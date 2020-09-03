TATLICIYA CEZA TAKİPÇİYE UYARI

Borsada SPK olağan dışı fiyat hareketlerini sıkı takipte. Manipülatif işleme ceza var. Telegram’da yön gösteren “Borsa Tatlıcısı” ceza aldı, yatırımcılar uyarılıyor.

ABD borsalarında tarihin en büyük yükselişlerinin yaşandığı ağustos aylarından biri geride kalırken Borsa İstanbul 1.100 direncinde... BIST 100 Endeksi ağustosta yüzde 3,70 oranında değer kaybetti. Endeks, 1.126 seviyesinden başladığı ağustos ayını 1.085’ten tamamladı. Buna rağmen geçtiğimiz ay yüzde 100 kazandıran hisseler oldu. Sermaye Piyasalar Kurumu (SPK) ise olağan dışı fiyat hareketlerinin yakın takibinde. Gerçekleştirilen manipülatif işlemler cezalandırılıyor.

Şüphe bulunuyor

Bunlardan biri de Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “Borsa Tatlıcısı” adlı grup üzerinden yapılan işlemler SPK’nın incelemesine takıldı. SPK yaptığı denetim neticesinde söz konusu grup üzerinden yapılan kimi işlemlerle İzmir Demir Çelik hissesinde piyasa dolandırıcılığı şüphesinin var olduğunu tesit etti.

Konuyla ilgili açıklamada; hissede 21.08.2020-31.08.2020 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “Borsa Tatlıcısı” adlı grup üzerinden İzmir Demir Çelik hisselerine ilişkin olarak, afaki hedefler ve şirket hakkında yanıltıcı açıklamalarla talep oluşturmak suretiyle yalan, yanlış, yanıltıcı nitelikteki paylaşımlarla yatırımcıları yönlendirerek menfaat temin etme amacı güttüğü ve bu eylemleriyle “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı fiilleri işlediğine dair şüphe bulunduğu belirtilirken bir kişi hakkında 2 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yanlış ve yalan ‘bilgilendirme’

SPK 1 Eylül’deki yaptırım, tedbir ve işlem yasakları kapsamında “Borsa Tatlıcısı” ve benzeri sosyal medya gruplarına dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunda yatırımcılara bir kez daha hatırlatmada bulunurken olası suç niteliği taşıyacak işlemlerden uzak durulması noktasında dikkatleri çekti.

Küçük yatırımcı arttı

Bireysel yatırımcıların Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki üyeliklerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medyadaki platformlarda yanlış/yalan bilgilendirmelerde artış gözlenirken SPK olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında hassas bir yaklaşımda bulunuyor. Borsa İstanbul’da yılın ilk yarısında bireysel yatırımcı sayısı 1 milyon 552 bin oldu. Altı ayda 364 bin artış var. Faizlerin düşük seyri, kredi teşvikleri reel olarak getiri beklentisi olan yatırımcıları hisse senetlerine yöneltti. Yatırımcı sayısındaki artışın dağılımına baktığımızda en büyük artış 79 bin kişiyle tasarrufu 20-50 bin lira arasında bulunanlarda gerçekleşti. Ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılar geliyor ve onlar da sosyal medyada ilan edilen yüksek getirilerin hayaline kapılıyor. SPK uyarıları ile bunların önüne geçme çabasında. Ancak hala bir ayda yüzde 100 getirili hisseler var ve bu hisselerin çıkışını görenleri cezbetmeye devam ederken mağduriyetlere de kapı aralıyor. Bu nedenle yatırımcıların temkinli hareket etmesinde fayda olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Sonbaharda yükselebilir

Hareketli ortalamaların bulunduğu 1.075-1.113 aralığında sıkışma yaşayan endeksin güç topladığını görüyoruz. Yabancı yatırımcıların borsadaki payı ise yüzde 52,14 seviyesinde ve yüzde 50 oranının üzerindeki seyrini koruyor. Borsada yabancı payı bu seviyelerde korunursa BIST 100 sonbaharda zirveyi aşmayı deneyebilir.