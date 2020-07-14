Piyasalarda Çin ve teknoloji rallisi yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle okları üzerine çeken Çin’de salgın hastalığın kontrol altına alınması ve ekonominin açılmasıyla birlikte hisseleri son bir ayda yüzde 17 değer kazandı. Teknoloji hisseleri ise tüm dünyada talep göremeye devam ediyor.

Yatırımcıların gözü hareketli enstrümanlarda. Koronavirüs nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde aşağı doğru yaşanan sert dalgalanmalardan sonra borsalar toparlanma eğiliminde. Şimdi gözler hızla değerlenen Çin hisseleri ve küresel bazda teknoloji hisselerinde. Shanghai Composite Endeksi bir ayda yüzde 17 değer kazandı.

Çin Merkez Bankası verilerine göre Çin bankaları haziran ayında 1,81 trilyon yuan yeni kredi verdi. Yılın ilk altı ayına bakıldığında ise yeni krediler rekor kırarken verilen kredi tutarı 12,09 trilyon yen (1,72 trilyon dolar) oldu. Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu yıl yeni kredilerin 20 trilyon yuana yakın olacağını ifade etmişti. Veriler ekonomide canlanma eğiliminin süreci yönünde.

Öte yandan küresel bazda teknolojiye ilgi yüksek. Pandemi döneminde geleceğin teknoloji üzerinden şekillenme hızının artacağını gören yatırımcılar şimdi portföylerinde teknoloji hisselerini taşıyor. Nasdaq Composite, mart ayında 6.800’lerden başladığı yukarı hareketini aralıksız sürdürüyor. Endeks 9 Temmuz’da 10.547 seviyesine yükseldi. Nasdaq’ın yıldız hisseleri; Amazon ve Netflix. Citi’nin e-ticaret devi Amazon için hedef fiyatını yükseltmesi ile çıkışı hızlandı. Pandemi dönemi boyunca ilginin yükselerek devam ettiği Netflix hisseleri ise yükselişte.

Altın güçlü seyrini koruyor

Altının Onsu 1.800 dolar ve güçlü seyrini koruyor. Altın fiyatının son 8 yılın zirve seviyesini kırmasının ardından güçlendiğini görüyoruz.

1.800 seviyesinin üzerinde 1.920 ve 2.000 dolar hedefi ile yükseliş eğilimi devam ediyor. Küresel bazda gerilimlerin devam edecek olması altını zirve seviyelerde tutabilir.

1.800’ün aşağı kırılması halinde ilk destek 1.750’de bulunuyor.

Betası düşük hisseye rağbet

Türkiye’de endekse bağlı hareket eden betası yüksek hisselerin performansının fazla güçlü olmadığını görüyoruz. Bu hisselerde yılbaşından bu yana yüzde 40’lara varan değer kayıpları var. Bununla birlikte betası düşük, endekse bağımlılığı zayıf hisselerin getirilerinin yılbaşından bu yana yüzde 100’lere kadar çıktığını görüyoruz. Yabancı satışları devam ettiği için betası düşük hisseler ilgi görmeye devam edebilir.

Beta katsayısı nedir?

Bir hissenin beta katsayısı hisse senedinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. Hisse senedinin Beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını (volatility) göstermektedir.

Beta Katsayısı: ß

ß=1 ise hissenin hareketi endeksle aynı (ortalama risk)

ß<1 ise hissenin hareketi endeksten daha yavaş (az riskli, düşük volatilite)

ß>1 ise hissenin hareketi endeksten daha hızlı (daha riskli, yüksek volatilite)

Eğer bir hissenin betası 1 ise, endeksin yüzde 10 arttığı bir dönemde o hissenin yüzde 10 değer kazanması, endeksin yüzde 10 düştüğü bir dönemde ise o hissenin yüzde 10 düşmesi beklenir.

Diğer taraftan, eğer bir hissenin betası 0.5 ise endeksin yüzde 10 yükseldiği bir dönemde o hissenin yüzde 5 yükselmesi, endeksin yüzde 10 düştüğü bir dönemde ise o hissenin yüzde 5 düşmesi beklenir.

Aynı şekilde bir hissenin betası 1.5 ise endeksin yüzde 10 arttığı bir dönemde o hissenin yüzde 15 değer kazanması, endeksin yüzde 10 düştüğü bir dönemde o hissenin yüzde 15 düşmesi beklenir.