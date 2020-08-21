Merkez ‘pas’ geçti tedbire devam

Merkez Bankası dün politika faizinin yüzde 8.25’te sabit tutulmasına karar verdi. Likidite tedbirleri ise sürecek. Para Politikası Kurulu, reel kur düzeyinin önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini desteklemesini bekliyor



Merkez Bankası (TCMB) ‘faizi’ pas geçti. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Faiz kararından önce 7.26’ya kadar inen dolar/TL karar sonrasında 7.35’e çıktı.

Piyasalar politika faizinde yükseliş istemekle birlikte bir değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulunuyordu. Ancak likidite tedbirlerine ilişkin detay ve yönlendirme bekliyordu.

Karar sonrasında likiditeye ilişkin detay olmaması ve kısa vadeli faizlere ilişkin belirsizlik fiyatlara anında yansıdı. Kur yeniden yönünü yukarı çevirdi.

‘Normalleşme yansır’

TCMB açıklamasında, “Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir” denildi.

TCMB bu açıklamasıyla birlikte salgında normalleşmenin enflasyon göstergelerine olumlu yönde yansımasını beklediğini, ifade etmekte.

Merkez ve piyasa faizde neden ayrışma yaşıyor?



1. Rezervlerde erime var. Verilen hedefler ve öngörüler tutturulamıyor.



2. Enflasyon yükselişe geçti. Döviz kurları zirvede.



3. Cari açık tırmanışta, jeopolitik riskler yükseldi.



4. Pandemi devam ediyor. Alınan ekonomik önlemler yetersiz kalıyor.5. Ülkenin risk primi 564 ile üst seviyede. Yeni sermaye girişi yok.



6. Türkiye’de yaşayanların ve şirketlerin bankalarda 220 milyar doları var. Türkiye’nin altın rezervleri dünyada 14. sırada. Para döviz ve altında park etmiş durumda.





NE MESAJ VERİLDİ?

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:



1. Üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber devamına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.



2. Son dönemde ticari kredilerde normalleşme eğilimi gözlenirken bireysel krediler güçlü seyretti. Likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmekte.



3. Turizm gelirlerinde seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başladı.



4. Politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi.



5. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.



6. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

LİKİDİTE SIKILAŞTI, REZERV GÜÇLENDİ

Merkez’den ZK hamlesi geldi



Faiz kararı sonrasında TCMB zorunlu karşılık (ZK) oranlarını artırdı. Zorunlu karşılık; mevduat toplama hakkına sahip bankaların toplandıkları mevduatlara karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Merkez bankaları para politikalarını uygularken politika faizinden sonra en etkin kullandıkları politika aracı zorunlu karşılıklardır. TCMB zorunlu karşılıkları hem TL, hem de döviz için artırdı. Zorunlu karşılıklar altın depo hesapları için 700 baz puan, yabancı para yükümlülükler için ise 200 baz puan artırıldı.

Türk Lirası zorunlu karşılıklar ise vadelerine göre 150 ile 200 baz puan arasında artırıldı. Kararla piyasadan 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın ile 17 milyar Türk Lirası çekilmesi bekleniyor. Neticede kararla birlikte bir taraftan TL likiditesi sıkıştırılırken diğer taraftan TCMB’nin rezervleri güçlendirilecek.