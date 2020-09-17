Sosyal medya ortamında manipülasyona dikkat

Borsa İstanbul’da bireysel yatırımcı sayısı zirveye tırmandıkça manipülasyon haberleri de artıyor. Yatırımcı sayısı ağustos sonu 1 milyon 676 bin 196 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı. SPK’dan ‘duyuru grubu’ manipülasyonuna tedbir geldi. Yatırımcılar sosyal medya ortamındaki gruplara karşı dikkatli olmalı.

Borsa İstanbul’da son üç günde 30 hisse yüzde 30 prim yaptı. Politika faizinin yüzde 8.25 ve gösterge faizin yüzde 13.31 olduğu bir ortamda üç günde oluşan yüzde 30’luk getiriler yatırımcının iştahını kabartıyor. Prim yapan hisselerin 9’u Yakın İzleme Pazarı’nda, 7’si Piyasa Öncesi İşlem Pazarı’nda, 6 hisse Gelişen İşletmeler Pazarı’nda, 1 hisse Ana Pazar Grup 2’de, kalan 7 hisse ise Ana Pazar Grup 1’de yer alıyor.

SPK’nın önlemleri

SPK olası mağduriyetleri önlemek için hassasiyeti üst seviyede tutuyor ve gerekli önlemleri uygulamaya alıyor. Bu kapsamda 14 Eylül 2020 tarihli kararla, Pera Gayrimenkul hissesinde yatırımcıların kararlarını etkilemek ve haksız menfaat elde etmek gayesi ile işlemde bulunan kişiler hakkında altı ay süreyle işlem yasağı getirdi. Kararda söz konusu kişilerin Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “#EymBorsa Duyuru Grubu” üzerinden yatırımcıları etkilemeye çalıştıkları hatırlatılırken bu tür gruplara dahil olan kişiler de uyarıldı.

Risk çok yüksek

Sosyal medya üzerinden yapılan telkin ve tavsiyelerle gruplara dahil edilen yatırımcılar beraberinde risk de almakta. Bu grupların işlem ve söylemleri, piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet edebilmekte. Kurul, sosyal medya gruplarına dâhil olanların da sorumluluklarının doğabileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcıların, mali yapısı zayıf şirketlerin üç günde yüzde 30’luk primlerinin peşine takılmaları riski yükseltecektir. Bu tür hisselerde bir süre sonra ciddi satışların gelmesi ve yüksek maliyetlerle hisselerin ellerinde kalması düşük ihtimal değil. Bu nedenle zarar eden, küçülen firmalar yerine gelir ve kârlılığı düzenli büyüyen şirketler takip edilmeli.