Piyasada dip görüldü mü?

Fed’in olağanüstü önlemleri etkisini gösterdi. Dolar indi, altın çıktı. Borsa yüzde 6 değer kazandı. Ancak virüs hâlâ dünyada yayılmaya devam ediyor





Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını etkisiyle küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşler, merkez bankalarının genişleme adımlarıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Altın ve borsa yükseldi. Dolar 6.44 TL seviyesine geriledi. Ancak virüsün yayılma hızı ve etki gücü piyasalardaki hareketi sınırlıyor. Peki piyasalarda dip görüldü mü?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aldığı olağanüstü önlemler piyasalarda etkisini gösterdi. Fed en son 23 Mart’ta açık uçlu hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapacağı yönünde sinyal verdi. Piyasalar açılıştan itibaren yukarı doğru tepki verdi.









Altının ons fiyatı 1600 seviyesine yükselirken dolar/TL 6.44’e geriledi. BIST 100 endeksi yüzde 6 değer kazandı ve 89.519’a yükseldi. Ancak Kovid 19 virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor. Finansal piyasaları küresel bazda aşağı yönde baskılayan salgın, ekonomilerde daralmaya neden olacak. Büyüme tahminleri aşağı çekilirken daralmanın boyutuna ilişkin henüz net bir tahmin için çok erken. Öncelikle virüs salgınının kontrol altına alındığının görülmesi gerekiyor.



‘Merkez’ tedbirli



Koronavirüs salgını öncesinde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme görülmekteydi. Hastalığın Türkiye’de de görülmesinin ardından Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamayla finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisini yakından takip edeceğini belirtti. TCMB açıklamasında diğer politikalarla koordineli şekilde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini duyurdu.



Altın ve borsa salgın sonrası gözde olacak



Kovid 19 salgınının durulmasının ardından tüm dünyada en çok altın ve borsa konuşulacak. Fed’in adımının ardından altının değer artışının hızlandığını görüyoruz. Altının ons fiyatı, 1.450 dolar seviyelerini geride bıraktığımız hafta görmesinin ardından dün, yükseliş ile 1.575 seviyesini test etti, 1.600’e çıktı.

Teknik olarak, 1.600 dolar yukarıda bir sonraki direnç bölgesi olarak duruyor. Virüs etkisi geçtiğinde, bol likidite ortamı altın ve değerli emtia fiyatlarını yukarı çıkaracaktır. Yaklaşık 2 aydır düşüşte olan piyasaların tekrar aynı noktalara gelmesi zaman alabilir. Bu virüsle birlikte tüketici davranışları değişme gösterecektir. Virüs korkusu özellikle hizmet sektöründe belirgin şekilde hissedilecek. Ancak sonrasında piyasalarda altın ve hisse dönemi başlayacak.



Dolar endeksi 100’ün üzerinde



Dolar endeksi (DXY) hâlâ 100 seviyesinin üzerinde bulunuyor. DXY 100’ün üzerinde kaldığı sürece dolar/TL’deki geri çekilmeler tepki düzeltmeleri olarak kalacaktır. 100 seviyesinin altına kayması ve 3 gün kalması önemli.