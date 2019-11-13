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13.11.2019 - 13:08 |

Günlük burç yorumları - İKİZLER BURCU | İkizler burcu genel özellikleri

Günlük burç yorumlarını araştıranlar için, ikizler burcunun günlük yorumunu haberimizde derledik. 21 Mayıs - 21 Haziran doğum tarihleri arasında olan ikizler burcunun gümlük yorumu ve ikizler burcunun genel özellikleri merak ediliyor. İşte 13 Kasım 2019 Çarşamba günü ikizler burcu hakkında bilinmesi gerekenler...

Günlük burç yorumları - İKİZLER BURCU | İkizler burcu genel özellikleri

Burç yorumlarını her gün yakından takip eden vatandaşlar, bugün de araştırmalarına devam ediyor. İkizler burcunun bugün nasıl olacağını merak edenler, günlük burç yorumlarında ikizler burcunu araştırıyor. İşte İkizler burcunun günlük yorumu ve genel özellikleri...

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Gün içinde kişisel hassasiyetiniz olan konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarının katılması sizi daha fazla motive edebilir. İşlerinizde kendi fikirlerinizi savunmak için çaba gösterebilirsiniz. Değişimler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Hava + Değişken (21 Mayıs – 21 Haziran)

Tanımlayan söz: Kendimi düşündüklerimde arıyorum.

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Zeki ve kıvrak, bilgi dolu, meraklı, ticarette yetenekli, hızlı ve rahat iletişim kuran

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Huzursuz ve dağınık, kararsız, maymun iştahlı, aldatmaya yatkın, kurnaz ve duygusal açıdan zayıf

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken

Mitolojisi: İkiz kardeşler hikâyeleri pek çok kültürde yer alır. Asurlular Nebo ve Tasmit adında bir çift tanrıçaya tapınmışlardı. Doğu'da Hindistan'da Upusunda ve Sunda birbirine zincirlenerek yaşayan iki figürdür. Yunan mitolojisinde Kastor ve Polluks yine bu burcun sembolleri olarak görülmüştür. Roma'nın da iki kardeş, Romulus ve Remus tarafından kurulduğu hikâye edilir.

Vücutta karşı geldiği bölge: Omuzlar, eller, kollar, sinir sistemi

Rengi: Sarı ve turuncu

Metali: Cıva

Taşı: Agat

En uyumlu olduğu burçlar: Terazi ve Kova

En zorlandığı burçlar: Balık ve Başak

 

 

 

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