Borsalarda toparlanma

Kovid-19 salgınıyla birlikte hisse senedi piyasasında gerileme yaşanırken en fazla konuşulan toparlanmanın alfabesinin ne olacağıydı. U, J, W, L senaryoları konuşuldu. Gelişmeler ise V tipi hızlı bir toparlanmanın yaşandığına yönelik



Piyasalarda pandemiden çıkışın alfabesi de iyice şekilleniyor. Üç aylık süre içerisinde sert düşüşler yaşayan borsalarda yükselişler güçlü. Hisse senedi piyasaları toparlanıyor. Risk primlerinde gerileme dikkat çekerken dolarda tansiyon düşüyor. Yatırımcılar kısa vadede yakaladıkları pozitif havayı kaçırmak istemiyor. Ancak henüz reel sektörde toparlanmanın karşılığı görülmüş değil. Bununla birlikte reel sektörün de hızlı şekilde kendine geleceğine dair güçlenen algı piyasaları yukarı taşıyor.



Küçükler atlattı



Küçük hisseler borsaya gelen yeni bireysel yatırımcı kitlesi ile birlikte pandemiyi hızlı şekilde atlattı. BIST Tüm-100 Endeksi yıl içerisinde en yüksek gördüğü seviyelere tırmanırken BIST 100-30 hisseleri yılbaşına göre artıya geçti. Yılın zirve seviyelerine yaklaştılar. Bu hisselerde doygunluğa ulaşanlardan primsizlere doğru geçişler yaşanabilir. Bu nedenle temkinli hareket edilmesi yatırımcıların uğrayabilecekleri kayıp riskini azaltacaktır. Zira henüz pandeminin reel anlamda etkisi görülmüş değil. Bu yaşanan hızlı fiyatlamalar reel değerler karşısında yeniden gözden geçirilecektir. Faiz oranının yüzde 8,25 enflasyonun ise yüzde 11,39 seviyelerinde olduğu unutulmamalı. BIST Tüm-100 hisse listesinde 252 hisse senedi var ve bunlardan 28 tanesi yılbaşından bu yana yüzde 100’ün üzerinde değerlendi. Yüzde 707’lere ulaşan çıkışlar var. Bu kadar prim sağlayan bir yatırımın realizesi de olacaktır.











Mali sektör geriden geliyor



Mali sektör hisseleri geriden ve yavaş gelmelerine rağmen performans yarışında öne çıkmaya başladığı gözleniyor. Bu sektör içerisinde en dikkat çeken Garanti Bankası ve Akbank. Bu iki hissenin de ayrı ayrı endeks üzerindeki ağırlığı yüksek. Garanti Bankası’nın BIST Mali Endeksteki ağırlığı yüzde 14.98, Akbank’ın ise yüzde 14.35. İki hissenin hareketi mali sektör endeksinin seyrini belirleyecek. Koç Holding’in mali endeks içerisindeki ağırlığı yüzde 8.93 seviyesinde bulunurken, Sabancı Holding’in ağırlığı yüzde 7.34. Fiyat seyri yönünden Akbank ve Garanti Bankası’nın dip seviyelerden hareketlendikleri gözleniyor.



Bu hisselerin çok düşük marjlardaki hareketleri hem mali sektör endeksini hem de BIST 100 Endeksini yukarı taşıyabilecektir.



Sanayiyi de küçükler toparladı



BIST Sanayi Endeksi hızlı toparlananlardan. Yılbaşındaki seviyeye çıkan sektör endeksi, henüz zirve seviyesinin altında bulunsa da olumlu seyrini koruyor. Sanayi sektöründeki yükselişte küçük hisselerin etkisi büyük. Bununla birlikte sanayi endeksi üzerinde en yüksek ağırlığa sahip olan Ereğli ve Tüpraş hisseleri henüz yılbaşında gördükleri seviyelere ulaşabilmiş değil.









Sanayinin öncü şirketleri içerisinde demir çelik, petrol, altın, gıda ve içecek, dayanıklı tüketim şirketleri yer alıyor. İlk 10 şirket arasında Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Ford Otosan, Anadolu Efes, Petkim, Koza Altın, Ülker Bisküvi, Tofaş Oto. Fab., Arçelik ve Coca Cola İçecek yer alıyor. Bu hisseler içerisinde Ereğli Demir Çelik ağırlığı en fazla olanı. Bu hissenin içinde yer aldığı sanayi endeksindeki ağırlığı yüzde 14.88. Diğer hisselerden Tüpraş yüzde 11.20, Ford Otosan yüzde 4.34, Anadolu Efes yüzde 3.85 ağırlığa sahip bulunuyor.















Yatırımcının getiri arayışı



Yatırımcının getiri arayışı sürüyor. Bunun için sadece bildiği enstrümanları değil, bilmediği alanlardaki enstrümanlarda da arayışlar gündeme gelecektir. Döviz ve altında giderek daralan hareket marjları ve aşağı yönelim ister istemez bu arayışları daha da güçlendirecektir. Yurt içerisinde olduğu kadar yurtdışı piyasalara da yönelim gündeme gelebilecektir. Bu noktada kripto paralar alternatif bir seçenek olarak daha fazla konuşulduğu gözlenirken portföylerin çeşitlendirme isteği de artacaktır. Öte yandan dolar ve altının park edilen enstrümanlar olmaktan çıkmaya başlaması gayrimenkule ilgiyi artırırken reel sektöre yatırımlar yeniden güçlenebilir.