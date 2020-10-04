Yabancı yatırımcı tahvilde alıcı oldu

Normalleşme adımları TL’ye ilgiyi canlandırdı. Gerek hisse bazında gerekse tahvilde dönüş yönünde sinyaller var. Yabancı sermaye girişinin devamı, piyasaların güçlenmesine destek noktasında rahatlama yaratacaktır.





TCMB ve BDDK’dan gelen art arda normalleşme adımları piyasaları rahatlattı. TCMB’nin 24 Eylül’deki 200 baz puanlık faiz artırımının ardından, swap adımı, aktif rasyodaki düzeltme, BSİV oranının yüzde 1’den binde 2’ye indirilmesi, mevduat stopaj oranlarının da düşürülmesi yabancı cephesinde olumlu değerlendirildi. Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanması ve AB Liderler Zirvesi’nin geride kalması piyasaların soluklanmasını sağladı. AB liderler zirvesinde Türkiye ile iş birliği vurgusunun öne çıktığı görüldü. Gerilimli havayı yumuşatan açıklamalar dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Akdeniz’de iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde Türkiye ile AB’nin Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları vardır. İyi niyetle diyaloğu sürdürmek gerekmektedir.” denildi.

TL varlıklara ilgi

Geçtiğimiz hafta İngiliz gazetesi Financial Times (FT), BDDK’nın kararını, “Türkiye yabancı yatırımcıların TL alım satımı üzerindeki engelleri azalttı” başlığıyla okurlarına duyurdu. Normalleşmeye dönük adımların devamı yabancı cephesinde dönüşleri teşvik etmeye devam edecektir.

TCMB her hafta para ve banka istatistiklerini yayınlıyor. Merkez Bankası verilere göre 25 Eylül ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 905 milyon dolar azalarak 134.869 milyon dolara gerilerken tüzel kişilerin döviz mevduatı 517 milyon dolar artarak 82.875 milyon dolara yükseldi. Böylece yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 389 milyon dolar azalarak 217.744 milyon dolar oldu. Ancak döviz mevduatı hala zirve seviyelerde bulunuyor.

Yurtdışında yerleşiklerin portföyündeki hisse senetlerinin net değeri sadece 102 milyon dolar azalırken Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise 115.6 milyon dolar artış gösterdi. Tahvilde satış yapan yabancıların, dokuz haftadan sonra tahvil alımı ilk kez 100 milyon doların üzerine çıktı.

Hisselerde seçici beklentiler

HSBC, Türkiye’de takip ettiği finans dışı şirketlerin Türk lirasının seyrine karşı duruşlarını, kaldıraç oranlarını ve temettü olasılıklarını gözden geçirdi.

Yaptığı değerlendirmede; TL’nin daha fazla zayıflamasına karşı en dirençli hisseler olarak BİM, Aselsan, Erdemir, Ford Otosan, Sişecam ve Tofaş’ı işaret etti. Güçlenen TL’den en çok fayda sağlayacak şirketler olarak da Doğuş Otomotiv, Kardemir, Medical Park, Türk Telekom, Türk Traktör, Coca-Cola ve Migros’a dikkat çekti. 2020’nin ilk yarısında 2019 mali yılına göre en yüksek kaldıraç oranına sahip şirketler olarak da Tüpraş, Do&Co, THY, TAV Havalimanları, Petkim, Kardemir ve Pegasus’ı işaret eden HSBC, kaldıraç oranını en çok düşüren şirketlerin ise Migros, Tat Gıda, Türk Traktör, Erdemir ve Doğuş Otomotiv olduğunu belirtti. Kurum, 2021’de en yüksek temettü dağıtma potansiyeli olan şirketlerin de Erdemir, Tofaş, Enerjisa, Türk Telekom, Türk Traktör ve Ford Otosan olduğunu söyledi.









Dolar bazında endeks

Borsa dolar bazında zirvenin yüzde 71.22 altında seyrediyor. Borsanın performansını gösteren BIST 100 Endeksi dolar bazında 147.88 seviyesinde bulunuyor. Hisse senetleri dolar bazında son bir yılın zirvesi 210.40’ın yaklaşık yüzde 29.71 altında işlem görürken tarihi zirvesi 513.83’e göre yüzde 71.29 iskontolu... Borsada hacimde üç hisse öne çıkıyor: Şişe Cam, Garanti Bankası, Aselsan ve Kardemir (D).











Yabancılar hisse bazlı alım yapıyor

Yabancı payının yüzde 10’un üzerinde olduğu hisseler içerisinde son 10 günde alımlar dikkat çekiyor. İşlemler takip edildiğinde Ülker Bisküvi, Koza Madencilik, Pegasus, Kardemir (D), Akçansa, Alarko Holding, Anadolu Efes, Aselsan, Bizim Mağazaları, Türk Telekom ve Coca Cola İçecek’in alımlarda en fazla dikkat çeken hisseler oldu. Bu hisselerde son 10 günün en az altısında yabancılar alımda bulundu.