Dolu dolu bir yaz

Korona günlerinde pek çok konuda olduğu gibi tatil tercihlerinde de kafalar karışık. Her şeye karşın, bu yaz aylarını güzel geçirmek mümkün. Bunun yolu da elimizdeki olanaklar ölçüsünde tatili iyi planlamaktan geçiyor

Tatil konusunda kafalar karışık. Gidecek olanlar bu yıl ağırlıklı olarak aile büyüklerinin yazlıklarını ya da doğa içinde kamp, karavan, kiralık ev gibi seçenekleri tercih ediyor. Bazılarımız ise ne olursa olsun evde kalmaktan yana. Kimimiz evden çalışıyor kimimiz işyerlerine geri döndü, çocuklarının sağlığı ve verimli bir yaz geçiremeyeceği konusunda endişeli. Ve tabii bir diğer sorun, bu süreçte iyice artan ve her evin problemi olan ekran bağımlılığı.

Hayatın öngörülemez olduğunu özelikle son aylarda çok net bir şekilde gördük. Ancak mümkün olduğunca, günlük rutinler oluşturmak ve kısa vadede planlar yapmak özellikle çocuklu evlerde işleri kolaylaştırır. Yaz tatili için de, elinizdeki imkanlara, kendi iş durumunuza, maddi-manevi olanaklara bakarak bir planlama yapmaya çalışın. Ancak bu planlamanın içine mutlaka çocukları da katın. Tüm bir yazı, elimizdeki imkanlarla en iyi nasıl geçirebiliriz? Gelin adım adım birlikte planlayalım, seçeneklere beraber bakalım.

Peki ya tatile gidenler?

Yazlık bir alanda maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak çok zor baştan söyleyeyim. Bu konuda kendinize ve çocuğunuza güvenmiyorsanız, kalabalık olabilecek yerleri tercih etmemenizi öneririm. Tatile çıkmadan çocuklarla tüm kuralları konuşmak gerekiyor. Ancak bir süre sonra çocukları sürekli uyarmak da bir işe yaramıyor. Özellikle 65 yaş ve üzerinin yoğun olduğu bölgelerde, çocuklu olmak zorlayıcı olabiliyor. Olabildiğince açık alanı bol olan, doğanın içinde olan, doğal havalandırmanın olduğu yerleri tercih etmeye çalışın. Ayrıca uzmanlar, sıcak havada maskelerin 2 saatte bir değiştirilmesini öneriyor. Az masalı restoranları tercih edin ve mümkünse uzun oturmayın.

Sorumlulukları paylaşın

Planlamayı ister günlük ister haftalık yapın.

Evdeki bireylerin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını belirleyin.

Günlük akışta ‘birlikte zaman’, ‘yalnız zaman’, ‘oyun zamanı’ (serbest veya dijital oyun) ve ‘boş zaman’ olsun.

Yaptığınız program için kendinize deneme süresi koyun. İşlemezse

yine birlikte revize edin.

Planlamayı yaparken koronavirüsle ilgili kurallarınızı netlikle anlatın.

Başka çocuklarla oyun sırasında dikkat etmesi gerekenleri yazıp, odasına asın.

Kendinize ve çocuğunuza karşı toleranslı olun, beklentilerinizi düşürün. Kitap okuma, İngilizce ders tekrarı, odasını toplama gibi olmazsa olmazlar listesi yapın.

Zorlandığınızda destek isteyin.

Tüm bu zamanların geçeceğini ama kalıcı olanın çocuğunuzla aranızdaki bağ olduğunu hatırlayın ve ilişkinize yatırım yapın.

Çocuklara genellikle sorumluluk veriyoruz ve sonra yapmadıkları için şikayet ediyoruz. Oysa sorumluluk gönüllü bir iş birliğine dayanır. O nedenle sorumluluk ve görev paylaşımına da beraber karar verin.

Evde yapılabilecekler:

Birlikte günlük ya da haftalık menüyü belirleyebilir, mutfağı düzenleyebilir, yeni tarifler deneyebilirsiniz.

Kış için mutfak hazırlıklarını birlikte yapın. (Reçel yapmak, turşu kurmak, domates salçası hazırlamak, bezelye, barbunya gibi buzluğa atılacak sebzeleri ayıklamak, paketlemek…) Bunları yaparken saklamak, dönüştürmek, üretmek gibi kavramlardan ve geleneksel Türk mutfak kültüründen konuşabilirsiniz.

Evde renkli, eğlenceli, cazip bir okuma köşesi yaratabilirsiniz. Evdeki malzemelerle bu köşeyi kendi zevkine göre süsleyebilir.

Kodlama, problem çözme, zeka gelişimi, yaratıcılık gibi konularda kendini geliştirebileceği setler alabilirsiniz. Twin Bilim’in Robotik Sanat Seti’nde ilgi alanlarına göre pek çok seçenek var. (https://www.twinscience.com/tr/)

Ekran önünde geçireceği zamanı, verimli bir içerikle geçirmesi için, oynadığı oyunları takip edin.

Toplama çıkarma oyunlarıyla dört işlem egzersizi yapabilirsiniz.

Okumayı geliştirmek, zihni zorlamak için kelimeleri tersten yazıp okumayı deneyebilirsiniz.

Örgü, kanaviçe, cam boyama gibi el becerilerini geliştirici faaliyetler olabilir.

Anı kutusu yapın. Bu yaz tatiliyle ilgili anıları hatırlamak için özel eşyaları (fotoğraf, bir taş, bir bilezik, hatta bir maske gibi) saklayacağı bir anı kutusu hazırlayın. Üzerini dilediği gibi boyayıp süslesin.

Açık hava etkinlikleri

Orman yürüyüşleri yapın.(Kenelere dikkat!)

Bahçe sularken, balkon yıkarken su oyunlarına yer açın.

Piknik yapın.

Doğaya çıkmadan önce bu konuda bir kitap okuyabilirsiniz. Örneğin; haziran ayında doğada neler olur? Hangi hayvanları, nerede görebiliriz? Ağaçları ve çiçekleri tanıyalım gibi bilgiler edinip, kitabınız ve büyütecinizle keşfe çıkabilirsiniz.

Korona günleri fırsata çevirip, bisiklet ve paten derslerine zaman ayırabilir ve çocuğunuza öğretebilirsiniz.

Salgın sürecinin başından beri, spor yapmak isteyenler için pek çok online seçenek var. Bunlardan size uyanı seçip, çocuğunuzla spor saati yapabilirsiniz. Her sabah yapmanın gerçekçi olmadığını yaşayarak gördüm. Ama en azından haftada 2 kez yapılabilir. Böylece hareket ihtiyacını biraz olsun karşılamış olursunuz.

Kitap okuma listesi

Okunacak kitapları ve okuma planını yapmak, çocukların motivasyonunu artırıyor. İlgi alanları ve yaşına göre kitapları belirleyin. Her kitap bitiminde kitapla ilgili notlar alabilir, yazar o olsa neler değiştirirdi gibi sohbetler edebilir, kitaptaki karakterlerden bir tiyatro canlandırma oyunu oynayabilirsiniz.

Artık her şeyin online’ı var. Başta okullar olmak üzere, pek çok eğitim kurumu online yaz okulları ve kampları açtı. Bunlar arasından iyi bir araştırma ve tavsiyelerle, çocuğunuza ve bütçenize uygun bir tercih yapabilirsiniz. Gerçek bir yaz okulu gibi olmasa da, vaktinin bir bölümünü verimli geçirmesi açısından tercih edilebilir.

Yabancı dil:

Tüm yaz tekrar edilmeyen yabancı dil eğitimi maalesef geriliyor. O nedenle her gün en az 20 dakika yabancı dil aktivite zamanı olsun.

Öğretmenler tarafından tavsiye edilen yabancı dil siteleri, uygulamalar ve oyunları takip edebilirsiniz.

İngilizce kitap okuma saati yapabilirsiniz.

Tavsiye edebileceğim bazı İngilizce dijital oyunlar: Pili Pop English, Fun English, Busuu Kids, My Spelling Game, Duolingo, Khan Academy Kids, Lingokids, Oxford Owl.