Yasaklar bitti, sorumluluk zamanı!

Yarın itibarıyla pek çok kısıtlama kalkıyor ve tedbirli hayat başlıyor. Aylardır hayatımız yasaklarla geçti. Şimdi yasaklara uymak yerine bireysel sorumluluğumuzu gösterme zamanı. Asıl mesele şimdi başlıyor yani! Sorumluluk kavramı, üzerine derinlemesine düşünmemiz gereken, ailede kazanılan ve toplumsal yaşamı etkileyen çok önemli bir olgu. Kendimize şu soruyu sorarak başlayabiliriz: Hayatımızda neleri sorumluluk, neleri mecburiyet olarak görüyoruz? Yaptığımız eylemleri, bu zamana kadar biri öyle mecbur kıldı, şart koştu diye mi yaptık? Yoksa başkalarına etkimizi de hesaba katarak, empati yaparak, bireysel sorumluluk mu aldık? İşte tüm bunlar çocuklarımızla bu süreçte tartışıp, konuşabileceğimiz, model olacağımız çok önemli meseleler. Gücün sürekli karşı tarafta olduğu ve sorgusuz kabullenildiği bir hayatı yaşamak kolay ama anlamsız. Oysa hayat, gücün paylaşıldığı ve sorumlulukların kimse bir şey demeden yerine getirildiği zaman anlamlı ve güzel olur.



Çocuklara sorumluluk kazandırmak için birkaç öneri:



Düzenli aile toplantıları yapın.



Bu toplantılarda herkesin sözü dinlensin, fikri değerlendirilsin. Kararlar ortak alınsın.

Sorumluluklar paylaşılırken, evde herkes hem fikir olsun. Ebeveyn öyle istedi diye değil, herkes hem fikir olduğu için yapılsın.

Küçüktür yapamaz yerine, çocuğun yaşına uygun, her tür sorumluluk tanımlansın.

Çocuk sorumluluğunu yerine getirmediğinde, sonuçlarına da maruz kalsın.

Odasının düzeninden sorumlu olmak iyi bir başlangıç olabilir.



Evcil hayvan varsa, bununla ilgili bir sorumluluk motive edici olabilir.



Evi ilgilendiren kararlarda etkisinin olması, motive eder.

Ebeveynlerin kendi sorumluluklarını yerine getirişleri de en önemli modeldir.



Ev dışındaki yaşamda da; sıra beklerken, sosyal mesafeyi korurken, trafikte kurallarına uyarak, sokak hayvanlarını düşünerek pek çok şekilde model olabiliriz.



Kreşler açılışa hazır mı?



1 Haziran itibarıyla, gündüz bakımevleri ve kreşler de açılıyor. Kamuda ve özelde çalışan pek çok ebeveyn iş yerlerine dönüş yapacağı için, eş zamanlı olarak kreşlerin açılması da mantıklı. Ancak bu süreçte nasıl bir hazırlık yapıldı, hangi tedbirler uygulanacak? Bu konuda net bir açıklama yapılmadığından, gerek ebeveynlerin, gerek eğitimcilerin kafası

çok karışık.



Gündüz bakımevleri ve kreşlere, temizlik konusunda nasıl bir standart getirildi?



Bunları kim denetleyecek?



Bu kadar küçük yaş grubu çocukların, mesafe ve temizliği nasıl yönetilecek?



Öğretmenler maskeli mi olacak?



Çocuklara duygusal olarak nasıl destek verilecek?

Açık alanı ya da bahçesi olmayan kreşler tüm gün ne yapacak?



Mimarisi uygun olmayan kurumlara yeni düzenleme getirilecek mi?



Sorulacak o kadar çok soru var ki... Ve tıpkı yıllardır Marmara Depremi sonrası yapılması gerekenlerin, her yıl dönümünde sürekli hatırlatılıp yapılmaması gibi, bu standartların da yerine getirilmeme ihtimali çok korkutuyor!



Alerjik çocuklar için COVID kitapçığı hazırlandı



Sabancı Vakfı’nın desteklediği Alerji ile Yaşam Derneği, COVID-19 hakkında önemli bilgileri ve bu süreçte özellikle alerjik çocuklar için hayati risk oluşturabilecek durumlarla ilgili olarak ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri ele alan bir bilgilendirme kitapçığı hazırladı. Alerjik çocukların ebeveynlerini ve çocukların bakımından sorumlu olan tüm yetişkinleri bilgilendirmek üzere hazırlanan kitapçık astım, alerjik rinit, atopik dermatit ve besin alerjisi olan çocuklarda dikkat edilmesi gerekenlere değiniyor. Alerji ile Yaşam Derneği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan dijital kitapçıkta yeni tip korona virüs hakkında temel bilgilere ek olarak, çocukların risk grubunda olup olmadığı, astım, alerjik rinit, atopik dermatit ve besin alerjisi olan çocukların COVID-19 semptomları göstermeleri durumunda dikkat edilecekler ve immün yetmezlik hastalarının uyması gereken adımlar detaylı bir şekilde açıklanıyor.



COVID-19 bilgilendirme kitapçığına https://alerjiakademisi.alerjidernegi.org.tr/egitim-materyallerimiz/ adresi üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor.