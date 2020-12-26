2020’ye oyunlu veda

Yılbaşı ve devamındaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla anne babalar paniğe kapılmasın. Çocuğunuzla birlikte evde keyifli vakit geçirmenin birçok yolu var



Zor günlerden geçiyor olsak da, çocuklarla evde vakit geçirmek giderek zorlaşsa da, yılbaşı gecesini daha keyifli hale getirmek ve unutulmaz kılmak bizim elimizde. Yılbaşı gününe beraber evi süsleyerek başlayabilirsiniz. Hatta süslemeleri kendiniz yapabilirsiniz.









Yılbaşı menüsünü çocuğunuzla birlikte belirleyin. Sokağa çıkma yasağı başlamadan birlikte alışveriş yapabilirsiniz. Mutfakta ondan küçük de olsa destek istemeniz keyifli bir aktivitenin yolunu açar. Hatta zevkinize göre bir yılbaşı pastası sizden, süslemesi mutfaktaki minik şeften olabilir.

Ahşap bloklardan oluşan bir denge oyunu olan Jenga ve 28 taşla oynanan domino hem dikkat gerektiren hem herkesin eşlik edebileceği hem de eğlenceli oyun seçenekleri arasında. “Pire Kimde” ve “Hızlı ve Dikkatli” de bu ara bizim favorilerimizden.

Sessiz sinema, binbir surat ya da taklit etme gibi oyunlar evde kaldığımız zamanlar için ideal. Televizyonu kapatın ve eğlencenin keyfini çıkarın. Bu tip oyunlar çocukların beden dilini kullanma ve sözsüz ifade yeteneğini güçlendirme açısından da çok faydalı oluyor.

Sinema gecesi yapın. Mısır patlatın ve birlikte karar verdiğiniz bir filmi izleyin. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, hem küçük hem büyük yaşlara göre yeni yıl temalı harika filmler var.



Yılbaşı gecesi, bitene “hoşçakal”, gelene “hoş geldin” demek için iyi bir fırsattır. Mumları yakın ve bir çember oluşturun. 2021’den dilekleriniz ve beklentileriniz hakkında konuşurken, zorlu ve sıra dışı bir yıl olan 2020’nin size neler öğrettiği hakkında da sohbet edebilirsiniz. Hatta “kış kış 2020” temalı bir şarkı da besteleyebilirsiniz.

Dans etmek ve gülmek kadar iyi gelen bir aktivite yok. Çocuklarınızla sevdiğiniz müzikleri açın ve gözlerinizi kapatıp, kendinizi müziğin ritmine kaptırın. Böyle anlarda içimizdeki neşe tüm aileye yayılıyor.

Hazır müziği açmışken, sandalye kapmaca oynayabilirsiniz. Evde bunun için yeterli alan yoksa, koltuk kapmaca da olur. Müzik durduğu an, oturacak yer bulamayan elenir.

Evde karaoke yarışması düzenleyebilirsiniz. Komşular durumdan pek hoşnut olmayabilir ama ailece çok eğleneceğiniz garanti.

Biraz daha sakin bir yeni yıl akşamı geçirme niyetiniz varsa, klasik müzik eşliğinde tüm aile mandala boyayabilirsiniz. Hem çocuklar hem yetişkinler için sınırsız güzellikte mandala seçenekleri mevcut. Rengarenk kalemleri ortaya yayın ve akışına bırakın kendinizi.



Online etkinlikler



Öncelikle görüşemediğiniz aile bireyleriyle ve tüm sevdiklerinizle online bağlantılar yapabilirsiniz. Hatta yılbaşı yemeğini bile bu şekilde birlikte yiyebilirsiniz.



Aynı şekilde çocuğunuz da arkadaşlarıyla çevrimiçi sohbetler yapabilir.



Bizim bu ara çok severek takip ettiğimiz www.chess.com gibi güvenli sitelerde online satranç oynayabilirsiniz.



e2gencmuhendisler.com’a üye olup birlikte öğretici maketler yapabilirsiniz.