Terazi burcunun olumlu - olumsuz özellikleri ve günlük burç yorumu
Terazi burcunun günlük yorumu merak ediliyor. Terazi burcunda olanlar, burcun olumlu ve olumsuz özelliklerini araştırıyor. Hava grubundan olan Terazi burcu tarihleri 24 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında. İşte Terazi burcunun günlük burç yorumu ve Terazi burcunun genel özellikleri...
Terazi burcunun olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? Hava grubundan olan Terazilerin niteliği,rengi,yönetici gezegeni merak konusu oldu. İşte Terazi burcu hakkında bilinmesi gerekenler...
TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU
Terazi burçları bugün yeniliğe açık. Gün içinde yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Akademik konulara vakit ayıracağınız bir gün olacak. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İletişim eksikliği söz konusu olduğundan bazı konularda problem yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. İşlerinizde gelecek yönünde kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.
TERAZİ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi dengelediklerimde arıyorum
Yönetici gezegeni: Venüs
Elementi: Hava
Niteliği: Öncü
Rengi: Soluktan parlağa mavi tonları
Metali: Bakır
Taşı: Safir
Vücutta karşı geldiği bölge: Böbrekler
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Rafine ve kibar, uzlaşı yanlısı, iyi bir diplomat, düzenden hoşlanan, ilişkilerinde adil ve objektif, aklıyla hareket eden
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kararsız, aşırı hassas ve dengesiz, zayıf irade ve tembellik, başkalarını manipüle etmeye hazır, aşırı zevk düşkünü