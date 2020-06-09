Piyasada parola temkinli iyimser

Koronavirüs sonrası ekonomik hayatın açılmasıyla piyasalar hızla normalleşiyor. Borsada 14 gündür üst üste yükseliş var. Hareket marjları daralıyor ancak olumlu. Temkinli bir iyimserlikle fiyatlar dengeleniyor

Küresel piyasalarda olumlu havayla birlikte yurtiçinde de pozitif seyir sürüyor. Ancak buna rağmen iyimserliğin temkinli olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 111 bin sınırında bulunuyor ve hisse senetlerinde piyasa değerinin yıllık kâra oranını gösteren ortalama ‘fiyat/kazanç’ oranı 9.42...

Piyasa değerinin özsermayeye oranını gösteren ‘piyasa değeri/defter değeri’ oranı ise 1.11 seviyesinde. Hisseler hâlâ ucuz. Endeksin son 1 ay içinde değer artışı yüzde 11.43 oldu. Dipten başlayan hareket devam ediyor.

Yerli destekliyor

Global piyasalara baktığımızda ABD öncülüğünde yükseliş görüyoruz. ABD’de cuma günü açıklanan istihdam raporuna göre, tarım dışı bordrolu çalışan sayısı 2.5 milyon artış kaydederken, işsizlik oranı yüzde 13.3 oldu. Bu veri beklenenlere göre oldukça pozitif...

Hareket nerede?

İstihdamın 8 milyon kişi azalması, işsizlik oranının ise yüzde 19.8’e yükselmesi bekleniyordu. İstihdam verileri koronavirüs sonrasındaki etkinin düşünüldüğü kadar kötü olmadığını gösterdi. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki yukarı seyir borsalarda da alımları güçlendirdi. Yabancı yatırımcıların satışlarına rağmen yerli yatırımcıların güçlü seyrini koruması borsayı destekliyor.

Borsada spor, turizm, gayrimenkul ve kimya sektörü hisseleri diğer sektör hisselerine göre daha fazla ön plana çıkarken, banka dışı likit 10 hisse senedine de talebin sürdüğü dikkat çekiyor. Bankalarda da yukarı yönlü zayıf da olsa hareket dikkat çekiyor. Sektör hisselerinin 20 ve 50 günlük ortalamalarını yukarı kırmaları harekete ivme katabilir.

Petrol yükseliyor

Brent petrolün varil fiyatı 42.70 dolara yükseldi. OPEC’in üretim kesintilerini uzatmasının ardından yükselen petrol fiyatı risk iştahının da artmasını sağlıyor.













Bu haftanın en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz toplantısı. Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu toplantıda yapılacak açıklamalar daha fazla önemli olacak.

Dolarda trend ‘aşağı doğru’

Doların seyrine baktığımız zaman dolar/TL’nin 6.78 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Euro ise 7.65 seviyesinde bulunuyor. Dolar kurunda zirveden gelen trend ‘aşağı doğru’ olmakla birlikte kısa vadede talebin hâlâ güçlü olduğunu görüyoruz.

Kritik eşik 6.80’de. Bu seviyenin aşılması teknik olarak alım - satım yapanlar açısından bir kez daha yukarı hareketi demek için fırsat oluşturacaktır. 6.80’in altındaki hareketlerde zayıf seyir sürecektir. Gösterge faiz 8.81 seviyesinde. Dolar kurunda bu hafta yukarı doğru ataklar yaşansa bile bunun çok güçlü olmayacağını düşünüyoruz.











Altının yönü...

Altının ons fiyatına baktığımız zaman 1.692 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Kısa vadede 1.680 seviyesi önemini koruyor. Altına doğru bir sarkma yaşanması ve kalıcı olması halinde altında aşağı doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. Yukarı hareketlerde 1.750 kırılmadıkça ataklar zayıf kalacaktır.