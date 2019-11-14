Oğlak burcu günlük burç yorumu - Oğlak burcunun olumlu / olumsuz genel özellikleri

Topak grubundan olan oğlak burcu, 22 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğanlar oluyor. Oğlak burcunun rengi, yönetici gezegeni ne oluyor? İşte oğlak burcu hakkında merak edilenler...

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün birçok konuda sorumluluk almanız gerekebilir. Bugün çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte plan yaparak işleri kolaylamanız mümkün. Sizi bazı olaylar yorabilir. Bugün yakın çevrenizdekilerle fikir ayrılıkları doğarken, ilerleyen saatlerde farklı programlar yaparak günün yorgunluğunu atacaksınız.

OĞLAK BUCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi kullandıklarımda arıyorum.

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Planlı ve yöntem sahibi, maddenin değerini bilen, iyi bir yönetici. Hesap işlerinde iyi, kararlı ve zorluklara dayanıklı.

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Cimri ve duygusuz, aşırı materyalist ve açgözlü, sosyal açıdan yalnız ve kötümser, aşırı hırslı ve diktatör gibi, katı, sadece görünüme ve prestije önem veren.

Yönetici gezegeni: Satürn

Elementi: Toprak

Niteliği: Öncü

Mitolojisi: Bu burcun hikayeleri prehistoryaya aittir. Oğlak pek çok hikayede kurbanlık olarak görülür. Mısırlıların Denderah zodyakında bu burç bir Oğlak sırtında ibis başlı bir insan olarak işaret edilir. Yunan ve Roma hikayelerinde ise Oğlak, orman perisi Pan olarak tanımlanır. Pan ve Baküs zevklere düşkünlüğün ve ifrata kaçmanın sembolleri olarak algılanırlar.

Vücutta karşı geldiği bölge: Kemikler, deri, dizler ve dişler, kalsiyum biriken yerler.