Piyasalar temkini elden bırakmıyor

Küresel piyasalar yeniden ısınmaya başladı. Dolar endeksi DXY, dipten hareketleniyor. Doların küresel piyasalarda değer kazanması ve pandemide artan vakalar yatırımcıları temkinli kılıyor





Dolar, küresel piyasalarda değer kazanmaya başladı. ABD hisse senetlerinde görülen sert satış eğilimi ile teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Endeksi zirve seviyesine göre yüzde 11’i değer kaybedince dolara yönelim arttı. Ay başında 91.7 ile Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gören dolar endeksi DXY, hareketlenerek 93.61 seviyesine yükseldi. Kovid 19 aşı çalışmalarına ilişkin önemli mesafe alınmakla birlikte henüz sonuca ulaşılabilmiş değil. Öte yandan dünyada, vaka sayılarının yeniden ivme kazandığı gözleniyor.



Ekonomiler kapanmasa da aktiviteler sınırlanıyor. Öte yandan yabancı raporlarda rating kuruluşlarının notlarında ülke riskleri ve beklentiler vurgulanıyor.















Yüzde 5 büyüme



Fitch Ratings, yayınladığı son raporda Türk bankalarının varlık kalitelerinin koronavirüs salgınının etkisiyle zayıflayacağını, ancak bu zayıflamanın 2020’de bankaların rapor ettikleri varlık kalitesi ölçümlerinden çok bankaların gelir tablolarında daha görünür olacağını savundu.



Fitch Türk ekonomisinin 2021’de yüzde 5.0 ve 2022’de yüzde 4.6 büyümesini beklediklerini hatırlattı.



Ekonomik aktivitedeki gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Küresel bazda zor bir dönem geçirilirken TL varlıklar için gözler TCMB ve ekonomi yönetiminde.



KUR RİSKİ ALINMAMALI

Dolar/TL 7.50 seviyesinde. 7.40’ın yukarı kırılması ile başlayan yukarı hareket devam ediyor. İlk direnç 7.60 seviyesinde. Aşağı hareketlerde 7.40 önemini koruyor. Gösterge faiz 13.24 ve politika faizi 8.25’te bulunurken reel olarak TL’nin diğer yatırım enstrümanlarına alternatif oluşturamaması güvenli liman arayışındaki yatırımcıların dolar ve altından vazgeçmemesine neden oluyor.



Hissede seçici hareket



Borsada hisse bazında seçici hareket yaşanıyor. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek 30 hissenin 10 tanesi yükselirken 20 tanesinin düşüşte olduğunu görüyoruz.

Endeks yükselişi deneyebilecek gücü toplayabilmiş değil. Borsada BIST 100 Endeksi’nde 1.075 - 1.040 destek, 1.113 - 1.125 - 1.140 ilk dirençler olarak izlenebilir.