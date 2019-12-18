KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih başvuru kılavuzu yayımlandı! Başvuru nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alacak. Adaylar günlerdir kılavuzu beklerken ÖSYM saat 10.00'da yaptığı duyuruyla başvuruların başladığını duyurdu. Bugün başlayan başvuruların son tarihi ise 25 Aralık olarak belirlendi. Peki, KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

ÖSYM'DEN DUYURU

ÖSYM'den yapılan duyuruda "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.