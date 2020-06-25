Yatırımcıların yeni gözdesi ‘teknoloji’

Koronavirüs salgını ile birlikte borsada para, hem küresel bazda hem de yurtiçinde, teknolojiye kayıyor. Teknoloji hisselerinde yılbaşından bu yana çıkış yüzde 48’e ulaştı

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST Teknoloji Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 48.84 oranında prim yaptı.

Teknoloji hisseleri 2018 yılındaki kur şokundan bu yana yatırımcıya hep kazandırdı. 2016 yılında yüzde 28, 2017 yılında yüzde 93, 2019’da yüzde 7 ve şimdi de yüzde 48 oranında getiri sağladığını görüyoruz. Küresel bazda bakıldığında yurtdışında da teknoloji hisselerine yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Dünya borsaları içerisinde Nasdaq 100 Endeksi, 10.222 ile yeni bir rekor seviyeye tırmandı. Nasdaq 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 12.9 yükseldi. ABD’de yıllık enflasyon oranının yüzde 0.2 olduğu göz önüne alındığında gerçekleşen çıkışın da oldukça önemli olduğu gözlenecektir.

Görünen o ki teknoloji hisselerine ilginin devam edeceği anlaşılıyor. ABD borsalarında da yıl sonuna kadar yükselişin devam etmesi beklenmeli. Küresel bazda böylesine bir ortam varken yurt içerisinde de hisse senetlerine olumlu yönde yansıması şaşırtmamalı.

Borsa, fonlar, gayrimenkul ve altın

Bol likidite ve düşük faiz dönemi paranın adresinin borsa, fon, gayrimenkul ve altın dörtgeninde dönmesine neden oluyor. Bu ilgi bir süre daha devam edecek. BIST 30 hisselerindeki hareket yeni yeni başlıyor. İlerleyen dönemde kalıcı bir yükselişten bahsedebilmek için yabancıların katılımı önemli olacak. Yabancılar çok kısa vadede olmasa da gelişmeler olumluya döndüğünde yeniden paylarını artıracaktır. Para getiri avında her zaman kazancı seçmiştir. TL enstrümanlar fırsat yarattığı ölçüde yabancı radarına yeniden girecektir.

Dolar ve faizler...

Dolar/TL kuru sıkışmaya devam ediyor. Kurun bu seviyesi alıcı ve satıcılardaki kararsızlığı gösteriyor. İşlem alanının daralması da etkili oluyor. 6.85’in üzerinde 6.98 ve 7.05 hedefleri korunurken 6.80’in aşağı kırılırsa 6.50 gündeme gelecektir.

Perşembe günü Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirebilir. Politika faizi % 8.25’te. Yeni bir faiz indirimi, borsadaki yükselişi destekleyecektir.

Yabancılar piyasadan uzaklaşıyor

Yabancılar satış yaparak İstanbul Borsası’ndaki paylarını azaltmaya devam ediyorlar. Borsadaki yabancı payı yüzde 51.73 seviyesinde bulunuyor. Alımlar daha fazla yurt içerisinden gelmeye başladı ve halihazırda devam ediyor. Şimdilerde duran halka arzlar ise sürecin normale dönmesiyle birlikte yeniden gündeme gelecektir.

S&P ve MSCI değerlendirmesi

S&P, Türk bankacılık sistemindeki sorunlu kredilerin 2021’de yüzde 20’ye ulaşmasını bekliyor. Öte yandan MSCI, MSCI TR Endeksinin erişilebilirliği konusunda uyarıda bulundu. Kurum, açığa satış yasaklarının, kurumsal yatırımcıların hisse pozisyonlarını hedge etmesini güçleştirerek MSCI TR Endeksinin erişilebilirliğini olumsuz etkilediğini ifade etti. Kurum, Türk hisse senetlerini Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları yerine Frontier Piyasalar altında veya tek başına sınıflandırmayı gözden geçireceğini belirtti. Pandemi döneminde spekülatif hareketlere karşı alınan önlemler, normalleşme ile normal seyrine girecektir.