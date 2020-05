Kızımla korona günleri | Ebeveynlerin etkinlik kotası doldu

Çocuklarla evde dolu dolu 2.5 ayı geride bıraktığımız şu günlerde, hemen her ebeveynin etkinlik kotası dolmuş durumda. İlk günler ilgiyle takip edilen etkinlik paylaşımları, her an eğitici etkinlik yapma çabaları yerini “bana bulaşmasın da, canı ne isterse yapsın” haline bırakmış durumda.



Haksız da sayılmazlar. Evin içinde her anı “kaliteli” değerlendirme çabası oldukça yorucu. O nedenle, sürecin en başından beri söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Ebeveynlik, planladıklarımızdan ve yapılandırılmış anlardan öte, herhangi bir an, hayatın gündelik akışında, olaylara bakışımız, onları yaşayışımız ve davranışlarımızın bütünüdür. Ömür boyu süren bir yolculuktur. O nedenle, evde çocuklarla her an kaç tane kaliteli etkinlik yapabilirim stresinden kurtulup, tüm bir günümüzü, olumlu/olumsuz duygularımızı, sohbetimizi, ev işlerini, hayallerimizi paylaşabilir, çocukları hayatımıza katabiliriz. Bu ilişkimize yapacağımız en güzel yatırım olur.



Çocukların derslere ilgisi azaldı

Öte taraftan, çocukların da derslere ilgisi azaldı. Ödev yapma süreleri uzadı, online derslerde odalar arası gezinme arttı. Her çocukta seyri farklı olsa da, durumlar benzer ve bu da çok normal. Böylesi zor bir süreçte, uzun süreli motivasyonu korumak hepimiz için güç iken, çocuklar da yoruldu. Kızmak, zorlamak, baskı yapmak ya da tehdit etmek gibi yöntemler hiçbir işe yaramayacağı gibi, süreci daha da zora sokar. Ben bu durumu çocuklarla konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Neler oluyor, neden dersleri takip etmekte zorlanıyor, neye ihtiyacı var gibi konuları samimiyetle konuşabiliriz. Benzer şeyler yaşadığımızı anlatabiliriz. Ebeveyn ve çocuk olarak, karşı karşıya gelerek değil, el ele ve omuz omuza vererek bu günleri aşacağız.



Şeffaf maske bizi kurtarır mı?



Geçenlerde maske kullanımı ve empati arasındaki ilişkiye dair yazdığım yazıdan sonra, bir takipçimin paylaştığı şeffaf maskeleri gördüm. Bu maskeleri bir üniversite öğrencisi, işitme engelliler için tasarlamış ve dünyanın her yerinden oldukça da çok talep görmüş. Ağız hareketleriniz ve yüz ifadeniz karşı taraftan görülebiliyor. Mimiklerimizle duygularımızı karşı tarafa aktarmak ve empati kurabilmek açısından da bizi kurtarır mı bu maskeler, ne dersiniz?



Plastik poşet kullanımına cevap geldi



Geçenlerde “Marketlerde plastik poşetlemeye başka çare bulunsun!” başlıklı yazım üzerine PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, oldukça detaylı bir cevap gönderdi. Kendisine hassasiyeti için teşekkür ediyorum ve açıklamasının bir kısmını buraya koyuyorum:













“Yazınızda bahsettiğiniz gibi tek kullanımlık eldivenlerin, maskelerin, çatal, bıçakların çevreye saçılması elbette ki kabul edilemez. Bu tür ilkel davranışların engellenmesi noktasında hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Toplumdaki bilinçsiz tüketimi eğitim ile engellememiz gerekiyor. Daha çok geri dönüşüm demeliyiz. “Tek kullanımlık ürünler çevreye atılıyor yasaklayalım” anlayışı kolaycı bir yaklaşımdır. Çözüm geri dönüşümün önemini kavrayan eğitimli bir toplum yaratmaktır. Sorgulamamız gereken; Atık Yönetim Sistemimiz yeterli mi? Çevre kirliliğini önlemek için ne tür yaptırımlara sahibiz? Geri Dönüşüm noktasında gerekli adımlar atılıyor mu? Atıkların kaynağında ayrıştırılması, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi yerine vahşi depolama alanlarına gömülmesini kabul edemeyiz. Yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Cam, metal, kâğıt ya da plastik hangi malzeme olursa olsun döngüsel ekonomi içerisinde üretimden tüketime ve geri dönüşüme kadar tüm süreçlerde çevreye etkisini hesaplayarak tercihler yapmak zorundayız. İklim değişikliği bugün Dünya’nın geleceğini tehdit eden en büyük sorun ve plastik ambalajların yerine konulacak alternatiflerin karbon emisyonuna etkisini hesaba katmamız elzemdir. Plastikler döngüsel ekonomi açısından değerlendirildiğinde en çevreci malzeme olarak öne çıkıyor. Plastikleri birçok defalar ve diğer malzemelere göre daha az enerji harcayarak geri dönüştürmek mümkün…



8 adet geri dönüştürülmüş plastik şişeden 1 forma elde edilir.

2.5 litrelik bir plastik şişenin geri kazandırılması durumunda 6 saatlik 60 vatlık elektrik enerjisini tasarruf edilebilir.



35 adet 2.5 litrelik kullanılmış PET şişesinden bir uyku tulumu yapılabilir.



Özetle: ‘Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok’ diyoruz. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirdiğimiz sürece ülkemiz ve Dünya’mızın geleceği için en doğru adımları atacağımız inancındayız.”