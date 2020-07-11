Yeni yatırımcılara borsada 10 öneri

Piyasalarda bir süredir devam eden iyimserlik kar satışlarına döndü. BIST 100 Endeksi 120.203’ü gördükten sonra 112.829’a kadar geriledi. Bununla birlikte getiri arayışındaki yatırımcı için borsa hala alternatif. Ancak piyasada yüksek bir oynaklık söz konusu. Borsaya yeni gelen yatırımcıların spekülatif hareketlerden uzak durmasında yarar var.



Hisse senedi piyasası yatırımcıların merkezine oturmuş durumda. Alınan son ekonomik kararlarla mevduat sahipleri açısından borsa daha cazip hale gelirken tercihte de öne çıkıyor. Oluşan yatırım ortamı borsaya 2020 yılında yeni yatırımcı girişi sağlıyor. Borsaya yılın ilk altı ayında 364.073 yatırımcı geldi. Ancak şimdilerde piyasada daha ziyade kar satışı öne çıkıyor.



Hafta içerisinde 120.203 seviyesine çıkan BIST 100 Endeksi 112.829’a kadar geriledi. İki gündeki düşüş 7.373 puanı buldu. Endeks yüzde 6.13 oranında değer kaybetti. Ancak bazı sektörlerde düşüşler çok daha fazla. Son iki günde yüzde 13’e varan değer kayıpları gözlenmekte. Hisse bazında son iki günde zirvelere göre yüzde 39’lara varan kayıplar söz konusu.



Mevcut durum karşısında hisse senetlerinde pozisyon alan yatırımcıları bekleyen risklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.



Bunlara dikkat edilmeli





1 - Hisse senetlerinde fiyatların sürekli yükselmesi ya da sürekli düşmesi beklenmemeli. Bir hissede aşırı değerlenme söz konusu ise bu mutlaka bir yerde realize olacağı anlamına gelir. Bu noktada aşırı primli daha da ötesi borsa ortalamaları veya sektör ortalamalarının 30 katına çıkan hisselerden uzak durulmasında yarar var.



2 - Günlük alım satımlardan uzak durulmalı. Buna rağmen kısa vadeli hareketlerde bulunulacaksa aşırı oynak olan riski yüksek hisse senetlerine portföyün yüzde 10’undan fazla yatırım yapılmamalı.



3 - Yatırım yapılırken mutlaka çok basitte olsa belli kurallar konulmalı ve bu kurallara riayet edilmeli. Robot işlemlerle hisselerde oluşan teknik formasyonlara dikkat edilmeli.

4 - İşlem hacmi artan hisseler iki yönüyle sorgulanmalı: 1)Hissede para çıkışı var mı? 2)Hisseye para girişi yaşanıyor mu? Hisseler yükselişe başladığında mutlaka hacimde de hareketlenme varsa para girişi olduğu anlamına gelir.



5 - Hisseye yatırılan paranın bir zamanlaması varsa koşulların terse dönme ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Endeksten hızlı hareket eden hisseler hedefleniyorsa bu hisselerin olası riskleri de göz önünde bulundurulmalı. Yerli yatırımcı için elde tutma süresi yaklaşık bir ay. Bu bir aylık sürenin aşılabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalı.



6 - Sosyal medya ve forumlarda önerilen hisselerin mutlaka hikayelerinin arkasında başka nedenler olabileceği göz önünde bulundurulmalı.



7 - Pandemi nedeniyle evde sıkılanlar, iş yeri kapalı olduğu için, dışarı çıkamadığı için yeni hareket alanı arayanlar açısından borsa nefes payı oldu. Burada önemli olan bu alınan nefesin sıkıntıya dönmemesini sağlamak olmalı.



8 - Moda sektörleri, trendleri, geleceğin alanlarını takip eden şirketlere fokuslanmalı. Mutlaka şirketin ortaklık yapısına bakılmalı, sermaye ve karı göz önünde bulundurulmalı. Kar etmeyenden uzak durulmalı.



9 - Takip edilen şirket yeni ihaleler alıp atılımlarda bulunuyor ve cirosunu artıracak projelere imza atıyorsa hisse miktarını artırmalı. Öte yandan firma pazar kaybediyor, küçülüyor, sektör değiştiriyorsa mevcut pozisyon gözden geçirilmeli.



10 - Elde edilecek getiride istikrara odaklanılmalı. Getiriler küçük de olsa istikrarın varlığı halinde birikimli olarak kazanç artacaktır.