Borsanın küçükleri kazandırıyor

Borsada son hafta BIST 100 Endeksinin getirisi 0.94 olurken pandemi sonrası güçlenmesi beklenen sektörler yüzde 10 değerlendi. Küçük hisselerin endeksi BIST Tüm-100 ise yüzde 8 kazandırdı. Küçük hisseler ilgi odağı olmayı sürdürecek

Borsada küçük hisselere ilgi devam ediyor. Pandemi tedbirlerinde gevşemeye gidilirken gelen teşvik kredilerinin de etkisiyle bazı sektörlere ilgi arttı. Dört sektör bir haftada yüzde 10 kazandırdı. Taş, toprak, turizm, menkul kıymet yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri haftanın en fazla yükselenleri oldu.

Borsa İstanbul ilgi odağı olmaya devam ediyor. BIST 100 Endeksi, 115.748 seviyesinde bulunuyor. Endeks haftayı yüzde 0.94 getiri ile tamamladı. BIST 100-30 hisseleri yüzde 4.73 oranındaki getiri ile haftayı tamamlarken BIST Tüm-100 Endeksi yüzde 8.15 değer kazandı. Küçük hisselerde yükseliş eğilimi güçlü. Yabancılar olmadığı için büyük hisselerdeki hareketler sınırlı. Bankalara ve büyük hisselere gelen alımlar çok güçlü değil henüz. Ancak pandeminin etkisi geçip ekonomide de adımlar atıldıkça büyük hisselerde de alımlar güçlenecektir. Ortalama fiyat/kazanç oranları ve defter değerleri oldukça düşük.

İlgi güçleniyor

Kovid-19 salgını ile birlikte tüm alanlarda olduğu gibi sermaye piyasasında da dijital dünya, farklı kesimlerdeki yatırımcıları sermaye piyasasına çekiyor. Bu yılın başında 1.18 milyon kişi olan hisse senedi yatırımcısı, geçtiğimiz haziran sonu itibariyle 1.6 milyona çıktı. Artış oranı yüzde 35. Buna ek olarak, elektronik ortamda yatırım hesabı açılmasının önünü açan kanun, 26 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi akabinde, yatırım hesabı açmak pratikleşeceği gibi hem operasyonel maliyetler azalacak hem de sektörün tabana yayılımı hızlanacak.

Hikayesi olanlar...

Kurumlar bu gelişimin sektörü olumlu etkilemesini bekliyor. Gedik Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde göre, yeni açılan yatırım hesabı sayısında yaklaşık yüzde 400 artış söz konusu. Diğer aracı kurumlarda da benzeri artışlar gözlenirken borsaya ilginin devam ettiği anlaşılıyor.

Yeni dönemde hikayesi olan şirketler yatırımcısına kazandıracak. Teknolojiye uyum sağlayan, ürünlerini yeni pazar koşullarına ve müşteri isteklerine göre esnek ve değişebilen, güncellenebilen modüller halinde üretenler öne geçmeyi başaracak.

Dolarda hareketsiz seyir

TCMB tarafından açıklanan para ve banka istatistiklerine göre, 26 Haziran’la biten haftada, toplam DTH, 202.2 milyar dolar ile en yüksek seviyelere yakın bir seyir izledi. Kurların yükseliş seyrini sürdüreceğine dair beklenti kırılmadıkça yatırımcılar da döviz pozisyonlarını koruyor. Bu da dolar/TL’nin aşağı yönlü hareketini zayıflatıyor.

Dolar/TL kurunda yatay ve sıkışık seyir ise devam ediyor. Dolar/TL kurunda 15 Haziran’dan bu yana 6.84-6.86 seviyesindeki yatay hareket sürüyor. Yerlilerin döviz pozisyonlarının yüksek olması, yabancıların da hareket alanının daralması volatiliteyi azalttı. Dolar Endeksi DXY, 97.5 seviyesinde bulunuyor. DXY 100 seviyesinin altındaki seyrini korudukça dolardaki zayıf seyir sürecektir.

ABD verileri olumlu

Yakından izlenen ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinde artış gözleniyor. ABD Tarım Dışı İstihdam verisi 3 milyon kişi artması beklenirken gerçekleşme 4.8 milyon oldu. Geçen aya ilişkin rakam da yukarı yönlü olumlu anlamda güncellendi. İşsizlik oranı yüzde 12.3 beklenirken yüzde 11.1’e geriledi. İstihdamda toparlanma eğilimi olumlu. Bu ileride FED’in atacağı adımların da yönünü belirleyecek.

Yabancı satışı sürüyor

Yabancıların TL cinsi varlıklara ilgisi azalmaya devam ediyor. 26 Haziran ile biten haftada hisse senetlerinde 112 milyon dolar, tahvilde 46.4 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Son 12 ayda, TL varlıklardan yabancı çıkışı 12 milyar dolar oldu.