Güçlü hisselerde kalınmalı

Çin’in başkenti Pekin’de bazı pazar ve yerleşim merkezlerinin karantinaya alınması piyasaları baskılıyor. Küresel bazda risk iştahının azaldığını görüyoruz. Bununla birlikte pandemide ikinci dalga yaşanmaması halinde küresel ekonomiye ilişkin beklentiler yüksek. Morgan Stanley, küresel ekonomide üretimin dördüncü çeyrekte koronavirüs salgını öncesi kriz seviyelerine döneceğini, böylece keskin fakat kısa durgunluğun biteceğini öngörüyor.

Borsalarda ise güçlü çıkışlar sonrası satışlar görülüyor. Borsada olası dalgalanmalara karşı güçlü hisselerde pozisyon almak önemli. Yılbaşından bu yana aşırı primli olan zarardaki hisselerden uzak durmakta fayda var.

Pozitif ayrışıyoruz

Piyasalardaki güçlü toparlanma sonrasında hareketin ivmesini şimdi pandeminin seyri belirleyecek. İkinci bir dalga olmama ihtimalini fiyatlayan yurtiçi piyasalar pozitif ayrışma gösteriyor. Bu önümüzdeki iki hafta kritik olacak. Ciddi bir karantina sürecinden sonra ekonomik hayattaki açılma sırasında salgının yaygınlaşmaması ve kontrol altında tutulması piyasalarında seyrini belirleyecek. Bu yaşanan etkinin kısa sürmesi önemli.

Pandemide ikinci dalganın yaşanmaması halinde ekonomilerde toparlanma hızlı gerçekleşebilir ve bu da borsalara ilginin güçlenerek sürmesini sağlayacaktır. Borsa endeksinde 109.000-111.000 aralığında yaşanan hareket 111.000-113.000 bandına doğru sürebilir.

Dolar kurunun seyri

Dolar endeksi DXY 97.35 seviyesinde bulunuyor. 100’ün üzerine çıkmadığı sürece yurt içerisinde dolar/TL üzerinde ciddi bir baskı unsuru olmayacaktır.

Yabancıyı, yerlilerin alımları kapatıyor

Yabancılar 2020’nin ilk beş ayında 4.2 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Koronavirüsle birlikte nakde geçmek isteyen yabancılar hisselerin fiyatlarındaki düşüklüğü görmeksizin çıkış yapmakta. Ancak buna rağmen borsanın hala 109 bin seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yerli kurumsal yatırımcılar ve yeni gelen yerli bireysel yatırımcılar borsayı güçlü tutuyor.