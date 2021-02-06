'Aile katılımı okul başarısını olumlu etkiler'

Nebraska-Lincoln Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Julie Thomas, “Ebeveyn katılımı, ödevleri hatırlatmak anlamına gelmiyor. Katılımcı ebeveynler, çocuklarından okulda başarı bekleyen, güvenen ve destekleyen ebeveynlerdir” diyor.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla evlere kapandık, işlerimize gidemedik, sosyal hayattan izole olduk, çocuklar hareketsiz ve arkadaşsız kaldı, eğitim çevrimiçi oldu. Üstelik eğitim kalitesinde büyük farklılıklar yaşandı ve öğretimde uçurum derinleşti. Okullar 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak açılacak olsa da eğitim süreci, öğretmenler ve öğrenciler kadar ebeveynler için de zorlu olmaya devam ediyor. Sabri Ülker Vakfı’nın 11 Şubat’ta düzenleyeceği Uluslararası Beslenme, Sağlık Okur Yazarlığı ve Eğitim Konferansı’nda “Eğitimde Aile Katılımı” başlıklı bir konuşma yapacak olan Nebraska-Lincoln Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Julie Thomas ile verimli bir eğitim sürecinde ailenin rolünü konuştuk.

- Ebeveynler uzaktan eğitimde çocuğun katılımına, ödev ve ders sorumluluklarına ne kadar dâhil olmalı?

Yaptığım araştırmalar, ebeveynlerin öğretime katılımının, çocukların öz yeterliklerini, akademik motivasyonlarını ve okul başarısını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Ebeveyn katılımı, ödevleri hatırlatmak anlamına gelmiyor. Katılımcı ebeveynler, çocuklarından okulda başarı bekleyen ebeveynlerdir. Ebeveynlerin etkili gücü, öğrencilerin başarısına ilişkin inanç ve beklentilerine, çocukların başarısına ilişkin güvenlerine dayanır. Salgın başladığında, Nebraska-Lincoln Üniversitesi’ndeki bir grup meslektaşımla, ebeveynlerin, çocuklarının çevrimiçi ders deneyimlerini teşvik edebilmeleri için araştırmalara dayalı bir dizi tavsiye oluşturduk. Yaklaşık üç ay boyunca Facebook ve Twitter mesajları yoluyla ebeveynlere, zihinsel molalar, hobi projeleri ve düzgün dinlenme gibi yöntemlerle çocuklarının stres atmasına ve okula odaklanabilmelerine yardımcı olmanın yollarını gösterdik ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler https://cehs.unl.edu/cehs/tip-day/ adresinden pandemi sırasında ebeveynlik ipuçları temalı karikatür serisine bakabilir.

Amigolar ve tercümanlar

- Eğitimde aile katılımının önemini özetler misiniz?

Ebeveynleri, öğrencilerin güvenini ve çabasını teşvik eden, anlamlı öğrenmeyi temin eden amigolar ve tercümanlar olarak görüyorum. Ebeveynler, bu önemli rollerle öğretmene ve öğrenciye, neyin işe yaradığı ve mantıklı olduğu hakkında, çocukların öğrenimini optimize etmeleri için tavsiyelerde bulunabilir. Çocuklara güven verir, dersleri her çocuğun ihtiyacına göre şekillendirmek için öğretmenlere yardımcı olur ve maksimum öğrenme kazanımlarını teşvik edebilirler.

- Ebeveynler, çocuklarına öz-denetim kazandırmak için neler yapmalılar?

Örneğin, çocuklarından çalışmaya ara vermek için en iyi zamana kendilerinin karar vermesini veya çocuk belli bir aşamayı tamamladığında istediği bir kutlamayı seçmesini isteyebilirler. Burada ebeveyn, aslında kenarda duran bir yol göstericidir. Bu kararlar doğru ya da yanlış olabilir ve çocuğun akademik başarısından tek başına sorumlu olmayı öğrenmesine yardımcı olur.

Pandemi ve ebeveynlik becerileri

- Bu zorlu süreci hem ebeveyn hem çocuk açısından, en sağlıklı nasıl geçirebiliriz?

Çoğu aile hayatta kalma modunda devam ederken, karantinanın iyi yanı olarak birlikte daha fazla zaman geçirme ve birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Şimdilik, zihinsel ve duygusal sağlık açısından ebeveynlerin en önemli rolü, herkesin sağlıklı beslenmesini ve uyumasını sağlamak. Bunlar, eğer mümkünse, açık havayla birleştiğinde, sükûneti ve kişisel dengeyi yönetmeye yardımcı olabilir. Ebeveynleri bu süreçte kendilerini çok sert bir şekilde yargılamamaya teşvik ediyorum; çünkü pandemi süreci, kişinin ebeveynlik becerilerini değerlendirme zamanı değildir. Ebeveynler için kuralları gevşetip, çocuklarla olumlu ilişkiler kurmaya odaklanma ve çocukların öz düzenleme ve dirençlerini teşvik etmeye yardımcı olma zamanı.

Dr. Thomas’ın pandemi sürecinde ebeveynleri motive etmek için ipuçları şöyle:

1. Çocuklar kendi ilgi alanlarını izlediklerinde öğrenmeye ilgi duyuyor. Neyi bilmek istiyorsa o alanda okuyup yazmasına imkan tanıyın. Çocuğunuzun ilgi duyduğu bir konuyu seçmesi için fırsat yaratın. 2. İşler zorlaştığında çocuğunuzun arkadaşlarıyla sanal çalışma sınıfları oluşturmasına imkan tanıyın. En iyi öğretmenler aynı bilişsel düzey ve anlayışta olan akranlar.

3. Çocuğunuzun okul ödevlerine odaklanmasına yardımcı olmak için dışarı çıkın. Doğada geçen zaman, pencereden dışarı bakmak bile duyuları harekete geçiriyor. Stresi azaltıyor.

4. İyi dinlenin. Çocukların uykuya ihtiyacı var. Dinlenmiş zihinler daha iyi öğreniyor.

5. Çocuğunuz oturup çalışmakta güçlük çekiyorsa, 2-3 dakikalık yoğun hareketler yapabilirsiniz. En sevdiği şarkıda dans edin, kurbağa gibi zıplayın.

6. Evdeki bu zamanın avantajını kullanın ve aile fotoğraflarını çıkarıp hikayelerinizi anlatın, bu bağlanma deneyimleri çocuğun ailesiyle güven ilişkisini geliştirir ve okul başarısını etkiler.

7. Evde destek hattı oluşturun. Çok çalışmak can sıkıcı olabilir. Çocuğunuz takıldığında bir destek hattı seçsin. Bir arkadaşı aramak ya da uzmana sormak olabilir.

8. Çocuğunuzu zor anlarında sakinleştirin. Ara ara ağlamalarına hazır olun. Sarılın. Sevdiği şarkıyı söyleyin. Birlikte hareket edin.

9. Sadece evet deyin. Tartışmalardan kaçınmak için, direkt hayır yerine “Evet… Ödevini bitirdiğin zaman” deyin.