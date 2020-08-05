PİYASALARDA ‘SICAK YAZ’

Ağustosta yatırımcıların hareketin olduğu enstrümanlarda bekleyeceği anlaşılıyor. Pandemi nedeniyle normalleşme sürecinin uzaması küresel bazda riskten kaçışın devamına yol açıyor

Piyasalar açısından sıcak bir yaz dönemindeyiz. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı. İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararının ertelendiğini açıkladı. Görünen o ki, pandemi koşullarında yaşamaya devam edeceğiz. Bu da elbette piyasaları geriyor. Altına yönelim sürüyor. Altının onsu 2.000 dolar sınırında.

Veri akışını ve pandeminin seyrini görmek isteyen yatırımcılar ise beklemeye geçerken spekülatörler altın ve altın fonlarında. Bununla birlikte soluk aldıracak gelişmelere ilişkin haberler de geliyor. Rusya Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına göre Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı. Bu konudaki gelişmeler küresel bazda paranın da rotasını belirleyecek.

Verilere bakıldığında ise ekonomilerin küçüldüğünü gözlemekteyiz. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2.2 küçüldü. Hisse senetlerinde yaşanan sert dalgalanmalar sürekli alım satım yapan kurumların zarar etmesine neden oldu. Fransa merkezli Societe Generale ikinci çeyrekte alım satım kaynaklı kayıplarla 1.26 milyar euro zarar etti. Dünyada küçülme ve ayakta kalabilme tartışmaları sürerken değerlenenler risk içermeyen yatırımlar oluyor.

Çin - ABD gerilimi

Öte yandan Çin ve ABD gerilimi sürüyor. Trump Çin’le bilgi paylaşan şirketlere karşı harekete geçiyor. Trump yönetimi Çin hükümetiyle doğrudan bilgi paylaşan ve ABD için ulusal güvenlik riski teşkil eden Çinli yazılım şirketlerine karşı kısa süre içinde yeni kararlar alabilir. Apple, Çin pazarından 30 bin uygulama kaldırdı. Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirirken 3 Kasım günü yapılacak ABD başkanlık seçimleri de iyice yaklaştı. Öyle anlaşılıyor ki, ABD başkanlık seçimlerine kadar değerli metaller gündemde kalmaya devam edebilir.

Kredi işleri canlandırdı

Yurt içinde düşen faizlerle birlikte canlanan krediler ekonomileri hareketlendirirken güven endeksleri dip seviyelerden dönüyor. Ekonomide bir canlanma var ancak bunun sürdürülebilirliği tartışılıyor. Nedeni ise kredi faizlerinde yükselmenin zorunlu hale gelmeye başlayacağı ve aynı zamanda pandeminin sürmesi nedeniyle yatırımcıların riskten kaçma eğilimlerinin yüksek olması. İşte bu nedenle ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde daha agresif adımlarını görebiliriz.

Dönüş sinyali

Ağustosta piyasaların gerilimli seyri devam edebilir. Pandemi ile yaşam devam ederken bir yandan da para hareketin olduğu yerde kalmaya devam edecek. Hareket marjlarında yaşanabilecek yüksek gün içi marjlar ise dönüş sinyalinin belirtisi olacaktır. Altın ve gümüş gibi değerli metaryallerin yanı sıra hisse senedi piyasasında gayrimenkul, otomotiv ve beyaz eşya yatırımcıların gündemini ağırlıklı olarak tutmaya devam edecek.