Aralık ayına özel kampanya

Ev temizliği denildiğinde, en yorucu aşamalardan biri hiç kuşkusuz süpürme aşaması. Teknolojik üstünlükleri yüksek kalite ve göz alıcı yeniliklerle birleştiren Electrolux, kusursuz temizliği en dar zamanlarda dahi fazla efor sarf etmeden mümkün kılıyor. Yeni Pure C9’un zahmetsiz kullanımı, 7 aşamalı filtreleme sistemi, gelişmiş mikro toz filtrelemesi ile evlere temiz hava salınımını garanti ediyor.

100 gün para iade garantisi

Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutan Electrolux, 5 yıl garantinin yanında 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınan Pure C9 elektrik süpürgelerinden memnun kalınmadığı takdirde 100 gün içerisinde para iadesi seçeneğini tüketicilerine sunuyor. Huzurlu bir temizlik deneyimi için Elektrolux’ün şimdiye kadar ürettiği en sessiz toz torbasız elektrik süpürgesi olan Pure C9, PureFlow Silent sistemi ile benzerlerine kıyasla 4 kat daha sessiz kullanım sunuyor. Erişimi kolay ve ömür boyu değişim gerektirmeyen filtreler, asgari emiş kaybıyla üstün temizlik performans sağlıyor.

Ergonomik yapısı, ekstra büyük tekerlekler ve hassas yol tutuşu ile Pure C9 evinizde sizi sessizce takip ediyor ve çarpmaları önleyen yapısı ile kesintisiz temizlik sunuyor. Pure C9 serisinin belirli modellerinde bulunan, tutma kolunda yer alan Akıllı Kumanda ile yalnızca bir tuşa basarak emiş gücünü artırıp azaltabilen teknolojisi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Pure C9 serisi 7 farklı modeli ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun pratik çözümler üretiyor.Toz torbasız kullanımı ile pratik ve hijyenik kullanım sağlayan Pure C9 temizliği konforlu bir şekilde yapmayı tercih edenlerin yardımına koşuyor.