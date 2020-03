“Vücudumuz ilgiye ihtiyacı olduğunu söylüyor”

Fiziksel ve duygusal durumların bedenimiz üzerinde ne gibi etkileri olduğunu anlamamıza yardımcı olan Bodhi Medicine-Farkındalığın Şifası’nı bu alanda çalışan Nirdosh Kohra ile konuştuk.



Meksika Anahuac Üniversitesi’nden tıp doktoru olarak mezun olan fakat modern tıbbın insanlara nadiren şifa getirdiğini fark edip, hastalıkların ana nedenlerini ve gerçek çözümlerini bulmaya yardım edecek yöntemleri aramak için dünyayı dolaşan Dr. Nirdosh Kohra, Farkındalığın Şifası eğitimi için DO-UM’un davetiyle, nisan ayında İstanbul’a geliyor. Kohra ile fiziksel ve duygusal olayların, bedenimiz üzerinde ne gibi etkileri olduğunu anlamamıza yardımcı yeni bir yaklaşım olan “Bodhi Medicine” yöntemini konuştuk.



Herhangi bir hastalığa sebep olan üç temel koşuldan bahsediyorsunuz. Bunlar nedir?



Üç temel koşul; beklenmedik bir şekilde yaşadığımız durumlar, günlük hayatımızda başa çıkmamızın zor olduğu, şok edici ya da çok güç durumlar ve içinden geçerken yalnız olduğumuzu hissettiğimiz durumlardır.









Bodhi Medicine yöntemi hasta kişileri nasıl destekliyor?



Biyolojik yasaları bilerek ve farkındalıkla semptomlarımızı hafifletmek için ne zaman ilaç kullanmamız gerektiğini veya ne zaman alternatif bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuzu anlarız. Kişi tüm bu yöntemlerin sadece vücudun kendini iyileştirmesi için bir destek olduğunu öğrenir. Gereken çoğunlukla sabır, dinlenme, iyi beslenme, sıvı alımı ve sevgi dolu destektir. Farkındalığın Şifası-Yeni Tıp, yaklaşık 30 yıl önce, Dr. Ryke Geerd Hamer tarafından yapılan ve tüm dünyadaki tıp doktorları tarafından derinlikle incelenmiş ve diğer alternatif iyileşme, duygusal çalışma, beslenme ve meditasyon yöntemleri ile zenginleştirilmiş çok hassas bilimsel keşiflere dayanmaktadır. Bodhi Medicine, vücudun sağlıklı olması için en temel besin faktörlerini göz önüne alarak kişiyi güçlendirir.



Fiziksel semptomlar ortaya çıktığında, daha hızlı iyileşebilmek için kendimize nasıl bakmalıyız?



Fiziksel semptomlar ortaya çıktığında, vücut genellikle bize yoğun, stresli, zor bir dönemden geçtiğini ve iyileşmek, yeniden dengeye gelebilmek için ilgimize ihtiyacı olduğunu söylüyor. Vücudun kendisi iyileşmek için gerekli tüm araçlara sahiptir. Semptomu düzeltmek veya ortadan kaldırmak için sadece ilaçlar kullanıyorsak, o zaman vücudun sesini ve kendi kendini iyileştirme kapasitesini bastırıyoruz demektir. Farkındalık, dinlenme, iyi beslenme, bol su, meditasyon, çevremizden yardım ve bazı durumlarda semptomların yoğunluğunu azaltmak için ilaç veya farklı şifa yöntemlerinden de yardım almaya ihtiyacımız var.









Grip, astım, alerji ve üst solunum yolu rahatsızlıkları gibi yaygın hastalıkları neler tetikliyor?



Bu tanıların her biri, kendine özgü bir tetikleyiciye sahiptir. Alerjilerin geniş bir semptom aralığı vardır ve her birinin farklı bir tetikleyicisi olur. İnfluenza her bir bireyde farklı şekilde görülebilir, bu nedenle kişinin sahip olduğu kesin semptomlara bağlı olarak, onu neyin tetiklediğini belirleyebiliriz.



Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için ebeveynlere önerileriniz neler?



Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin ilk anahtarı, ebeveynlerin kendi sağlıklarına gerçekten dikkat etmeleridir. Her iki ebeveyn de beslenmelerine, duygusal sağlıklarına, birbirleri arasındaki ilişkilerine bakarsa, evde sağlıklı ve sevgi dolu bir ortam yaratırlarsa, bu, çocukların güçlü ve sağlıklı büyümeleri için en büyük destektir. Çocuklar büyürken ebeveynlerinden her şeyi öğrenir. Bu nedenle ev ortamı uyumlu ve sağlıklıysa, çocuk da aynı olacaktır. Bir başka çok önemli unsur da ebeveynlerin çocuklarını dinlemeleridir. Onları hafife almamaları, her zaman duygularını dinleyebilecekleri güvenli bir ortam oluşturmaları da önemli. Böylece çocukların fiziksel ve duygusal incinmelerine izin vermeden gerginliklerini çok kolay bir şekilde boşaltmaları mümkün olur.

Meditasyonun önemi nedir?

Meditasyon, fiziksel, zihinsel ve duygusal denge sağlamak için yapabileceğimiz en güçlü uygulamalardan biridir. Bunu günlük olarak yaptığımızda, bağışıklık sistemimiz, nörolojik sistem, dolaşım sistemi ve diğerleri, uyumlu ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlar. Vücuttaki bütün hasarı, iltihaplı süreci veya semptomunu onarabilir ve iyileştirebilir. Farkındalık ve meditasyon, kişinin sağlığı adına en iyi seçimleri kendisinin yapabilmesi için daha fazla netlik ve sorumluluk sağlar. Bunu erken yaşlardan itibaren, çocuklarımızla beraber yapabiliriz.