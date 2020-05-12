Kızımla korona günleri | Birbirinizi konuşma yastığı ile dinleyin

Evlerde yaşanan çatışmaların en temel sebebi, aile bireylerinin birbirini gerçekten dinlememesi. Çünkü sağlıklı bir iletişimin temel prensibi, etkin bir dinlemedir. Birbirimizi dinlediğimizi sanıyoruz ama dinlemiyoruz. Karşımızdaki konuşurken, ya dinliyorum deyip başka işlerle uğraşıyor, yemek yapıyor, telefona bakıyor, ya sözünü kesip kendimiz konuşmaya başlıyor ya da o konuşurken, biz kendi söyleyeceklerimizi düşünüyoruz. Yani dikkatimiz karşı tarafta değil, kendimizde oluyor. Oysaki etkin bir dinleme, beden duruşu ve göz teması ile tüm dikkatin karşı tarafta olduğu, sözcüklerin arkasındaki ihtiyaçların ve duyguların da duyulduğu bir dinleme halidir.



Evde olduğumuz bu süreçte çatışmalar artmış olabilir ama bence birbirimizi dinlemeyi öğrenmek için de çok güzel bir fırsat. Hiç olmadığımız kadar bir aradayız ve koşullarımıza bağlı olarak, tüm ailenin bir araya gelip birbirini dinlediği zaman dilimleri yaratabiliriz. Bunu yapmak size zor mu geliyor? Çok basit ve pratik bir öneri vereceğim. Evdeki bir yastığı ‘dinleme yastığı’ olarak kullanın. Konuşma sırası gelen, yastığı kucağına alsın. Ve yastık kimde ise, o kişinin sözü bitene kadar başka hiç kimse konuşamasın. Söz hakkı da, yastıkla birlikte elden ele dolaşsın. Basit bir obje ile olayı sevimli bir hale getirebilir, sonra da bunu alışkanlık haline dönüştürebilirsiniz.



Çocuklar için değil, çocuklarla yaşamalı



Aynı çatı altında yan yana olmakla, beraber yaşamak birbirinden çok farklı şeyler. Korona günlerinin bize en büyük armağanı, beraber yaşamayı öğretmek oldu. Bir kez daha anladım ki, çocuklar hayata dahil olmak istiyor. Evdeki her an, birlikte yapılabilecek bir paylaşım alanı. Oysa genelde çocuklar için yemek yapıyor, çocuklar için para kazanıyor, çocuklar için ev temizliyoruz. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara sorumluluk vermeli, hayatı birlikte yaşamalıyız. Bu sayede onlar da kabul gördüklerini, değer verildiklerini hissediyor. İşte o zaman da direnç, iş birliğine dönüşüyor. Hayat daha keyifli akıyor. Evimizin dışındaki hayatı yönetemeyiz ama dört duvar arasındaki hayatlarımızı nasıl yaşayacağımız bizim tutumlarımıza bağlı.



Ekmek yapmak, görüntülü görüşme yapmayı geçti!



IPSOS’un Milliyet için derlediği araştırmaya göre, evde en çok yapılan aktivitelerde, görüntülü görüşme yapmak ile ekmek yapmak başa baş gidiyor. Biz de o evlerden biriyiz. Ramazan pidesi denedik, başarılı olamadık. Pide başka bir uzmanlık gerektiriyor. Ama ekmek yapmaya devam. Sizde durumlar nasıl? Halen ekmek ve hamur işi yapım çalışmaları devam ediyor mu? Yoksa havaların ısınmasıyla daha hafif gıdalar tüketilmeye başlandı mı?



Ne yapsak?



Çocuğunuzdan okuduğu ve çok sevdiği bir kitaptan isteğine göre 3 ya da 4 kelime seçmesini isteyin. Seçtiği kelimelerle, bir hikaye yazmasını önerin. Okuma-yazmasını geliştirmesi, daha da önemlisi dil gelişimi için harika bir etkinlik. Siz de eşlik edip, kendi hikayenizi oluşturabilirsiniz.