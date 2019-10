5 maddede Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un yeni sezonuna merhaba

Marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarını sergileyecekleri etkinlik, gerek Türkiye'den, gerekse dünyadan sektör profesyonellerini bir araya getirerek İstanbul'u bölgesel moda merkezleri arasında ayrıcalıklı bir yere konumlandırıyor.

1. Moda ile dolu dolu 4 gün



İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda MBFWI takviminde 41 tasarımcı ve marka, toplamda 28 etkinlikle koleksiyonlarını sergileyecekler. Bu isimlerin 12'si defile, 10'u ise studio & mini defile formatında koleksiyonlarını sunacaklar. Ayrıca her sezon olduğu gibi bu sezon da koleksiyonlarını Zorlu PSM alanı dışındaki mekanlarda farklı kurgularla sergilemeyi tercih eden 4 tasarımcı bulunuyor.

2. Mercedes-Benz presents MiiN by Kadir Kılıç



Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul'da da Mercedes-Benz, her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunuyor. MBFWI kapsamında bu sezon son yıllarda kendine özgü tasarım diliyle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte katıldığı fuarlarda da büyük ses getiren genç ve başarılı tasarımcı Kadir Kılıç'ın markası MiiN by Kadir Kılıç'ın İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu "Mercedes-Benz Presents MiiN by Kadir Kılıç" ismiyle sunacak.

Osmanlı geleneksel sanatlarından "kalem işi" ve "çini" desenlerine saygı duruşu niteliğinde hazırlanan koleksiyonda MiiN kadınının vazgeçilmez renkleri siyah ve beyaza bebek mavisi ve pembesi, lila ve mint renkleri eşlik edecek.

3. MBFWI: 360 derecelik bir moda platformu



Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, hafta boyunca yalnızca koleksiyon sunumlarıyla yetinmiyor, sektör profesyonellerine dört dörtlük bir moda platformu sağlıyor. Hafta, günümüz moda endüstrisine alternatif bakış açıları sunan, modanın farklı alanlarına ışık tutan ilham verici konuşmalar ve panellerle de zenginleşecek. 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek bu panellerle ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde www.mbfwistanbul.com adresinden takip edebilirsiniz.

Her sezon Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı satın alma sorumlularını, genç moda girişimcilerini, moda basını mensuplarını bir çatı altında buluşturan ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayan The Core Istanbul, bu sezon 10-11 Ekim tarihleri arasında kapılarını açacak. Marka ve tasarımcıların katılımıyla zenginleşen The Core Istanbul, bu sezon "Meet the Talents" alanında genç ve yetenekli New Gen by IMA tasarımcılarının hazırladıkları, sınırlı sayıda tasarımı da sektör profesyonelleri ile buluşturacak.

4. Kontrast ol.



Mercedes-Benz, her sezon sunduğu moda görsel kampanyasının sloganını İlkbahar/Yaz 2020 sezonu için "Kontrast ol." olarak belirledi. Yalnızca moda tutkunlarını değil, herkesi kucaklayan kampanya bireyleri algıları değiştirmeye, güzelliğin standart kalıplarını kırmaya, farklılıkları ve aykırılıkları kucaklamaya davet ediyor.

Bu motto çerçevesinde Mercedes-Benz, 9 Ekim Çarşamba günü saat 17:00'da "Mercedes-Benz ile kontrast ol." isimli bir panele ev sahipliği yapacak. MBFWI Kreatif Direktörü Güneş Güner moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde MiiN by Kadir Kılıç markasının kurusucu Kadir Kılıç ve influencer Elif Hazal Tan farklı olmak ve aykırılıkları sahiplenmek hakkında konuşacaklar.

5. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan MBFWI alanında!



Mercedes-Benz Türk, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda Zorlu PSM'de yer alan MBFWI alanında Mercedes-Benz'i genç kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen, kompakt sınıftaki ilk sedan modeli olan A-Serisi Sedan'ı sergileyecek. Sınıfının standartlarını yeniden belirleyen model, yapay zekâ kullanımının yanı sıra geniş iç mekânı ile de dikkat çekiyor. Kendinden emin, sportif ve modern tasarımıyla öne çıkan yeni A-Serisi Sedan, sportif karakterli bir kompakt sedan estetiğini yansıtıyor.