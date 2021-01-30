Keyifli bir sömestir için öneriler

Üç haftalık ara tatil başladı. Çocukların evden katılabileceği, hem eğlenceli hem öğretici atölyeleri derledik.

Uzaktan eğitimle geçen ilk dönemin ardından, yine evde geçecek bir yarıyıl tatili başladı. Çocuklar da ebeveynler de çok bunaldı, ancak bir süre daha evde kalmaya devam etmeliyiz. Evde bunalan çocuklarımız için, hem eğlenceli hem de bol öğrenmeli atölye alternatiflerini sizler için toparladım.

Pera Müzesi’nde sanat ve bilim

Pera Müzesi Öğrenme Programları, yarıyıl tatili için 4-12 yaş grubu çocuklara özel eğlenceli ve öğretici atölyeler hazırladı. 13 Şubat’a kadar Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, rehber eşliğinde üç boyutlu sergi turuna katılarak, tasarım, felsefe, bilim ve hareket atölyelerinde yeni bilgiler edinecek. Programda; evde kullanılmayan atık malzemelerden üç boyutlu tasarımlar yapıp, karbon ayak izi, ekoloji, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve şifa kavramlarını öğrenecekler. Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr, Bilet için: www.biletix.com

Evde veya online gelişim programları

Arı Kids&Parents, sömestir döneminde 3 yaş ve üzeri çocukların gelişimini destekleyecek programlar hazırladı. Klasik oyun grubu programlarının yanında STEM, Satranç, Bale, Zumba atölyeleri, Kitap Kulübü ve yabancı dil gibi farklı ilgi alanlarına yönelik programları da evde veya online ortamda ailelere sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan oyun abi/ablaları, çocukların yaş ve ilgi alanlarına özel içerik ve aktiviteleri haftada 3 gün 3’er saatten oluşan programlarla sunuyor. Ayrıntılı bilgi için: (551) 064 88 11.

Bioyunkur ile Evde Oyun Kampı

21 gün boyunca, bir kamp kurgusuyla evde oyun buluşmalarının yaşandığı, kapalı sistem bir oyun-eğitim programı olan Evde Oyun Kampı’nda, her aileye profesyonel bir oyun koçu atanıyor ve oyun programı çocuğa özel olarak hazırlanıyor. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan programda, 7 oyun buluşması gerçekleştirilecek ve oyunbazlar (çocuklar) 30’dan fazla evde kurabileceği yeni oyunla tanışacak. Ayrıntılı bilgi ve katılım için: www.bioyunkur.com

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde tadımlık dersler

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, yarıyıl tatilini ilgi alanlarına göre içeriklerle zenginleştirmek isteyen öğrencilere farklı seçenekler sunuyor. Lise öğrencilerine yönelik, online platform üzerinden yapılacak tadımlık dersler, mobil oyun, çizgi film, animasyon ve gastronomi konularında gerçekleştirilecek. Derslere aday.ayvansaray.edu.tr/seminer linki üzerinden girilebilir.

Uniq İstanbul’da buz pateni

Türkiye’nin en büyük açık hava buz pistinde çocuğunuzla birlikte veya eğitmenler eşliğinde buz pateni keyfi yapabilirsiniz. Hem hareketin hem eğlencenin olduğu piste saat 10.00-21.00 saatleri için rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bilgi için: (533) 730 02 62.

İstanbul Modern’le sanat buluşmaları

İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. Atölye çalışmaları 10.00-11.00 saatlerinde 4-7 yaş grubu çocuklar ve 11.30-12.30 saatlerinde 8-12 yaş grubu çocuklar için düzenleniyor. Çocuklara Çevrimiçi Yarı Yıl Sanat Okulu, farklı kavramlara odaklanan 10 atölye çalışmasını içeriyor. Programlar hakkında detaylı bilgi için: (212) 334 73 12. Online kayıt için: www.istanbulmodern.org

Tırtıl Kids Kitabevi

Hayal gücü, oyunlar, dramalar, kitaplar, tasarımlar ve daha pek çok atölye Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Bilgi için info@tirtilkids.com’a mesaj atabilir veya (532) 361 42 50 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Çocuk kitapları yazarı ve yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç yönetimindeki Okul Gibi Atölye, sömestir tatili boyunca, kitap, yaratım, felsefe atölyeleri düzenliyor. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ve 5-6, 7-10 ve 11 yaş üstü gruplar şeklinde planlanan atölyeler hakkında bilgi için: www.liderhepgenc.com