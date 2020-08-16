Virüse rağmen şirketler kârda

Borsa İstanbul’da işlem gören 416 şirketin 278’i bilançosunu açıkladı. Şirketler yılın ilk yarısında 34,9 milyar TL kâr elde etti. Koronavirüs etkisiyle kârlarda bir önceki yıla göre düşüş var











Pandemi nedeniyle küresel bazda ekonomiler yılın ilk yarısında sancılı bir dönem geçirdi. Bu durum finansal sonuçları olumsuz yönde etkiledi. Cuma gününe kadar borsada işlem gören 416 şirketten 278 tanesi bilançosunu açıkladı. Şirketlerin finansal tabloları yılın ilk yarısında 34,9 milyar TL kar elde ettiklerini gösteriyor. Bir önceki yılın aynı döneminde kâr toplamı 39,3 milyar TL idi. Şirketlerin kârlılıkları yüzde 11,3 düştü. İkinci çeyrekte ise net kârlar yüzde 15 geriledi.

En yüksek kârlıklar

Yılın ilk yarısında en yüksek kârı açıklayan şirketler; holding, banka, telekomünikasyon, otomotiv, metal ana ve madencilik sektöründeki şirketler oldu.

Koç Holding pandemiye rağmen yılın ilk yarısında karlılığını yüzde 100 artırdı. Yılın ikinci çeyreğinde holdingin karı yüzde 33 gerilemesine rağmen ilk yarıdaki güçlü verileri nedeniyle pozitif bir artış gerçekleştirdi. Yine aynı dönemde kamu bankalarının karı ise yaklaşık yüzde 200 artış gösterdi.

Kovid 19’un etkileri

En fazla zarar açıklayan havayolu firmaları oldu. Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Kovid 19 virüsünün salgın hızı ve ölümcül yanı kısa süre içinde anlaşılınca devletler çeşitli tedbirlere başvurdu. Ancak meselenin büyüklüğü ve vehameti düşünülenden daha büyük olduğu görüldüğünde çoğu ülke giriş çıkışlarına en üst seviyeden sınırlama getirdi. Benzer şekilde ülkemizde de bu sınırlama getirilirken büyükşehirlerde de giriş çıkışlar kısıtlandı. Sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine girilse de bireylerin gerekli görmedikçe toplu taşımayı tercih etmedikleri gözleniyor. Bu durumdan ister istemez hava yolu firmaları ile yer sağlayıcıları olumsuz yönde etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. Doluluk oranları düşen havayolu firmaların zararı da buna bağlı olarak arttı.

Borsada yön ne olacak?



BIST 100 Endeksi haftayı 1.083’ten tamamladı. Altının onsu 1.945, gösterge faiz ise yüzde 13,83 seviyesinde bulunuyor. Dolar 7,37 TL, Euro 8,27 TL seviyelerinde.

Borsaya baktığımızda endeksin 8, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altına kaydığını gözlemekteyiz. Ortalamaların bulunduğu 1.118-1120 seviyeleri aşılabilirse günlük olarak 1.140 seviyesine doğru alımlar görülecektir. Momentumda yön aşağı doğru. Buda olumsuz. Endekste 1.010 seviyesi aşağı kırılırsa bir kez daha 985 test edilebilir.











Dolarda ‘psikolojik’ destek seviyesi 7 TL



Dolar kurunda yükseliş yönündeki ivme korunuyor. Öte yandan yurtiçi yerleşiklerin döviz talebi sürüyor. Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) 219,5 milyar dolar ile rekor seviyelere yükseldi. Son beş haftada DTH artışı 18,3 milyar dolar oldu. Dolar kurunda yükseliş beklentisinin kırılmaması tırmanışın sürmesine neden oluyor. TL enstrümanlar alternatif bir seçenek olarak öne çıkmadıkça ilk aşamada 7,50 hedefi ile çıkış sürebilir. Kurda psikolojik destek artık 7,00 seviyelerinde.











Altının ons fiyatı 2.500 dolar olur mu?



Altın 2070 -1863 dolar arasındaki dalgalanma sonrası 1.945 dolar seviyesinde bulunuyor. Pandemide yeni dalga endişeleri gündemdeki yerini koruyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde altının zirve seviyelerine yakın hareket etmesi şaşırtmamalı. 2.000 doların üzerindeki kalıcı hareket 2.500 dolara doğru çıkışı gündeme getirebilecektir.







