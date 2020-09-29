Normalleşmeye hızla devam

Merkez Bankası’nın faiz adımının ardından, BDDK’nın yurtdışı swap limitlerini artırması ve aktif rasyo kriterini düşürmesi piyasada normalleşme yolunda önemli adımlar oldu.

Tüm dünyayı pençesine alan koronavirüs salgını nedeniyle finans piyasalarında alınan tedbirlerde normalleşme adımları atılıyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yurtdışı swap limitlerini artırması ve aktif rasyo kriterini düşürmesi normalleşme yolunda önemli adımlar oldu.

BDDK, dün bankalar ve İslami finans kurumları için uygulanan aktif rasyosu kriterini 5 puan daha aşağı çekerek sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70’e düşürdü. Yeni oranlar 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Reel getiri oluşursa...

Pandemi döneminde güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izledi. Alınan bu önlemlerin kredi genişlemesini durdurması ile birlikte enflasyonun da frenlenmesi bekleniyor.

Cuma günü haftalık repo ihalelerine yeniden başlayan TCMB politika faizi olan yüzde 10.25’ten 5 milyar TL verdi. Merkez Bankası 6 Ağustos 2020’den bu yana haftalık repo ihalesi açmıyordu.

TCMB geçen haftanın son işlem gününde aylık geleneksel yöntemli repo ihalesi açmadı. Böylece, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cuma günü 19 baz puan artarak yüzde 10.88’e yükseldi. TCMB’nin önümüzdeki günlerde, gerekli gördüğü zaman bu faizi yüzde 11.50 - 11.75 bandına kadar taşıması görülebilir. Zira enflasyon oranı 11.77 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar açısından reel getiri oluşması durumunda döviz bazlı enstrümanlarda çözülmeler görülebilir.

Dolarda dönüş nerede olacak?

TCMB ve BDDK’nın normalleşme adımlarına rağmen Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar kurda stresi artırdı. Dolar/TL 7.82’yi test etti. Teknik olarak dönüş sinyali henüz yok. Ancak göstergeler aşırı alımda ve hareketin sonuna geliniyor.

Merkez Bankası’nın eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e çıkarması, TL varlıkları güçlendirirken dolar/TL kuru 7.70’li seviyelerden 7.50’lere kadar gerilemişti. Ancak hafta sonunda

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununa müdahil olması kurda yükselişi getirdi.

ABD seçimleri

Asya piyasalarındaki açılışta 7.82 TL’yi görerek tarihi zirvesini geliştiren kur, iç piyasada ise 7.70 TL’nin altında başladığı günde 7.79 TL’de seviyelerinden işlem gördü. Son yayınlanan raporlarda Türkiye’nin bir bölgesel çatışmanın içine çekilmesine yönelik endişeler ve kaygılar dile getiriliyor.

Öte yandan ABD seçimleri nedeni ile genel olarak gelişmekte olan piyasalardan bir uzaklaşma var. 3 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ABD Başkanlık seçimleri risk iştahını azaltıyor. Dolar kurunda teknik olarak son hareketin içerisindeyiz. Ancak henüz aşağı doğru dönüş için bir sinyal oluşmuş değil. Göstergeler aşırı alımda olmasına rağmen yönleri yukarı doğru.

1 Ekim’den itibaren geçerli...

BDDK Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim’den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95’ten yüzde 90’a, katılım bankaları için yüzde 75’ten yüzde 70’e düşürüldü.

BDDK’nın kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR’nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95’ten yüzde 90’a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75’ten yüzde 70’e indirildi.

Bu kapsamda, AR’nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşemeyecek.