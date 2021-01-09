“Sınav endeksli robotlar yetiştirmiyoruz”

İTÜ ETA Vakfı bünyesine katılan Doğa Koleji’nin, pandemi sürecindeki çalışmalarını, eğitim içeriklerini ve öğrenci odaklı online sistemi, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji kurucu temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca ile konuştuk

Uzaktan eğitimin devam etmesi, zorlukların yanında, yeni eğitim modellerinin gelişmesine de olanak sağladı. Okullar, dünyanın dört bir yanındaki sayısız içeriği, öğrencilerine sunup, hem düşünme hem deneyim alanları yaratıyor. İTÜ ETA Vakfı bünyesine katılan Doğa Koleji de, yenilikçi eğitim modeli ve Doğa’m Evimde Dijital Eğitim Platformu ile fark yaratan kurumlar arasında. İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji kurucu temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji’nin yenilenen yüzünü anlattı.









Doğa Koleji’nin İTÜ çatısı altına girmesiyle neler değişti?

Doğa Koleji, İTÜ ETA Vakfı ile buluşunca bir yılda 247 yaş büyüdü. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 1773’ten bu yana oluşan akademik birikimini, tüm yaş gruplarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Saygın akademik kadromuz, teknolojik altyapımız ve e-doğa platformu bir araya geldi; senkron ve asenkron olarak kesintisiz bir online eğitim süreci sağladık. Doğa’m Evimde uzaktan eğitim programımızı, temel derslerle sınırlı tutmadık. Çocuklarımız, velileriyle birlikte, ukulele dersleri de aldı, aynı anda 3 bin kişilik satranç turnuvası da yapıldı. Yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik, görsel sanatlar, ekoloji, beden eğitimi, rehberlik, drama ve satranç içerikleri sunduk. Tüm bunların çocukların verimli öğrenmesine çokça katkı sağladığını düşünüyoruz.

Uzaktan eğitim sürecini daha verimli kılmak amacıyla Doğa Koleji olarak neler yaptınız?

“Yaşamda yer almak” ilkesiyle oluşturduğumuz Düşünmenin Doğası, Deney Atölyesi ve Hikâye Sandığı gibi fark yaratan eğitim içeriklerimiz var. Tümünü, Doğa’m Evimde dijital eğitim platformu aracılığıyla öğrencilerimizin evlerine taşıdık. “En iyi antrenman maçtır” diye bir söz vardır. Çocuklarımızı sınav endeksli, sadece akademik içeriğe yönlenen robotlar gibi yetiştirmiyoruz. Geleceğimizi önemsiyor, sosyal alanda sayısız içerikle buluşturuyoruz. Bir yandan da sınav gerçeğini göz ardı etmiyoruz. Her hafta, deneme sınavına giriyorlar. Konu eksiklerini, akademik seviyelerini görüyorlar. Yani bir anlamda, sürekli maç yaparak hazırlanıyorlar.

Sözün özü, akademik tarafı güçlendirerek yürütürken, sosyal gelişimi geride bırakmadık, hatta atağa kalktık. Çocuklar, “Öğretmenim hep yanımda, okulum evimde” hissini yaşasın istedik. Aktif rol alabilecekleri çalışmalar yürüttük. Bir öğrencimiz, biyoloji projesiyle MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları’nda ödül aldı. Pandemide, maçlar müsabakalar durdu, salonlar kapandı, havuzlar zaman zaman açıldı. Biz de suya damga vurduk, milli takım seçmelerinde hem kız hem erkek takımlarımız 13 yaş Türkiye Şampiyonu oldu. Antalya’da, 30’u altın, toplam 59 madalya çıktı havuzdan.









T-MBA (Teenager MBA) diye bize ait bir program var. İş dünyasının önde gelen isimleri CEO’lar genel müdürler, lise öğrencilerimize ışık tuttu, deneyimlerini aktardı. Kardeşleri, okudukları kitapların yazarlarıyla buluştu. DogaTech Riders eğitim programımızda robotlarla tanıştı. Türkiye’nin ilk Yerli Teknoloji Zirvesi’ni yaptık. Tabii tüm bunları, temel eğitimimizi aksatmadan, zenginleşerek yaptık.

Öğrencilerin motivasyonunu destekleyici neler önerirsiniz?

Pandemi süreci hepimiz için zor geçiyor. Anlayış ve hoşgörü eşiğimiz daha yüksek olmalı. Çocukların olumlu davranışları takdir edilerek desteklenmeli. Çocuk ders takibinde zorlanıyorsa evde bir pano oluşturulabilir. Bu panoya haftalık ders programı, o hafta öğrendiği konuları, yaptığı resmi, dersle ilgili bir görseli asabilir; böylece bilgisini pekiştirirken öğrenme ortamı da renklenir.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin akademik kayıplarını önlemek için ne gibi çalışmalar yaptınız?

İnanılmaz veriler oluştu: Bu eğitim/öğretim yılının ilk 4 aylık döneminde, öğrencilerimiz, 770 milyon dakika e-doğa sistemimizi kullandılar. 3 milyon 72 bin ders içeriğine eriştiler. Yardımcı kaynaklar ile bu rakam 13 milyona ulaştı. 4 milyon 905 bin adet test, 50 milyonun üzerinde soru çözdüler. Yaklaşık 3 bin sanal sınıfta, 1 milyon 920 bin saat canlı ders işlendi. Velilerimiz, 24 milyon, öğretmenlerimiz, canlı dersler haricinde 230 milyon dakika e-doğa’da kaldı.

Uzaktan eğitim sürecinde ailelere neler önerirsiniz?

Ders dışında mutlaka ev içinde fiziksel hareketin olduğu oyunlar oynamak, özellikle aile üyeleriyle sohbet etmek, paylaşımı artırmak çocuğunuzun sosyalleşme ihtiyacını karşılamayı destekleyecektir. Çocukların duygularını paylaşmasına yardımcı olunmalı.

Akademik değerlendirme sınavları

Yeni dönem için plan ve projeleriniz var mı?



Hem akademik hem sosyal alanda güçlü hazırlıklarımız var. Pandemi sürecinde, sanal laboratuvar ile gerçek deneyler yapmaya başladık. Fizik, kimya, biyolojide, çocuklar evinden deney yapabildi. Online akademik değerlendirme sınavları yapıyoruz. Kasım ayındaki ilk sınava yoğun bir katılım olmuştu. Yine herkese açık, ücretsiz sınavlarımız, çocukların seviyelerini görmelerini sağlayacak. 4. sınıflar 17 Ocak’ta, 5, 6 ve 7. sınıflar 16 Ocak’ta, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar 23 Ocak’ta sınava girecek. Önümüzdeki dönemde senkron canlı dersler, okuma kulüpleri, kendi kendine öğrenme, online içeriklere erişim gibi konular, örgün eğitimle iç içe sürecek. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’ne özgü eğitim modeli içinde yer alan ürün, program ve çözümlerimizle, farklılıklarımızla önde olacağız. Ölçme ve değerlendirmede yapay zekâ kullanımı gibi konularda araştırmalarımız sürüyor. Biz büyük bir aileyiz. Anaokulunda aramıza katılan bir çocuk, üniversite diplomasını alıp hayata atılana dek bu şemsiyenin altında büyüyebilir.