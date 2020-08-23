Piyasaların enerjisi likiditeye odaklı

Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı’nın müjde haberiyle beklentisi yüksek bir haftayı geride bırakan piyasalar, likiditeye odaklı hareket ediyor

Pandemide ikinci dalga kaygılarının yükseldiği bir dönemde Merkez Bankası mevcut risklere dikkat çekerken faizleri yüzde 8.25 seviyesinde sabit tuttu. Zorunlu karşılıkları ise yükseltti. Önümüzdeki dönemde faizin yönelimine dair ilave bir sinyal verilmedi. Cumhurbaşkanı’nın müjde açıklaması faiz kararının önüne geçerken beklentileri fazlasıyla yükseltti. Cuma günü Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamada da Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğu ve 2023’te kullanıma başlanabileceği bilgisi paylaşıldı. Haber olumlu karşılanmakla birlikte piyasaların asıl odaklandığı kısa vadede likidite ve kaynak arayışına bir cevap olmayınca etkisinin sınırlı kaldığı gözlenmekte.

Devamı gelecek

Türkiye ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde enerji tüketimi de paralel şekilde artan trend izliyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak gayesiyle gerçekleştirilen atılımlar ekonomideki büyümenin maliyetini de düşürmesi açısından önemli. Bu çerçevede yeni doğalgaz sahalarının bulunmasına yönelik gelecek her olumlu haberden en fazla enerji şirketleri etkilense de genel olarak ekonominin istifade edeceğini not düşmek gerekiyor.

Diğer taraftan faaliyetlerinde enerjinin önemli girdi kalemi olan cam, seramik, gübre, demir çelik, çimento ve petrokimya firmaları açısından da gelişmeler maliyetleri düşürecek olması açısından önemli. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından bulunan doğalgazın devamının gelebileceğine dair işaretler var.

Yeni sahaların bulunması uzun vadede yeni fonların gelmesini ve kredi notlarını da olumlu etkilemesini gündeme getirecektir. Bunun da genel olarak borsayı olumlu etkilemesi beklenmeli. Türkiye’nin enerji alanındaki atılımlarını sürdürmesi genel olarak şirketler için de maliyet düşüşlerini beraberinde getirirken kârlılığı destekleyecektir. Gelişmeler uzun vadede hisse yatırımcısının getiri potansiyelini güçlendireceğine dair sinyal olarak okunabilir.

Fitch notu teyit etti

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit etti, görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e revize etti. Yapılan anketlerde beklenti görünüm ve notun değişmeyeceği yönündeydi. Fitch’in görünümü durağandan negatife indirmesi olumsuz. Söz konusu değişiklik yeni bir uyarı niteliği taşıyor. Bir sonraki adımda notun düşme ihtimaline işaret etmekte.

Kısa vadede piyasaların seyri

Cumhurbaşkanı’nın doğalgaz bulunduğuna dair açıklaması öncesi 7.19 TL’ye kadar gerileyen dolar kuru yeniden 7.31 seviyelerinde hareket ediyor. BIST 100 Endeksi’nde haftalık yükseliş yüzde 2.4 olurken kapanışını 1.109’dan tamamladı. Gösterge faiz yüzde 13.33 seviyesinde. Beş yıllık CDS ise 549. Gelişmeler Merkez Bankası’nın likidite politikası ile sıkılaştırmaya bir müddet daha devam edeceğini gösteriyor. Borsada ilk direnç bölgesi olan 1.125-1.200’ün aşılması halinde 1.245’e doğru hareket yaşanabilecektir. Endeksin yükselmesi için hacimli, derinliği yüksek hisselerin hareket etmesi gerekiyor.

Endeks 30 şirketlerinin net kârı ilk yarıda yüzde 13 gerileyerek 29.4 milyar TL’den 25.5 milyar TL’ye geriledi. 17 şirket kârını artırırken 13’ü düşürdü. Şirketlerin yılın son iki çeyreğini daha olumlu geçirmesi bekleniyor.

ABD borsalarında rekor kapanışlar

ABD’de açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 24.7 artarak 5.86 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış kaydetti. Verilerdeki olumlu seyir borsaya da yansıdı. ABD’de S&P 500 ve Nasdaq haftayı rekorla kapattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren veri haziranda gösterdiği rekor artışı temmuzda yenileyince bu durum borsaya olumlu yansıdı.