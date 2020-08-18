‘Merkez Bankası’ bu hafta ne yapar?

Pandemi dönemi yatırım iklimini değiştirdi. Risklerin devam etmesi nedeniyle birikim sahipleri tercihlerini güvenli buldukları, reel getiri elde edebilecekleri enstrümanlarda değerlendiriyor. Küresel bazda gelişmelere bakıldığında ABD’de ilave mali destek paketi görüşmelerinin tıkandığı gözlenmekte. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. ABD ve Çin arasında Faz-1 görüşmeleri dalgalı seyrediyor. Pandemi başlı başına bir sorunken buna durgunluk ve devletler arası devam eden ticaret savaşları eklenince içinden çıkılması zor bir sürecin yaşanmasına yol açıyor.

Yurt içerisine baktığımızdaysa altın, euro ve dolar yükselirken yatırımcı reel getiri arayışında. TL’nin cazibesinin artması bu denklemi değiştirebilir.

Fonlama beklentisi

Piyasa aktörleri 20 Ağustos’ta gerçekleşecek faiz toplantısında TCMB’nin yüzde 8.25 seviyesinde bulunan politika faizini yükseltmesini ya da fonlamayı faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.25 yerine yüzde 11.25’e çekmesini bekliyor. Fiyat hareketlerine bakıldığında dolar kuru düşük marjlarla yükselmeye devam etse de TL’de son bir haftadır volatilite azalmaya başladı. TL’deki oynaklığının düşmesi perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısına ilişkin beklentilerin arttığını gösteriyor. Merkez Bankası’nın bu toplantıda daha aktif bir beklenti yönetimine gitmesi öngörülüyor. Para politikasında bu aydan itibaren yıl sonuna kadar devam edecek yeni hamleler görebiliriz. Birikim sahipleri önümüzdeki döneme ilişkin reel getiri sağlayıp sağlayamayacaklarını gözetleyecektir. Reel getirinin gözlenmemesi halinde pozisyonlarda değişim olmayacaktır.

TCMB’nin düzenlediği ağustos ayı beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10.82’ye 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE enflasyon beklentisi yüzde 9.70’e, yıl sonu dolar kuru beklentisi 7.34’e, 12 ay sonrası kur beklentisi ise 7.68’e yükseldi. Beklentilerin olumsuz yönde güçlendiği gözleniyor. Bu da Merkez Bankasını adım atmaya zorlayacaktır.

Dolar endeksi 2.5 yılın dibinde

ABD seçimleri öncesinde Trump’ın Çin’le gerginliği artırma eğiliminde olduğu gözleniyor. Özellikle teknoloji alanında getirilen sınırlamalar piyasaları geriyor. Bu ortamda dolar endeksi 2.5 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Euro/dolar paritesi ise 1.1856 seviyesinde. 1.20’de güçlü direnç bulunuyor. Küresel piyasalarda dolardaki düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise hedge fonların dolarda düşüş yönünde beklentiye pozisyonlanmaları.

Altın bir süre daha gündemde kalacak

Değerli metaller bir süre daha yatırımcının gündeminde kalacak gibi görünüyor. Credit Suisse gelecek yıl için altın fiyat tahminini ons başına 2.500 dolar seviyesine yükseltti. Öte yandan Altın konusunda temkinli değerlendirmeleri ile öne çıkan Warren Buffett’ın, bankacılık pozisyonunu azaltıp altın şirketine (Barrick Gold) yatırım yapması da altın yatırımcıları için önemli bir gösterge. Altın pozisyonu olanlar 2.000 doların üzerindeki bir hareket için biraz daha bekleyebilir. Ancak elinde altın olmayıp almayı düşünenler gerilemelerde kademeli alım yapabilir.

VOLATİLİTEDEN KAZANMA DÖNEMİ

Piyasaları son çeyrekte sıkı bir sınav bekliyor.

Bunun nedenleri;

Pandemide Batı’da başlayan ikinci dalga beklentisi.

+Hedge fonlar, Mayıs 2018’den bu yana ilk defa dolarda düşüşe oynuyor. Kıymetli madenler ilgi görüyor.

Kasımda ABD seçimleri var.

Altında henüz kar realizasyonlarına gidilmiş değil. Fonlar için bu dönem volatiliteden kazanma dönemi. Altın ve gümüşte yaşanan düzeltme sonrası yönün

yeniden yukarı dönmesi beklenebilir.

Merkez bankalarının teşvik paketleri ve bol likidite dönemi hala altın, değerli metaller ve borsadan yana.