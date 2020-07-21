Piyasalarda güçlenme çabaları

Yeni haftanın başlangıcında ABD tarafında artan Kovid-19 vakalarının ekonomideki normalleşmeyi geciktireceği endişesi öne çıkarken piyasaların gözü yeni ekonomik paketlerde. Hisse senetleri ise gözde enstrümanlar olmayı sürdürecek.

Avrupa ve ABD’de Kovid-19 sürecinde normalleşme beklentilerine ilişkin teşvik paketleri beklenirken bir yandan da ekonomilerdeki normalleşme kaygıları gündemde. Peki piyasalar nasıl bir seyir izleyecek? Gelişmelere baktığımızda borsalarda canlılığın korunma olasılığının sürdürdüğünü gözlemlemekteyiz. Dolarda ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla yukarı doğru volatil hareketlerin önüne geçilmiş görünüyor. Borsada ise kazançlar arttıkça yeni yatırımcı ilgisi de devam ediyor.

120 bin kritik

BIST 100 Endeksi’nde 120.000’in kritik bir seviye olduğunu görüyoruz. Direnç bölgesine yaklaşıldıkça satışlar artıyor. 120.000’in yukarı doğru aşılması 124.500 ve 130.000 seviyelerine doğru atakların devamını sağlayabilir. Endeks 117.500’ün altına sarkmadıkça yükseliş yönündeki hareket korunacaktır.

Hareket hisse bazında

Borsadaki hareketler hisse bazında gerçekleşirken güçlü yaşanan çıkışlar da gözleniyor. Aselsan, Şişecam, Halk Bankası, Koza Madencilik, Soda, Koza Altın ve Vakıfbank hisselerinin yüzde 1’in üzerinde değer kazanmaları endekse olumlu yansıdı.

Altında zirve yakın mı?

Citigroup analistleri, altın fiyatının gelecek 6-9 ay içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasını bekliyor. Analistler tarafından hazırlanan üçüncü çeyrek emtia görünümü raporuna göre, altın fiyatının gelecek 3-5 ayda 2 bin dolar seviyesine ulaşması olasılığı yüzde 30 olarak değerlendirildi. Raporda, “Nominal altın fiyatları hali hazırda G10 ve diğer büyük gelişmekte olan piyasa para birimleri karşısında bu yıl rekor seviyesine çıktı. Dolar cinsinden yeni zirvelerin görülmesi de sadece bir zaman meselesi” değerlendirmesi yer aldı. Altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak maden sektörü hisseleri değer kazanabilir.

İnşaat ve maden atağı

İnşaat ve maden sektörü hisselerindeki atak devam ediyor. Maden sektörü hisseleri son bir haftada yüzde 6.17 değer kazanırken inşaat sektörü hisselerindeki prim yüzde 5.63 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB faiz beklentisi fiyatlanıyor

Son yapılan ekonomist tahminlerine bakıldığında ağırlıklı olarak faizlerin sabit kalması yönünde bir eğilim gözlenmekte. TCMB, enflasyon beklentilerini de göz önünde bulundurarak faizde bir indirime gitmeyebilir. Şimdiden bu beklenti fiyatlanıyor.