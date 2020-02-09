Borsaya Katar dopingi

Borsa İstanbul’da Katarlı yatırımcıların portföy büyüklüğü 77 milyar TL ile ilk sıraya çıktı. Yatırım ve emeklilik fonları hisse almaya devam ediyor. Borsa, düzeltme sonrasında yönünü tekrar yukarı çevirecek

Borsa İstanbul’da en yüksek portföy değerine sahip yabancı yatırımcı sıralamasında tepeye Katarlılar yerleşti. Katarlı yatırımcıların portföy büyüklüğü ağustosta 15 milyar TL iken rakam ocak sonunda 77 milyar TL’ye yükseldi. Bu sürede Katarlı yatırımcı sayısı 6’dan 4’e düşse de portföy büyüklüklerinde kayda değer bir artış yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Katar, 77 milyar 313 milyon TL’lik portföy büyüklüğü ile daha önce listenin başında olan ABD’’nin önüne geçti.

Diğer yabancı fonlarının portföy değerinin artmasına rağmen Katar merkezli fonlar portföylerini daha hızlı artırdı ve ilk sıraya yerleşti. Daha önce listenin ilk iki sırsında yer alan hem Amerikalıların hem de Birleşik Krallığın portföy değeri ağustos ayından bu yana 11 milyar TL arttı. Amerikalı fonların portföyleri yüzde 17, Birleşik Krallığın yüzde 39, Hollanda’nın ise yüzde 31 oranında yükseldi. Fakat Katarlı fonların artış hızı yüzde 403 olunca listenin üst sırasına çıktı.

Fon girişi var

Ağustos ayında 96.718 seviyesinde olan BIST 100 Endeksi, ocak ayında 119.140’a yükseldi. Borsadaki artış oranı beş ayda yüzde 23 oldu. Bu sürede BIST TÜM-100 Endeksine dahil hisselerin piyasa değerindeki artış oranı ise yüzde 222 seviyesinde gerçekleşti. Aynı sürede Katarlıların portföy değerindeki artışı yüzde 403 oranında oldu. Veriler 2019’da yabancı fonların BIST 100 Endeksi dışındaki hisselere yöneldiğini gösteriyor. Bununla birlikte söz konusu şirketlerin sermayeleri ve hacimleri göz önüne alındığında özellikle Katarlı fonların portföy büyüklüklerinin borsadaki değer artışı ile açıklanmasına yetmemekte. Bu itibarla Katar’dan Borsa İstanbul’a fon girişi olduğu ve dört fon ile portföy büyüklüğü açısından listenin ilk sırasına yerleştiği anlaşılıyor.

Yatırımcı sayısı arttı

Borsa İstanbul’da Ağustos 2019 - Ocak 2020 döneminde yatırımcı sayısı 66 bin 422 kişi artarak 1 milyon 232 bin 118 oldu. Gerçekleşen bu artışın 66 bin 267 kişisisini yerli, 155 kişisini de yabancı yatırımcı oluşturdu. Endekste yaşanan çıkış borsaya ilgiyi artırırken faizlerdeki düşüşün de borsaya yönelimde etkili olduğu söylenebilir. Ancak henüz borsaya ilginin yatırımcı sayısının zirve yaptığı 2000 yılının gerisinde olduğunu not düşmek gerekiyor. 2000 yılında toplam yatırımcı sayısı yaklaşık 1.5 milyon kişi idi.

Borsada dinlenme süreci

Borsada 22 Ocak’ta 124.537 seviyesinin test edilmesinin ardından 118.752 seviyesine kadar geri çekilme yaşanmış ve bu seviyeden alımlar gelmişti. 6 Şubat’ta test edilen 123.845 ile ikinci defa yukarı atak yaşandı. Ancak bu seviye aşılamadı. Borsada 94.000-124.000 aralığında yaşanan güçlü yükselişin düzeltmesi bir iki aya yayılacak gibi görünüyor. Böylesi bir düzeltme daha sağlıklı bir yükselişin önünü açacaktır. Endeks haftayı 121.016 seviyesinden tamamladı.

İlk destek 20 günlük ortalamanın bulunduğu 120.057 seviyesinde. Bu seviyenin altıda 50 günlük ortalama 115.887 takip edilebilir. Borsada nisan ayına doğru yeniden hedef 135.000’e doğru bir yönelim olacaktır.

Dolar/TL’de teknik algoritmalar çalışacak mı?

Son 10 gündür 5.9890 TL seviyesine geldikçe sürekli olarak dönen dolar kuru haftanın son işlem gününde bu seviyenin üzerine çıktı. Güçlü bir direncin kırılması teknik olarak algoritmaların çalışmasına ve kısa vadeli yükseliş hareketinin tetiklenmesine neden olabilir. Haftanın ilk iki iş günü bu anlamı ile önemli olacak. Şimdi ilk hedef 6.02-6.15 seviyeleri. Yeniden 6.00 TL seviyesinin altına doğru bir hareket yaşanabilir mi? Alımlara bakıldığında dalganmalar olabileceğini görüyoruz. Aşağı kayma yaşansa bile kısa süreli olacaktır ve 7 haftalık ortalamadan dönüş yaşanacaktır.

Altın ilgi odağı olmayı sürdürüyor

Altının ons fiyatı geçtiğimiz aralık ayından gerçekleştirdiği çıkışla birlikte 1.443 dolardan ocak başında 1.595 dolara kadar yükseldi. Düzeltme sonrasında ise 1.526 dolara kadar indi. Şimdilerde de 1.566 dolardan işlem görüyor. Altında 1.550’ler önemli destek seviyesi. Bununla birlikte altına ilginin devamı halinde 1.650’ya doğru yükseliş beklenebilir.

Yabancı paylarında son durum

Borsada Ağustos 2019’da yüzde 65.14 olan yabancı payı şimdilere yüzde 60.14 seviyesinde. Sahip olunan hisse sayısı bazında baktığımızdaysa yabancı yatırımcının ağustos ayında 24.2 milyar adet olan hisse sayısı 6 Şubat 2020 günü 22.3 milyar adete gerilediği görülüyor.