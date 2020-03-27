Merkez bankaları karantinada atakta!

Koronavirüs ekonomileri durma noktasına getirince küresel merkez bankaları atağa geçti. Yurtdışı piyasalarda yaşanan düzelme ile birlikte yurtiçinde de sakinleşme görüldü.





Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınıyla ülkelerin kendilerini karantina altına almaları, ekonomileri durma noktasına getirdi. Merkez bankaları, piyasalardaki virüs baskısını hafifletebilmek için atağa geçti. Piyasalara gereken destek sağlanmaya çalışılıyor.



Koronavirüsünün yayılması ile birlikte piyasalarda yaşanan şok düşüşler teşvik paketleri ile biraz olsun durulmuş görünüyor. Ancak panik dalgası geçmiş değil. ABD Merkez Bankası (Fed), son üç haft, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için benzeri görülmemiş büyüklükte teşvik tedbirleri açıkladı.



AB harekete geçti



Yurtdışı piyasalarda yaşanan düzelme ile birlikte yurt içinde de sakinleşme görüldü. BIST 100 Endeksi 91.000 seviyesinde. Altının onsu 1.624 dolar. Dolar/TL kuru ise 6.4314 seviyesinde.



Virüsün henüz kontrol altına alınamamış olması en büyük kaygı. ABD’de işsizlik maaşına başvuruların sayısı 21 Mart ile sona eren haftada 3.3 milyonla rekor seviyeye çıktı. Borsalardaki şok düşüşler birçok fonu etkilemiş durumda.



Avrupa Merkez Bankası (ECB), gerekirse 2012’de Başkan Draghi’nin hayata geçirdiği tahvil alım programını yeniden başlatabileceğini açıkladı.



Merkez bankalarının etkinliklerini artırarak sürdüreceğini görüyoruz. Ekonomilerin durma noktasına gelmesi gözleri merkez bankalarına çevirmişti. Şirketlerin zora düşmeleri istihdam üzerinde de önemli bir rol oynayacak. Fed’in sınırsız tahvil adımı ile yükselişe geçen Dow Jones endeksi dipten bu yana yüzde 20 değer kazandı. Piyasalar olumluya döndüğü andan itibaren fiyatlamaların yukarı yönde çok sert gerçekleştiği görülüyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 17 Mart’ta 81.936’yı test ederek yönünü yukarı çevirdi ve 91.000 seviyesine çıktı. Endekste dipten çıkış yüzde 10 oldu.



Kalıcı hareket için ne gerekli?



Yukarı doğru kalıcı bir hareket için küresel bazda salgının kontrol altına alındığına dair bilgiler gelmeli. Henüz buna dair bir gelişme yok. Bu nedenle dipte dalgalı seyir sürüyor.



Korku Endeksi (VIX) 64 seviyesinde. VIX 20 seviyelerine gerilemedikçe piyasalarda normalleşme beklenmemeli. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Mart ile biten işlem haftasında 2.5 milyar dolar azalarak 198.275 milyon dolara geriledi. Bol likidite dönemi güvenli olarak görülen dolardan altına doğru kayışı hızlandırabilir. Böyle bir durumda dolar/TL gerilerken döviz mevduatında da çözülme yaşanabilir. Dolar Endeksi sınır çizgisi olan 100 seviyesine yaklaşmış durumda. Bu seviyenin altına kalıcı şekilde kayabilmesi halinde kurun gerilemesi gündeme gelecektir.









Resesyon riski



Bu arada not kuruluşu S&P Global Ratings, 2020 yılında Euro bölgesi ve Britanya’nın resesyonla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.



Piyasada al - sat yoğun



Piyasa aktörlerinin dip seviyelerden yukarı doğru yaşanan hareketi kaçırmaları beklenmemeli. Bu nedenle al-sat işlemlerinin yoğun yaşanacağı bir dönem öngörülüyor. Bir süre bu seviyelerde al-sat ile dengelenme yaşanabilir. Virüsün etkisi geçtiği andan itibaren eurobondlar da yatırımcılar için cazip olacaktır. Bol para ve düşük faiz eurobondlara para akışı sağlayacaktır.