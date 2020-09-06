Yeni oyuncular küçük hisse avında

Yılbaşından bu yana borsaya 452 bin yeni yatırımcı geldi. Toplam hesap 1.6 milyonu aştı. Robot işlemlerle hacim artarken, yeni gelenlerin gözü ise daha çok küçük hisselerde





Pay piyasasında yatırımcı sayısı temmuz sonu itibariyle yılbaşından bu yana 452 bin artarak 1 milyon 617 bine ulaştı. 20 bin TL üzerindeki yatırımcı sayısı iki katına çıkarken işlem hacmi de aylık bazda 335 milyar TL’ye yükseldi. Borsaya gelen 452 bin yeni yatırımcının gözü ise ağırlıklı olarak küçük hisselerde.

Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi yüzde 5,06 değer kaybederken BIST Tüm -100 hisseleri yüzde 58 prim yaptı. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek BIST Likit Banka Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 31,40 değer kaybetti. BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi ise yüzde 4,15 değer kazandı.

Merkez Bankası’nın politika faizi 8,25 seviyesinde bulunuyor. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 11,77 seviyesinde. Mevduat faizinde reel getiri sağlayamayanlar açısından son altı ayda borsada sert çıkış gerçekleştiren küçük hisseler ilgi odağı konumunda bulunuyor.











Otomatik al sat

Sermaye piyasalarında son yıllarda algoritmik işlemlerde ciddi bir artış yaşanmakta. Öncesinde tanımlanmış senaryo ve olasılıklara göre otomatik devreye giren alım ya da satım emirleri niteliğindeki bu tür işlemlere robot işlemler de denmekte.

Kişi müdahalesi olmadan bilgisayar programları kullanılarak gerçekleşen bu tür alım satımlara bireysel yatırımcıların mücadele etme koşulu hayli zor. Zira parametrelerin oluşması ile birlikte işlem emri hemen devreye girmekte.

Kişisel hesapların ise bu denli hızlı karar verip işlemde bulunma şansı olamamakta. Bu nedenle zarar etmemesi açısından bireysel yatırımcıların günübirlik işlemlerden ziyade uzun vadeli beklentilerle hareket etmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Böylece gereksiz risklerin peşine düşmek yerine kazanç potansiyeli artacaktır.













Dolar bazında kazandıranlar

Dolar bazında son 10 yılda kazandıran hisselere bakıldığında Sasa Polyester, Ege Endüstri, Logo Yazılım, Hektaş, Aselsan, Yataş, İş Y. Men. Değ., Çemtaş, Soda Sanayii, Alkim Kimya, Otokar, Ford Otosan, Türk Traktör ve Gübre Fabrikaları öne çıkıyor. Söz konusu hisseler uzun vadede yatırımcısına kazandırırken olası risklerin de minimum seviyede kalmasına olanak tanıdı. Yatırımcılar uzun vadede kazanırken bilgisayarlarla gereksiz bir yarışa girmekten de uzakta kalmayı başardılar.



Borsa ve dolar acaba ne olur?



Borsa 200 günlük ortalamada tutundu. Endeks 1075’in üzerinde kalarak haftayı 1086 seviyesinden tamamladı. Kısa vadede 1083, 1077 ve1064 destek seviyeleri. İlk direnç ise 1.113’te bulunuyor.



Öte yandan dolar kuru güçleniyor. 7,40 TL’nin kırılmasıyla birlikte ilk direnç 7,60 TL’de bulunuyor. 7,40 seviyesi aşağı doğru kırılmadıkça yükseliş yönündeki eğilim devam edecektir. 7,40’ın aşağı kırılması halindeyse 7,20 test edilebilir. Haftalık banka ve para istatistiklerine göre 21 Ağustos-28 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 28 Ağustos ile biten haftada, bir önceki haftaya göre 604 milyon dolar artarak 217 milyar 868 milyon dolara çıktı. DTH’ların artması kuru baskılamaya devam ediyor.



‘TL bazında’ öne çıkanlar



Son 10 yılda dolar bazında kazandıranlar ağırlıklı olarak sanayi firmaları olurken son beş yılda TL bazında kazandıranların ise mali sektör olduğunu söyleyebiliriz. Son beş yılda TL bazında kazandıran hisseler: Hektaş, Şeker Fin. Kir., Sasa Polyester, Kordsa Teknik Tekstil, Gedik Yatırım Holding, Anadolu Sigorta, Servet GMYO, Gedik Y. Men. Değ., Gediz Ambalaj, Tüpraş, İş Yat. Ort., Vakıf Fin. Kir., Arena Bilgisayar.