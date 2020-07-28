PİYASALARDA YAZ BEREKETİ

Piyasalarda yaz bereketi yaşanıyor. Bol likidite ve düşük faiz ortamı paranın altın, gümüş ve hisselere doğru yönelmesine neden oluyor

ABD ve Çin arasındaki gerilim ve Kovid-19’a dair endişeler ekonomilerdeki toparlanmaya dair iyimserliği baskılamaya devam ederken altın yükseliyor. Altının ons fiyatı 1945 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gümüş ise yüzde 6 değer artışıyla 24.5 dolar/ons seviyesini aştı. Borsa da atılan iki sıfırın ardından 1.200 puana yükseldi. Pandemi sonrası düşük faiz ve bol para, adres olarak kıymetli madenleri ve borsayı seçiyor. Merkez bankalarının ilave teşvikleri ekonomileri canlı tutuyor. Buna bağlı olarak dolar kurunda düşüş yaşanıyor.

Yabancıda dönüş

Borsada yabancı payı 20 Temmuz’da 49.18 seviyesini gördükten sonra yönünü yukarı doğru çevirdi. Bunun devamı önemli. Yabancı payı 24 Temmuz itibariyle yüzde 51.64 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların yeniden alıma geçmeleri endeks hisselerinin güçlenmesini sağlayacaktır.

Yeni bir başlangıç

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, dün hayata geçirilen; Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç” ifadesini kullanan Albayrak, “23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Altın 2000 dolara mı koşuyor?

Altının onsu 2011 yılından bu yana ilk defa 1945 dolara yükseldi. Tarihi zirvesi 1.920 doların üzerine çıktı. Hareket 2.000 dolara doğru devam edebilir. Bu seviyelerde artık kâr satışları beklenmeli.

Öte yandan asıl yükseliş, altına göre düşük kalan gümüşte yaşanıyor. Gümüşte ilk hedef direnç seviyesi 26 dolar.

Pahalı algısı biter ‘merkez’ yapar...

Borsa İstanbul’da 23 yıl aradan sonra dün tekrar endekslerden iki sıfır atıldı.

BIST 100 Endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi devreye alındı.

Analistler, dünyaya bakıldığında, endekslerin büyük kısmının 1.000 ila 5.000 arasında olduğuna dikkati çekerek, atılan adımın teorik olarak bir anlam ifade etmese de psikolojik etkisinin uzun vadede pozitif anlamda destekleyici olabileceğini söyledi.

Lira örneğini verdi

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, AA’ya yaptığı açıklamada, endeksten sıfır atılmasının 2013’ten bu yana ekonomi gündeminde olduğunu ancak bir çok sebepten ertelenmek zorunda kalınan adımın hayata geçtiğini belirtti.

Endeksten sıfır atılmasının psikolojik etkisine dikkati çeken Doğan, “Paradan sıfır atılmasını örnek verebiliriz. 1.000.000 liranın alım gücü ne ise, 6 sıfır atıldığında 1 liranın alım gücü aynıydı. Teorik olarak anlamlı bir değişim olmasa da, fiyatın daha düşük rakamlarla ifade ediliyor olması psikolojik açıdan ‘ucuzladı’ algısı oluşturabilir” dedi.

Finans merkezi hedefi

Endekslerden sıfır atılmasının yatırımcılar üzerinde olumsuz yönleri olabileceği uyarısında da bulunan Doğan, “Endekse yıllardır puan üzerinden bakma alışkanlığı bulunan yatırımcıların, 50 - 100 puanlık değişimleri küçümseme ihtimali, yatırımcıların stop loss ve kar al reflekslerini zayıflatabilir” değerlendirmesinde bulundu.

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy endeksten sıfır atılmasının İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma hedefine de hizmet edeceğine dikkati çekerek, yüksek teknoloji ve güçlü altyapı ile dünyanın önde gelen borsaları arasında yer alma hikayesi olan Borsa İstanbul için sadeleştirmenin öneminin ilerleyen dönemde daha iyi anlaşılacağını belirtti.

$ güç kaybetti

Dolar Endeksi (DXY) güç kaybediyor. DXY Endeksi 93.80’e geriledi. Aşağı doğru gerileme 88 seviyesine kadar devam edebilir. Bu durum Dolar/TL kuruna da yansıyacaktır. Dolar/TL’de aşağı doğru baskının arttığını görebiliriz.