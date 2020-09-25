Enflasyona fren ve kura önlem hamlesi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faizini 200 baz puan artırdı. Merkez, enflasyon beklentilerini kontrol amacıyla faizi yüzde 10.25’e yükseltti. Bu kurun hızını kesecektir









Piyasada merakla beklenen Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleşti. PPK, sürpriz bir kararla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25 seviyesine yükseltti. Piyasa beklentisi faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği ancak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin artırılabileceği yönündeydi.

PPK, kararını verirken enflasyondaki artışa dikkat çekti. Enflasyon beklentilerindeki bozulmayı göz önünde bulundurarak faizi artırdığını açıkladı. Alınan karar, piyasalar üzerinde hemen etkisini gösterdi. Kararın ardından dolar/TL kuru geriledi ve 7.5440 ile önceki 7.60 seviyesinin altına indi. Euro/TL ise 8.7690 TL seviyesini gördü. Sonrasında dolar kuru 7.6365 seviyesinden işlem görürken Euro/TL 8.8929 seviyesinde dengelendi. Karar metninde öne çıkan olumlu gelişmeler ve riskler:

Olumlu gelişmeler:

1 Ekonomide kademeli normalleşme: İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözleniyor.

2 Turizm gelirlerinde hafif iyileşme: Turizm gelirlerinde salgına bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başladı.

3 İhracatta toparlanma: Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecek.

Hangi riskler var?

1 Küresel riskler sürüyor: Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrediyor.

2 Enflasyon beklenenden fazla yükseldi: Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izledi.

3 Bozulan beklentilerin kontrol altına ihtiyacı doğdu: Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirildi.

4 Enflasyondaki seyrin önemine vurgu yapıldı: Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmekte.

5 Temkinli duruş korunacak: Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmekte.

6 Yeni önlemler gelebilir: Parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecek. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.



ANALİSTLER NASIL YORUMLADI?



Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 2 yılın ardından yükseltti.



Para Politikası Kurulu’nun (PPK) dünkü toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e çıkarıldı. Faiz artışının ardından gecelik borçlanma ve borç verme oranları sırasıyla yüzde 8.75 ve yüzde 11.75, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme oranı da yüzde 13.25 seviyesine çıkmış oldu.



TCMB, 13 Eylül 2018’de fiyat istikrarını desteklemek amacıyla 625 baz puanlık güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirerek politika faizini yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltmişti. Yaklaşık bir yıl boyunca yüzde 24 seviyesinde kalan ve 25 Temmuz 2019’da yüzde 19.75’e indirilen politika faizi, üst üste 9 toplantıda düşürülerek yüzde 8.25’e çekilmişti.



Son 3 toplantıda yüzde 8.25 olan politika faizi, enflasyonun öngörülenin üzerinde yüksek seyretmesi nedeniyle 2 yılın ardından tekrar artırıldı.



‘Olumlu bir sürpriz’



Ekonomistler, politika faizinin artırılmasının TL varlıklar için olumlu olduğunu, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) hangi düzeyde gerçekleşeceğinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.



Ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA’ya, TCMB’nin politika faizini yükseltme kararının TL açısından olumlu bir sürpriz olduğunu belirtti. Bürümcekçi, TCMB’nin faiz artışına gitme gerekçesini “beklentilerin kontrol altına alınması ve görünüme yönelik risklerin sınırlanması” olarak açıkladığını söyledi.



Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk de faiz artışının TCMB’nin tekrardan fiyat istikrarının öncelendiğini göstermesi açısından olumlu olduğunu söyledi.



Türk Lirası cazip olacak



Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımı ile enflasyon görünümündeki bozulmayı önemsediğinin altını çizdi. Kurdaki yükselişin ana nedeni negatif faiz oranlarıydı. Enflasyona karşı parasının değerini korumak isteyen yatırımcı dolara ve altına yöneldi. Enflasyon oranı 11.77 seviyesinde. TCMB’nin yeni faiz setine baktığımızda politika faizi (haftalık repo ihale faizi) 10.25; gecelik borç verme faizi 11.75; geç likidite penceresi fonlama faizi 13.25 seviyesinde. Bu da TCMB ortalama fonlama maliyetinin yüzde 10.25 ile yüzde 13.25 arasında oluşacağını gösteriyor. TCMB’nin en yüksek faizi enflasyonun üzerine çıktı. TL’nin cazip hale gelmesi dolar kurundaki yükselişin de hızını kesecektir.



