Terazi burcunun olumlu - olumsuz özellikleri ve günlük burç yorumu

Terazi burcunun olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? Hava grubundan olan Terazilerin niteliği,rengi,yönetici gezegeni merak konusu oldu. İşte Terazi burcu hakkında bilinmesi gerekenler...

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Terazi burçları bugün yeniliğe açık. Gün içinde yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Akademik konulara vakit ayıracağınız bir gün olacak. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İletişim eksikliği söz konusu olduğundan bazı konularda problem yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. İşlerinizde gelecek yönünde kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi dengelediklerimde arıyorum

Yönetici gezegeni: Venüs

Elementi: Hava

Niteliği: Öncü

Rengi: Soluktan parlağa mavi tonları

Metali: Bakır

Taşı: Safir

Vücutta karşı geldiği bölge: Böbrekler

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Rafine ve kibar, uzlaşı yanlısı, iyi bir diplomat, düzenden hoşlanan, ilişkilerinde adil ve objektif, aklıyla hareket eden

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kararsız, aşırı hassas ve dengesiz, zayıf irade ve tembellik, başkalarını manipüle etmeye hazır, aşırı zevk düşkünü