilmek için ilk etapta 1.112-1.113 seviyeleri ardından 1.125 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi halinde de 1.205 seviyesine doğru hareket sürebilir. Şimdilerde 1.100 seviyesinde olan endeksin ortalamaları yukarı kıramaması durumundaysa 1.083 ve 1.077 ve 985 seviyelerine doğru aşağı kayması söz konusu olabilecektir.