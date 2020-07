BORSADA YERLİ ATAK

Borsa İstanbul’da yerli ve yabancı dengesi yerli lehine değişiyor. Görünen o ki, yabancı hisse sattıkça yerliler almayı sürdürecek...

Pandemi nedeniyle para piyasalarında alınan tedbirler yabancıların hareket alanlarını sınırlarken; düşük faiz ve teknolojinin kullanımına ilave olarak ekonomi yönetiminin de sermaye piyasalarına ağırlık vermesi yeni yatırımcıyı borsaya yöneltiyor. Borsada yatırımcı dengesi yerlilerin lehine değişmeye devam ediyor. Son olarak 6 büyük yabancı yatırımcıya yönelik alınan açığa satış yasağı da bu gelişimi destekliyor. Halihazırda borsadaki yabancı payı yüzde 50.40 seviyesinde ve yönelim yüzde 50’nin de altına ineceği yönünde.

6 yabancıya ceza

Borsa İstanbul, dün Barclays, Credit Suisse, Merrill, Goldman, JP Morgan ve Wood and Company olmak üzere 6 küresel kuruma 1 ila 3 ay arası süreyle açığa satış yasağı getirdi. Yapılan açıklamaya göre Barclays, Credit Suisse ve Merrill Lynch’e 3 ay yasak getirilirken Goldman, JP Morgan ve Wood and Company’e 1 ay yasak geldi. Alınan bu yasaklar söz konusu kurumların müşterilerinin günlük hareket marjlarını ister istemez olumsuz etkileyecek. Hareket kısıtlayıcı her adım, yabancıların Borsa İstanbul’da kalıcı şekildeki satışlarına yol açarken paylarının da azalmasına sebep oluyor.

Yerlilerin eğilimi

Yerli yatırımcıların eğilimleri son dönemde daha fazla sorgulanmaya başlandı. Bunun nedeni borsadaki ağırlık yabancıdan yerliye kayarken hisse senetlerinde de büyüklerden küçüklere kayışların gözlenmesi. Ancak bununla endekste sürdürülebilir bir yükseliş yaşanması zor. Neticede yükseliş dalgasının gücü ve etkisi büyük hisselerdeki harekete bağlı. İşlem hacmi yüksek BIST 50 hisselerine alımların gelmesi endeksteki çıkışın sürmesine imkân verecektir.

Pandemide not indirimi arttı

Pandemi kredi kuruluşlarının not indirim dönemi oldu. Fitch, 2020’nin ilk 6 ayında ilk defa 33 ülkenin notunu indirdi. Fitch, en son geçtiğimiz yıl temmuzda Türkiye’nin notunu BB’den BB- seviyesine çekmişti. Fitch’in notu, indirilmiş haliyle dahi yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında olsa da S&P ve Moody’s’e göre daha iyi olduğunu belirtmekte yarar var.

Hafta sonu Fitch, Coca-Cola İçecek’in (CCI) kredi notunu BB’den iki kademe artırarak BBB-’ye yani yatırım yapılabilir kademeye yükseltti. Bu not artırımı Fitch’in piyasadaki zorlukların ve karantina önlemlerinin CCI’nin ana pazarlarındaki talebe olumsuz etkisinin 2020-2021 döneminde sınırlı olacağı beklentisine dayanıyor.

Enflasyon ve doların seyri

Enflasyon beklentilerin üzerine çıktı. TÜİK’in haziran verilerine göre; TÜFE yüzde 0.6 piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 1.13 oldu. Yıllık enflasyon önceki ay görülen yüzde 11.39’dan yüzde 12.62’ye yükseldi. ÜFE ise aylık yüzde 0.69 artarken yıllıkta yüzde 6.17 arttı.

Ekonomide normalleşme adımları sonrasında tek haneli enflasyon görüntüsünden uzaklaşılmakta. Bu durum TCMB’nin önümüzdeki toplantıda faizi değiştirmeyerek gelişmeleri izleme eğiliminde olabileceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek, faizin düşük seyri yatırımcıların getiri arayışlarını canlı tutuyor. Dolar/TL 6.8645’te. 6.85’in üzerinde 6.98 - 7.05 hedeflerine doğru hareket seyrini koruyor.