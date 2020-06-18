Fed rüzgârı piyasaya yaradı

Pandemi nedeni ile ekonomik sarsılmalar sürdükçe ülkelerin merkez bankaları çözüm yaratma yarışında. Fed’in kurumsal tahvil alacağını açıklaması şirket risklerini üstleneceğini gösteriyor.



Pandemide ikinci dalga kaygısının yükselmesi ile merkez bankalarından yeni ataklar geliyor. Bunun öncü adımlarını ise ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) görüyoruz.



Fed yeni bir adım attı ve piyasalara desteğe devam sinyali verdi. Yapılan açıklamada, İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi kapsa-mında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı kaydedildi.



Şirket tahvili alımları çarşamba günü başladı. Bu arada ABD ile Çin arasında yumuşama belirtileri görüyoruz. ABD ile Çin arasında haftada karşılıklı olarak 4 uçuşa izin verildi.



Öte yandan ikinci bir dalga olsa bile Asya piyasalarını önceki kadar etkilemesi beklenmiyor. Morgan Stanley, ikinci bir dalganın politika yapıcıların böyle bir durum ile nasıl başa çıkacaklarını öğrenmiş olmaları nedeniyle daha yönetilebilir olacağını söylüyor. Gelişmeler piyasalardaki olumlu fiyatlamanın sürebileceğini gösteriyor.













Altın nereye?



Altına ilişkin beklentiler ise yeniden güçlendi. Deutsche Bank, ons altında 2020 sonu tahminini 1.800 dolarda korurken 2021 sonuna ilişkin tahminini 2.000 dolara yükseltti.



Altında uzun vadede trendin yukarı doğru olduğu görülüyor. Riskler arttıkça altın talebi de gücünü koruyor. Kısa vadede dalga-lanmalar görebiliriz. Burada 1.680 seviyesi güçlü destek, 1.750 seviyesi de güçlü direnç.



1.680 - 1.750 bandı aşılmadıkça yatay hareket korunacaktır.

Dolar neden gevşemiyor?

Dolar/TL kurunda gevşeme gözlenmiyor. Risklerin yüksekliği nedeniyle dolar/TL talebi hâlâ güçlü. Kısa vadede 6.84 - 6.85 seviyeleri güçlü dirençler. Bu seviye aşılırsa 7.00 - 7.05 seviyesine çıkışın sürdüğünü görebiliriz.



Olası gerilemelerde 6.80 seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor. Kurda yukarı doğru hareketlerin güçlenmesi beklenmemeli.



Borsada seyir...



Borsa 111.000 - 113.000 bandı içine girdi. 111.000’in üzerindeki seyrini korudukça 113.000’e doğru yükselişini sürdürecektir. Ancak hareketliliğin hisse bazında olduğu gözleniyor. Hisselerde ağırlıklı olarak çanak formasyonu var. 124.000 seviyesi çanağın olduğu seviye. İşlem hacminin arttığını görüyoruz. Son bir ayda günlük ortalama işlem hacmi 14.3 milyar dolar olurken günlük hacim 17.9 milyar dolara çıktı. Bu seviyelerde hisse sirkülasyonunun arttığını görüyoruz.

Turizm önemli

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte döviz girişi sağlayan bir sektör olan turizm izleniyor. Sezon başlarken pandemide ikinci dalga ihtimalinin gündeme gelmesi moral bozuyor.



Turizm sektörü birçok sektörün aynı zamanda besleyicisi konumunda. Pandeminin seyri ve sektörün yaz aylarında tam kapasite ile olmasa bile aşamalı olarak hayata geçmesi önemli olacaktır.