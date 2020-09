Dünyada okullar ne durumda?

Türkiye’de okullar 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak açılıyor. Peki okulların açılışıyla ilgili, dünyada durum ne? Hangi ülke, ne gibi önlemler alıyor?





Bütün dünyayı saran koronavirüs salgınında, en çok tartışılan konu eğitime nasıl devam edileceği oldu. Salgının başlamasıyla kapanan ve uzaktan eğitime geçen okullar, haziran ayından itibaren birçok ülkede açılırken, bazı ülkeler online eğitimle devam ediyor. Okulların kapalı olduğu süre uzadıkça, endişeler de artıyor. Hükümetler, sağlıkçılar ve eğitimcilerle birlikte okulların durumunun ne olacağına dair çözüm yolları arıyor. Türkiye’de okulların açılışıyla ilgili tartışmalar sürerken, bakalım dünyada neler oluyor?











ABD: Temmuzdan itibaren okullar kapılarını açmaya başladı. Uygulamalar her eyalette değişiyor. Örneğin Kaliforniya’da yetişkinler, üçüncü sınıf ve üstü öğrenciler için maske takma zorunluluğu var. Sınıftaki öğrenci sayıları azaltılıyor, okullara portatif el yıkama istasyonları getiriliyor. Okula girişlerde ateş ölçülüyor. Sosyal mesafeye, dış mekânda olmaya dikkat ediliyor. New York’ta sosyal mesafe mümkün değilse maske takılması isteniyor. Büyük ortak alanlar sınıf olarak kullanılıyor. Öğrenciler aynı gruplarda tutuluyor. Gidiş ve geliş yönleri için görsel işaretler kullanılıyor. Müfredat dışı aktivitelerin iptal edilmesi tavsiye ediliyor. Washington’da maske takılması çalışanlar için zorunlu, öğrencilere de tavsiye ediliyor. İlköğrenim öğrencileri aynı gruplarda tutuluyor, sıraların arası -öğrenciler aynı yöne bakacak şekilde- mümkün olduğu kadar açılıyor. Öğrencilerin yakın kontakta oldukları müfredat dışı aktiviteler iptal ediliyor.









Birleşik Krallık: Hükümet tüm ülkede, öğrencilerin öğretim yılı boyunca tam zamanlı okul katılımını istiyor. Alınan önlemler arasında; sıraların aralarının açılmasının yanı sıra koridorlar tek yönlü gidiş haline getirilerek hangi yönde yürünmesi gerektiğinin işaretle bildirilmesi de yer alıyor. İngiltere’de karantinadaki bölgelerdeki ortaöğrenim okullarında koridorda maske takılması gerekirken, İskoçya’da hali hazırda koridordayken ve ortak alanlarda maske takma zorunluluğu var. Öğrenciler yaşlarına göre sınıflandırılarak farklı yaş gruplarının temasları önleniyor. Yemekhanelerde bazı okullarda çocukların karşılarında ve hemen yanlarında biri olmayacak şekilde masa işaretleriyle düzenleme yapılmış durumda.



İspanya: Kovid-19 korkusuyla çocuklarını okula göndermeyi düşünmeyen velilere dava açılacağı söylendi. Başsavcılık açıklamasında, “Sağlıkla ilgili velilerin endişeleri anlaşılabilir. Ancak 6-16 yaş arası çocukların eğitiminin yasal zorunluluğunun devam ettiğini hatırlatırız” uyarısına yer verildi. İspanya’da sonbahar dönemini atlatmak için henüz kapılarını açmamış okullar da bulunuyor, ancak çoğu okul açıldı. Okullar açıldıktan sonraki ilk haftada 53 okulda Kovid-19 vakası görüldüğü açıklandı. Ancak öğrenci ve çalışanlarda pozitif vaka bildirilmesine rağmen, okulların yalnızca birkaçı kapatılırken diğerlerinde eğitime devam ediliyor. 6 yaşın üzerindeki öğrencilerin derste de maske takmaları zorunlu. Öğrenciler günde en az beş kez ellerini yıkamak zorunda. Sabah evde ya da okulda ateş ölçümü yapılıyor.



Fransa: Okullar açıldıktan sonraki hafta Kovid-19 vakaları nedeniyle 12 okul kapatıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerine ve öğretmenlere koridorda, sınıfta her daim maske zorunlu. Yalnızca yemek için ya da dış mekân spor aktivitelerinde çıkarabiliyorlar. Hükümet öğretmenlere maske tedarik ediyor, ancak öğrenciler kendi maskelerini getiriyor. Sosyal mesafe, el yıkama ve dezenfekte etme işlemleri mecburi tutuluyor. İlkokullarda maske zorunluğu yok, ancak aralarda bahçeye çıkılırken öğrencilerin sayısı kısıtlı tutuluyor. Anaokulunda aynı sınıftaki çocuklardan sosyal mesafede durmaları beklenmiyor. İlkokullarda 8-15 öğrencilik gruplarla aşamalı olarak yarım gün uzaktan yarım gün okulda eğitim veriliyor.



Almanya: Almanya’da uzun aradan sonra bazı eyaletlerde 2020-2021 öğretim yılı yeniden başladı. Fakat bazı bölgelerde çıkan vakalar nedeniyle tekrar ara verildi. Öğrenciler ve öğretmenler kendi masa ya da sıralarında olmadıkları her an maske takmak zorundalar. Sınıf ya da yaş grupları okuldaki araları bölüşüyorlar. Kapılar ve camlar mümkün olduğunca açık tutuluyor. Bazı özel durumlarda online dersler devam ediyor.



İtalya: Çin’den sonra virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da, 21 Şubat’ta ara verilen eğitim tekrar başladı. Sosyal mesafeyi desteklemek için okula giriş zamanları biraz değişiklik gösteriyor. Anaokulunda öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesine zorunluluk getirilirken, maske takma zorunluluğu öngörülmedi. Öte yandan ilkokul ve ortaokulda velilerden çocukların ateşlerinin evdeyken kontrol edilmesi istenirken, maske kullanımı zorunlu tutuldu. Yetkililer ders sırasında maskelerin indirilebileceğini de vurguladı. İtalya Eğitim Bakanlığı, 24

Eylül’de geri kalan bölgelerde de okulların açılacağını duyurdu.

Hollanda: İlkokul ve liselere yüz yüze eğitim veriliyor. Öğrencilerin de öğretmenlerin de maske takma zorunluluğu yok. Ancak bazı okullar kendi maske kurallarını getiriyor. Sınıflar ikiye bölündü. Küçük öğrenciler birbiriyle rahatça oynuyor. Ancak büyük öğrencilerin öğretmenle sosyal mesafeyi koruması gerekiyor. Çocuklarda Kovid-19 belirtisi yoksa haftada 5 gün okula gelmeleri gerekiyor.

Rusya: Ortak alanlarda kalabalığın önlenmesi için ders araları aşamalı olarak yapılıyor. Okulda ateş ölçülüyor. Grip benzeri semptom gösteren öğrenciler izole ediliyor. Öğrencilere maske takmaları tavsiye ediliyor, ancak zorunlu değil. Çalışanlar ise yeterli mesafe bulunmadığı takdirde her zaman maske takmak zorundalar.



Belçika: Belçika’da okullar “sarı kod” ile 1 Eylül’de açıldı. Lise öğrencilerine maske kullanma zorunluluğu var. Üçüncü kişilerin okullara girişi kısıtlanıyor. Vakalarda artış olması halinde bölgesel tedbirler alınabileceği ve okulların bireysel düzenlemeler yapabilecekleri söylendi.

Çin: Okulların açılışına yerel yetkililer, salgın durumuna göre karar veriyor. Başkent Pekin’de 29 Ağustos’ta ders başı yapıldı. Salgının başladığı yer Vuhan’da ise 1 Eylül’de okullar açıldı. Çocuklara okula gelip giderken mutlaka maske takmaları ve toplu taşımadan uzak durmaları önerildi.



Polonya: 1 Eylül’de ders başı yapıldı. Sınıfta maske takmak zorunlu değil. Okul içinde diğer alanlardaki zorunluluk ise yöneticilere bırakılmış durumda. Ancak özellikle başkent Varşova gibi kalabalık bölgelerde sosyal mesafenin nasıl korunacağı net değil. Çocuklarını okula göndermeyen velilere ise 10 bin zloti (yaklaşık 20 bin lira) para cezası kesiliyor.