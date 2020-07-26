Çift sıfır atılıyor cazibe artabilir

BIST 100 Endeksi pazartesi gününe çift sıfır atılmış olarak başlayacak. Borsa tarihinde endeksten ikinci kez sıfır atılıyor. Yurt dışındaki emsalleriyle kıyaslandığında aşırı fiyatlanmış gözüken borsanın bundan olumlu etkilenmesi bekleniyor.



Borsada 27 Temmuz itibariyle sadeleşmeye gidilerek çift sıfır atılacak. Son dönemin gözde yatırımı haline gelen hisse senedi piyasasında pandemi nedeniyle ertelenen çift sıfır atılma işlemi nihayet gerçekleştiriliyor.



Kimi yatırımcılar arasında bu işlemden dolayı mağdur olma ihtimali tartışılsa da 1997 yılında da benzeri bir işlem yapılarak endeksten iki sıfır atıldığı bilinmekte. Önceki sıfır atılması işlemi sırasında tartışma ve kaygı daha üst seviyede gündeme gelmiş ve kimi uzmanlar olası mağduriyetleri gündeme taşımışlardı. Ancak sonrasında görüldü ki herhangi bir olumsuzluk ya da mağduriyet söz konusu olmadığı gibi atılan sıfırların ardından borsaya ilgi artmıştı. Şimdi ise geçmiş deneyimin de etkisiyle tartışmanın marjinal düzeyde kaldığı gözleniyor. Nihayetinde yapılanın teknik bir işlem olduğu çift sıfır atılmakla hisse senetlerinin fiyatlarında herhangi bir değişimin yaşanmayacağı biliniyor.



Hızlı yükselmişti



Borsada endeks 103.500 seviyesinde iken 1997 yılında sıfırlar atıldıktan sonra 3 Ocak 1997’de 1.035’e indi. Çift sıfırın atılmasının ardından borsanın ucuz görünmesiyle hızlı bir ralli başladı. Borsa tarihinde ilk sıfırın atıldığı 1997 yılı Ocak ayında borsa endeksi yüzde 64 değer kazandı. Endeks 1997 yılını ise yüzde 253.6 getiri ile tamamladı.



Psikolojik etki



Endeksten çift sıfır atılması her ne kadar teknik bir neden olarak görülse de psikolojik etkisi unutulmamalı. BIST 100 Endeksi 119.202 seviyesinde bulunuyor. Endeksten çift sıfır atılması ile birlikte pazartesi günü 1.192 seviyesinde bir endeks göreceğiz. Bir anda 100 binli rakamlar yerine binli rakamları konuşmaya başlayacağız. Bu nedenle yatırımcı algısı etkilenecektir. Uluslararası ölçekteki diğer borsaların da binli rakamlarla ölçüldüğü bir ortamda Borsa İstanbul’un şişik olduğu yönünde bir algının da ortadan kalkmasına yol açacaktır.



BIST Endeksi zirveye yakın



Borsa pandemi sonrası zirve seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Aşırı değerli hisse senetlerinde yatırımcıların temkinli olmasında fayda var. Bu noktada hisselerin fiyat kazanç oranı ile piyasa defter değerlerinin takip edilmesi yararlı olacaktır. Göstergeleri aşırı yüksek olan hisselerde çıkışın gerekçesi olabilecek şirketle ilgili ne gibi gelişmelerin olduğunun araştırılmasında yarar var. Güçlü gerekçesi olmayan çıkışların hızlı dönüşleri de beraberinde getirebileceği göz ardı edilmemeli.



Önemi artıyor



Pandemi dönemi ile birlikte küresel bazda bol likidite, düşük faiz ortamına geçilmesi borsa ve kıymetli madenlerin önemini artırdı. Reel olarak gerileyen faizler yatırımcıların sermaye piyasalarına yönelmesine neden oldu. Yatırımcı sayısı 1.5 milyona yükseldi. Borsada bireysel yatırımcı sayısı artıyor. Hisse senetlerinde getiriler artmaya devam ettikçe canlı seyir de sürecektir.



Yatırımcıların döviz ve altın bazlı enstrümanlara alternatif olarak sermaye piyasalarına daha fazla yönelmelerini sağlayacak enstrüman çeşitliliğinin önümüzdeki dönemde arttığını görebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları devam ediyor.









ALTIN, GÜMÜŞ VE EURO



Altın, gümüş ve euro tırmanışta. Büyük yatırım bankalarının raporlarında bir süredir altının onsu için zaten 2000 dolar hedef fiyat olarak veriliyor. Altının ons fiyatında 1.920 seviyesindeki zirvenin aşılması ile birlikte 2000 dolar hedef seviye olacaktır. Buna bağlı olarak gram altında da yükseliş sürecektir.



Öte yandan euro da yükselişte ve 7.98 ile 8.00 lira sınırına dayanmış durumda. Altın ve euro’da artık direnç seviyelerine geldiğimiz göz önünde bulundurulmalı. Bu seviyelerden gelebilecek düzeltmelere karşı temkinli olmada fayda var. Aynı şekilde gümüş de çıkış eğiliminde. Yatırımcıların tercihlerinde gümüş ve gümüş bazlı enstrümanlar daha fazla öne çıkabilir.











Dolar zayıflamaya devam ediyor



Küresel bazda dolar kuru zayıflamaya devam ediyor. Doların altı para birimine karşı değerini gösteren Dolar Endeksi (DXY) 94.35 seviyesine geriledi. Ekonomik aktivitenin çökmemesi için ülkeler para bastıkça ve faizler düşük seyrini korudukça dolardan kaçan yatırımcılar, kıymetli maden ve borsalara yöneliyor. Doların yurtdışında gerilemesi yurt içerisinde de hareket ettiği 6.84-6.86 bandındaki seyrini korumasına neden oluyor. Kurda daha yüksek bir çözülme için yerlilerin döviz talebinin zayıflaması ve mevcut döviz mevduatının çözülmesi önemli.