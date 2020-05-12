TL’ye dayalı yatırım daha cazip kılınmalı

Riskten kaçan ve parasının değerini enflasyon karşısında korumak isteyenler dolar ve altına yöneldi. Her iki enstrüman da yatırımcıların gösterdiği yoğun talep ile zirve seviyelerinde seyrediyor. Dolar/TL kuru 7.0765 seviyesinde bulunurken BIST 100 endeksi 98.200 sınırında. Kur zirve seviyelerinde bulunuyor ve aşağıya inmemesi halinde hem enflasyon hem de faiz üzerinde baskıya yol açacak. Gözlendiği kadarıyla uzun vadede mevcut seviyeler dolar için zirve olarak kalacaktır. Ancak önümüzdeki iki ay boyunca yüksek volatil seyrin devam ettiği gözlenecek.

Koronavirüs salgınına ilişkin yapılan bütün açıklamalar gösteriyor ki kademeli şekilde normal yaşama geçilecek. Bunun reel sektöre yansımasıysa ancak eylül ayını bulabilecek. Fakat para piyasalarının bundan çok daha önce, en geç temmuzda olumlu tepki vermesi beklenmeli.

Kredi faizleri cazip

Kredi almayı düşünenler açısından faizler oldukça cazip seviyelerde bulunuyor. İşletmeleriyle ilgili yatırımda bulunacakların kredi başvurularında mevcut avantajı değerlendirmeleri yerinde olacaktır.

Borsa İstanbul’da BIST 30 hisseleri dipten başladığı atakta soluklanırken küçük hisselerin bulunduğu BIST Tüm-100 Endeksi yükselişine devam ediyor. Endeksin yeni bir atağı güçlü banka ve sanayi hisselerindeki alımlarla mümkün.

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ile birlikte normal hayata geçiş başlayıncaya kadar küçük hisselerle hareket sürecek.

BIST 100 Endeksi 98.641 seviyesindeki sekiz günlük ortalamasının altına kayarak satış sinyali verirken 20 günlük ortalamasında bulunuyor. Yeni alım için endeksin 99.409 ve 100 bin seviyelerinin üzerindeki hareketi takip edilmeli.

Eurobond izlenmeli

Parası dövizde olan ve bunu bozmayanlar açısından eurobondlar oldukça cazip bir seçenek oluyor. Dolar kuruna yüzde 9’a kadar faiz veren seçenekler hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından önemli bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Emeklilik fonları

Emeklilik fonlarındaki hisse oranı geriliyor. 28 Nisan’da 11.44 olan portföylerdeki hisse oranı 11 Mayıs’ta 10.92’ye geriledi. Emeklilik fonlarının alttan almak düşüncesiyle satış yapması endekste baskının artmasına sebep olabilecektir.

BDDK üç bankaya yasağı kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemleri için yasağı kaldırdı. BDDK geçen hafta elinde TL olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen bu bankalara yasak getirmişti. Bu üç bankanın taraf olduğu işlemlerin kur manipülasyonu teşkil edip etmediğiyle ilgili inceleme ve soruşturma ise devam edecek. Kurum getirdiği önlemlerle TL’deki sert dalgalanmaların ve manipülatif hareketlerin önünü kesmeye kararlı olduğunu göstermek istediği anlaşılıyor.