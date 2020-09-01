‘Emtia’nın yıldızı parlamayı sürdürür mü?

Yılın ilk 8 ayının yıldızı emtialar, sonbaharda da gözde olmayı sürdürecek gibi gözüküyor. Pandemiden kaynaklı endişeler ülkeleri diken üzerinde tutarken yatırımda güvenli liman arayışı devam ediyor.

Sonbaharın gelmesiyle pandemide 2. dalga endişesi yükseldi. Bu nedenle ülkelerin teşvik paketleri sürerken, ekonomileri canlı tutmak adına likidite sağlanması devam edecek. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, birçok hükümetin bu yıl aldığı ve toplamda 11 trilyon doları bulan “olağanüstü” tedbirin 2021’de global ekonomik toparlanmanın temelini oluşturacağını belirtti. Bunun etkisi borsalarda ve emtialarda hissedilmeye devam edecek.

Koronavirüsünün yaz tatilinin ardından hızla artışa geçtiği Avrupa kıtasında, temmuzda açılan sınırlar yeniden kapanıyor.

Risk faktörleri

Böylesi bir ortamda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni stratejisi izleniyor. Fed para politikası stratejisinde değişikliğe giderek ortalama yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini açıkladı. Bununla birlikte ABD doları küresel anlamda bir basamak daha değer kaybederken mevcut enstrümanlardaki değer artışlarının bir süre daha sürebileceği görülüyor. Euro, sterlin, altın ve gümüşte değer artışının sürdüğünü görebiliriz.

Sonbaharla birlikte pandemiye ve küresel ekonomilerin seyrine ilişkin çok fazla belirsizlik gözleniyor. Bu nedenle yatırımcılar paralarını park ettikleri enstrümanlardan çıkmak istemeyeceklerdir. AB, Türkiye’yi artan vakalar nedeniyle ‘riskli ülkeler’ listesinden çıkarmadı. Bunun sektörel yansımalarını izlemeye devam edeceğiz.

İşte 8 ayın getiri ligi

Yatırım araçlarının 8 aydaki getirilerine baktığımızda en yüksek getirinin Cumhuriyet altınında olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet altını yıla 1.942 TL seviyesinde başlarken ağustos sonunda 3.103 TL’ye yükseldi. Ons bazında ise altın 1.522 dolardan 1.956 dolara çıktı. 8 ayda gümüş ise yüzde 55.49 değer kazandı. Gümüşün onsu 17.75 dolardan 27.6 dolara çıktı. Borsada BIST TÜM-100 hisseleri yüzde 55.47 prim yaptı. Dünya borsaları içinde Çin’in Shanghai Composite Endeksi yüzde 11.33 değer kazanırken ABD’de Dow Jones yüzde 0.40 yükseldi.

Sonbaharda emtialara ilgi sürmeye devam edebilir. Borsalar da yatırımcının ilgi odağında olmayı sürdürebilir. Bir süre daha mevcut dengelerin korunduğunu göreceğiz.

Libya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı. TCMB açıklamasında, iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.