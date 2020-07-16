Haksız kazanca ‘SPK’ kıskacı

Bireysel yatırımcıların yoğun şekilde ilgi gösterdiği borsada SPK da hassasiyeti yükseltti, bireysel yatırımcıyı mağdur edecek işlemleri mercek altında tutuyor. Bu hafta aracı kurumlara ciddi cezalar keserken sorumluluklarını hatırlattı.

Sermaye piyasalarındaki olumlu rüzgâr bir yandan borsaya yeni yatırımcı taşırken diğer yandan SPK piyasadaki fırsatçıların usulsüz işlemlerle elde ettiği haksız kazanca müsaade etmeyeceğini gösterdi. Bu noktada aracı kurumlara sorumluluklarını hatırlatırken açığa satış işlemlerinde kusurlu olan kurumlara kestiği idari para cezaları ile ciddi bir uyarıda bulundu. Amaç ise piyasa bozucu işlemlerin önüne geçmek ve borsaya yönelimi sekteye uğratacak piyasa bozucu işlemlere izin vermemek.

Piyasayı yakından izleyen SPK, cezaları üst sınıra yakın verirken bir yandan kararlılığını gösteriyor diğer yandan caydırıcılığı öne çıkarıyor. 16 yıl gibi uzun bir aradan sonra borsaya yönelen 400 bine yakın yeni yatırımcının korunması noktasında hassasiyetini gösteriyor. Verilere göre borsaya yılın ilk altı ayında 364 bin 73 yatırımcı geldi. Piyasa bozucu işlemlerin olmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması halinde bu sayının hızla artması için zemin uygun.

İlgi sürecek

Gelişmeler borsaya ilginin devam edeceği yönünde. Yabancıların satış yapmasına rağmen Borsa İstanbul hızla pandemi öncesi seviyelere çıktı. Üstelik henüz BIST 30 Endeksine dahil hisselerde ciddi bir hareket görülmüş de değil.

Yeni halka arzların önü açılabilir

Borsaya ilgilinin canlanması ile birlikte önümüzdeki dönemde halka arzlarda da artış gözlemleyebiliriz. Son açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ele alan Fortune 500 listesinde 98 borsa şirketi yer alıyor. İSO 500 de ise 65 borsa şirketi bulunuyor. Her iki listede Bulunan şirket sayılarının çok sınırlı olması büyük şirketlerin henüz borsada yer almadığını gösteriyor. Bireysel yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte listedeki diğer firmaların da borsaya gelmesi teşvik edilecektir.

Fiyat/kazanç oranları ucuz

Tarihsel bazda bakıldığında toplam piyasa değeri/yıllık kar rakamını gösteren Fiyat/Kazanç oranı 2002-2020 arasında; 2003’te 28,7’ye kadar yükselmişti.

2008 krizinin ardından ise 2009’da 5.65’e kadar düşmüştü. Son veriler ise 12.49’a işaret ediyor.

Borsada zirve fiyat kazanç oranlarına göre hala alınacak mesafenin olduğunu söyleyebiliriz.

İşlem hacmi yüksek

Borsaya ilginin göstergesi olan işlem hacmi 30 milyar seviyelerinde seyrediyor.

Oldukça güçlü bir işlem hacmi var. Artan hacimle hisse senetlerinin yükseliyor olması para girişi olduğunun göstergesi niteliğinde.

Sektörel bazda hareketlenmelerle Borsadaki yükselişin korunduğunu görüyoruz.