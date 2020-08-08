Hareketsiz kalmasın

Yaz tatilinin geri kalanında çocukların gerçekten sevdikleri aktiviteleri yaparken hareket etmelerinin sağlanması motivasyon ve psikolojik açıdan büyük önem taşıyor.

Pandemi süreci pek çoğumuzun hareket alanını daralttı. Çocuklar da hiç olmadığı kadar hareketsiz kaldı. Ancak bu süreç pek çok kişiyi, online spor aktiviteleriyle de tanıştırdı. Milli jimnastikçi, eski Artistik Jimnastik Türkiye Şampiyonu ve Beden Atölyesi’nin kurucusu Ebru Karaduman, çocukların da pandemi sürecindeki online eğitimlerden bunaldığını, bu nedenle gerçekten sevdikleri aktiviteleri yaparken hareket etme imkânının yaratılması gerektiğini öneriyor. Yaz tatilinin kalanında çocukların hayatına sporu katmak ve hareket edebilmelerini sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuğumuz Ebru Karaduman, online spor etkinliklerinin pandemi sürecinde inanılmaz fayda sağladığına işaret ediyor ve “Yetişkinler çocuklara rol model oldu. Bu süreçte o kadar çok ailenin evine konuk oldum ki, karşılaştığım manzaralar gerçekten sevindiriciydi” diyor.

Teknolojiyi sporla birleştirmek

Yaz tatilinde çocuklar için temiz havada koşma, atlama, zıplama ve yüzme yani maksimumda hareket edebilecekleri sporların çok faydalı olduğunu dile getiren Karaduman, şu uyarılarda bulunuyor: “Okullar açılana kadar çocukların gerçekten sevdikleri aktiviteleri yaparken hareket etmelerinin sağlanması, motivasyon ve psikolojik açıdan çok önemli. Düzenli bir yaz okulu gibi disiplinli aktiviteler pandemi sonrası çocuklarda psikolojik olarak baskı yaratabilir. Elbette denenebilir, ama çocuklar tepkiliyse zorlamaya gerek yok. Bu noktada çözüm yine dijital platformlar üzerinden çocukları sevdikleri spor aktivitelerine yönlendirmek. Yeni jenerasyon teknolojiyi fazla seviyor, fakat bunu sporla birleştirerek faydalı bir şekle dönüştürmek de mümkün.”

Açık hava deneyimleri

Çocuklara spor etkinliği önerilerinin başında yüzme geliyor. Anne babalar birlikte yüzme yarışı yapabilir. Çocuklarıyla parkur kurabilirler. Eğitici oyunlar oynayabilirler. Doğa yürüyüşüne çıkabilirler. Paten kayabilirler. Bisiklete binebilirler. YouTube üzerinden benim anne-çocuk egzersizlerimi deneyimleyebilirler.

KINDYROO

Avusturya menşeli bir kuruluş olan Kindyroo, ebeveyn ile çocuğun her hafta değişen 1 saatlik seanslara birlikte katıldığı, yaşa uygun gruplarda eğlenerek öğrendiği bir gelişim programı. Pandemi dolayısıyla ‘güvenli mod’ adı altında ister fiziksel katılımla ister evden katılabileceğiniz dersler bulunuyor. Bilgi için: https://kindyroo.net/

ÇOCUK SPOR AKADEMİSİ

Çocuk spor akademisi 4-8 yaşları arasında sporcuların temel motor becerilerinin gelişmesini hedefliyor. Aynı zamanda sportif branşlar konusunda velilere danışmanlık hizmeti sunuyor. Bilgi için: http://cocuksporakademisi.com/hakkimizda/

SPOR DOLU BİR YAZ İÇİN

İBB İSTANBUL YAZ ÇOCUK SPOR ETKİNLİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul, çocuklar için yaz spor etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler 31 Ağustos tarihine kadar, 9 farklı ilçede; masa tenisi, bisiklet, satranç, bocce, deniz küreği, yelken ve kano branşlarında olacak. 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenecek etkinlikte sosyal mesafe kurallarına uyulacak, her dersten sonra ekipmanlar dezenfekte edilecek. Bilgi için: https://www.ibb.istanbul/News/Detail/37033

EBRU KARADUMAN YOUTUBE

Ebru Karaduman’ın YouTube kanalında hem çocuklar hem de ebeveynlerin evde deneyimleyebilecekleri spor videoları bulunuyor.

Özel Çocuklar için egzersiz: https://www.youtube.com/watch?v=cbXvqeocoQQ

Çocuklar için Lavinya Ünlüer ile Eğlenceli Spor: https://www.youtube.com/watch?v=cBBoW9ja4c4 Evde Eğlenceli Spor: https://www.youtube.com/watch?v=Mdd8AO7IaB4 Çocuklar spor yapıyor: https://www.youtube.com/watch?v=Jh7HpAAN3L0 Ebru Karaduman ile çocuğumla spordayız: https://www.youtube.com/watch?v=9INkQffKNf8

AEROGYM

Ankara’da bulunan Aerogym, çocuklara yönelik zihinsel aktiviteler ve jimnastik eğitimleri veriyor. Bireysel ve grup dersleri de bulunuyor. Bilgi için: https://www.aerogymclub.com/

GYMKIDS

Çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan Gymkids yaz kampı yarım veya tam gün seçenekleri sunuyor. Bilgi için: http://www.gymkids.com.tr/yaz-kampi/

BEDEN ATÖLYESİ

Beden Atölyesi, online atölye üzerinden çocukların evlerine dijital platformlardan ulaşırken aynı zamanda fiziksel olarak özel ders ya da kapalı grup dersleri veriliyor. Maksimum 8 kişiden oluşacak grup eğitimleri ise eylül ayında başlayacak.

SUPERPROF ONLINE SPOR DERSLERİ

Superprof kamera üzerinden online veya evinizde çocuk seviyesinde personal trainer dersleri veren bir platform. Personal trainer alanında 655 özel ders eğitmeni bulunan platformda, dilediğiniz eğitmeni seçip evinizde veya online alarak özel ders alma imkânı bulabiliyorsunuz. Bilgi için: https://www.superprof.com.tr/ders/spor-koclugu/turkiye/cocuk/

LITTLE SPORTS YOUTUBE

İngilizce içerikli bir YouTube kanalı olan Little Sports’ta çocuklar için animasyon ile anlatılan birçok spor egzersizi bulunuyor.

Çocuklar spor yaparken bir yandan da İngilizce kelimeleri öğrenebiliyorlar.

Bilgi için: https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg/featured